Anyaország :: 2024. július 12. 14:56 ::

Több ország bojkottal vagy alacsonyabb szintű képviselettel bosszulja meg a moszkvai békemissziót

Litvánia kormányzata úgy döntött, hogy Magyarország Oroszországgal kapcsolatos álláspontja miatt csökkenti politikai részvételi szintjét az Európai Unió Tanácsának a magyar soros elnökség által szervezett informális rendezvényein - jelentette be Zygimantas Pavilionis, a litván parlament külpolitikai bizottságának elnöke újságíróknak nyilatkozva pénteken.

Hozzátette, hogy a döntéssel Litvániában "a parlament és a kormány is egyetért".

Jessika Roswall, Svédország EU-ügyekért felelős minisztere hasonlóképpen nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek. Úgy fogalmazott: az uniós "elnökség alatti magyar lépések károsak, és következményeket kell vonniuk maguk után. Svédország ezért politikai szinten nem vesz részt a júliusi informális miniszteri üléseken."

Roswall azt is elmondta, hogy tudomása szerint Svédország és Litvánia mellett Finnországot, Észtországot, Lettországot és Lengyelországot is miniszteri helyett alacsonyabb szinten fogják képviselni az informális rendezvényeken, és további uniós tagállamok is hasonló lépéseket fontolgatnak.

(MTI)