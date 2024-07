Anyaország, Videók :: 2024. július 29. 16:39 ::

A muszlimokkal ezt nem mernék megtenni - mondta a kalocsai érsek az olimpia kereszténygyalázásáról

Bábel Balázs kalocsai érsek Izsákon tartott ünnepi miséje során élesen bírálta a már számos reakciót kiváltott párizsi olimpiai megnyitót, amelyre Schiffer András volt országgyűlési képviselő is reagált.

Javában zajlik a 2024-es párizsi olimpia, melynek eddig legnagyobb visszhangot kiváltó része a megnyitója volt. Az előadás-egyveleg, amelyért a szervezők már bocsánatot is kértek, hatalmas közfelháborodást váltott ki több közösségben, köztük a konzervatív és keresztény nézők szemében is. A megnyitóra még mindig érkeznek magyarázatok és vélemények, ezúttal a kalocsai érsek reagált rá ünnepi miséje során.

Bábel Balázs július 28-án tartott ünnepi érseki misét Izsákon, a nagyszülők és idősek világnapján. Beszéde közben szóba hozta a párizsi olimpiai megnyitó azon részét, ahol Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című képét "alkották újra". Az érsek szerint az eucharisztia szörnyű meggyalázása volt, és hiába mentegetőznek a szervezők azzal, hogy egy pogány lakomát akartak megtestesíteni.

– Miért kell belevinni a gyalázását az eucharisztiának egy sporteseménybe, mikor a pápa maga is üdvözölte azt, hogy legyen a békének, a barátságnak és az összetartozásnak a jele? És ki kell gúnyolni? Nagy fájdalom ez nekünk – mondta Bábel Balázs. Az érsek szerint nagy gyávaság, nem csak gonoszság volt az előadás. "Ugyanezt a muszlimokkal meg nem mernék tenni, hogy a szent dolgaikat kigúnyolják, mert számíthatnának arra, mint a Charlie Hebdónál, hogy mindet legyilkolják, aki azt teszi." Szerinte a keresztények nem bosszúállók, ezért gúnyolják őket, de a Párizsban történtek csak azt bizonyítják, hogy Isten velük van, az eucharisztia szentsége pedig valóban tőle ered.

Mit keres a woke egy olimpiai megnyitón?

Bábel Balázs mellett az LMP alapítója, Schiffer András volt parlamenti képviselő is kommentálta a párizsi olimpia nyitóünnepségét. Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a megnyitó óta a progresszívek egységes választ adnak, miszerint nem da Vinci festményét, hanem a "kevéssé ismert németalföldi festő", Jan Harmensz van Biljert Istenek lakomája című alkotását akarta megidézni, amit persze az előadást kritizáló "sok sudri bunkó" nem ismer, és ez okozza a felháborodást.

"Nem okos, nem vicces, csak durva"

"Nem okos, nem vicces, csak durva" – szól a Catholic Herald brit katolikus lap vezércikkének a címe a párizsi olimpia megnyitójának LMBTQ-jelenetére reagálva. Hozzáteszik: "A katolikusokat megsértették; a Catholic Heraldot megsértették, és a francia olimpia szervezőit és valójában a minisztereket egyáltalán nem zavarja ez a tény. Nem volt más módja a vonaglás bemutatásának, mint a kvázi istenkáromlás? Sokat mond el mindez arról, hogy a francia politikai osztály milyen érzéketlenséggel viszonyul a katolikus érzékenységhez."

Arra is rámutatnak, hogy a francia politikára a francia forradalom óta jellemző a keresztényellenesség, és hogy a muszlimokat nem merik így sértegetni.

Mint a Catholic News Agency írja : a Francia Püspöki Konferencia szombaton kiadott közleményében bírálta a "kereszténység kicsúfolásának és gúnyolásának jeleneteit, amelyeket mélységesen elítélünk". Hozzátették: "köszönetet mondunk a többi vallási felekezet tagjainak, akik kifejezték szolidaritásukat. Ma reggel minden kontinens minden keresztényére gondolunk, akiket megbántottak bizonyos jelenetek felháborodása és provokációja." Mint írták: remélik, hogy az olimpia nagyobb jelentőségű, mint egyes művészek ideológiai preferenciái.

Az Egyesült Államok katolikus egyházának egyik legismertebb elöljárója, Robert Barron minnesotai püspök arra szólította fel a katolikusokat, hogy "hallassák hangjukat", válaszul az általa "az utolsó vacsora durva kigúnyolásának" nevezett eseményeire. Az X-en olvasható bejegyzésében Barron azt mondta, hogy az istenkáromló tett egy "mélyen szekularista posztmodern társadalom" jelképe, amely a kereszténységet ellenségeként azonosítja.

Eközben az istenkáromlás jóvátételeként Donald Hying, a wisconsini Madison püspöke azonnal felszólított minden katolikust, hogy "böjtöljenek és imádkozzanak, újítsák meg odaadásunkat az eucharisztia, a Szent Szív és Szűz Mária iránt".

Daniel Flores, a texasi Brownsville püspöke is megosztotta reakcióját, és kijelentette: "a szókincsem nem elég változatos ahhoz, hogy szavakat találjak a gyomromban lévő érzésre". Hozzátette, hogy a keresztények "több tiszteletet érdemelnek".

A katolikus Marco Rubio, Florida szenátora az általa olimpiai "furcsa show"-nak nevezett eseményre Júdás levelét idézve reagált (nem azonos a Jézust eláruló Júdással): "Megmondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek."

A katolikus Crisis magazinban Chasey Chalk, több könyv szerzője arra hívta fel a figyelmet , hogy szerinte az olimpiai megnyitó nem pusztán gúnyolódás volt, hanem "sok önfejű keresztény hitének megerősítése volt, akik régóta támogatják a degenerált életmódokat."

Mint fogalmazott: "a dragshow a gúny helyett a politikai és teológiai célokat szolgáló performansz volt: nevezetesen, hogy a keresztény képzeteket a szexuális forradalom és utódainak szolgálatába állítsa, amely céllal sok keresztény egyetért. Ha van szándékos ’gúny’ az eseményen, az kevésbé az előadóktól és az ünneplőktől ered, hanem sokkal baljósabb forrásból." Ezután a szerző felsorolt számos protestáns egyházat és keresztény szervezetet amelyek támogatják a homokos "házasságot" vagy az egész LMBTQ-agendát.

Hozzátette azt is, hogy mindez "hatékony eszközként szolgál egy tágabb politikai célhoz is: a szexualitásról alkotott ’hagyományos’ keresztény nézetek hatásának semlegesítésére a szexuális forradalom által támogatottak javára (…). A keresztény rítusok és képek csak addig jelentenek veszélyt erre az LMBTQ+-párti mozgalomra, amíg a szexuális forradalom céljaival ellentétben léteznek. A tradicionális vallási témákkal átitatott drag showk – önmagukban is szexualizált, emberellenes kultúránk perverz liturgikus rítusai – arra irányulnak, hogy kiüresítsék ezeket a rítusokat és képzeteket, és megfosszák azokat ’LMBTQ+-ellenes’ erejüktől."

(Index - Mandiner nyomán)