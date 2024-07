Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. július 31. 18:32 ::

Kunhegyesi cigányok tartják rettegésben a tisztességes embereket a környéken, a rendőrség nem tesz semmit

Ma Magyarországon igen erőteljesen jelen van a cigánybűnözés, a kormány azonban továbbra sem kívánja elismerni ennek létét. A cigányságban csak olcsón megvásárolható szavazatokat lát, miközben Magyarország számos pontján valóságos no-go zónák alakultak ki, ahol a magyar állam elvesztette szinte az irányítást, a magyarok pedig szenvednek. Természetesen sok megkeresést kap portálunk is, hogy számoljunk be ezekről az esetekről, egy ilyen szomorú és felháborító történetet fogunk az alábbiakban ismertetni.

Egyik olvasónk számolt be arról, hogy egy férfinak az unokaöccsét, akit megszeppent, huszonéves fiatalként jellemzett, cigányok fogva tartották, megfenyegették és dolgoztatták. De ez még nem volt elég, különböző módszerekkel pénzt vettek el tőle, hitelt vetettek fel vele, autóját, robogóját elvették. Ez már egy hónapja tartott, addig nem mert a hozzátartozóinak sem szólni. Egy kunhegyesi albérletben lakott, olvasónk néha beszélt vele, de aztán hosszabb ideig elérhetetlenné vált, ekkor tettek bejelentést a rendőrségen. Sajnos hűen tükrözi a mai magyarországi állapotokat, hogy a rendőrség érdemben nem sokat tett. Megtalálták ugyan a rendőrök olvasónk barátainak információi alapján, de annyiban is hagyták az egészet.

Pedig a helyzet csak ezután durvult el igazán. Természetesen igyekeztek az illető unokaöccsét kiszabadítani, és ezzel magukra vonták a cigányok bosszúját. Megtámadták őket hat autóval, macsétákkal, karókkal, szétverték a kocsit, majdnem ott haltak meg. Ekkor megint hívták a rendőröket, akik 50 perc múlva ki is érkeztek, miközben 4 kilométerre van a helyi rendőrőrs. A hozzáállás itt sem változott, húzták-halasztották a vallomás felvételét, egészen addig, hogy még a feljelentés megtétele előtt újra megtámadták őket a cigányok. Aztán megpróbálták az unokaöccsét lebeszélni is a feljelentéséről, ám nem sikerült, ügyvéd segítségével ezt megtették. Egyébként azt sejtik, hogy összefonódás lehet egyes rendőrök és a cigánybűnözők között.

Olvasónk úgy tudta, két cigány családról van szó, de mára még többen lettek. Sőt, úgy hírlik, több fiatal, befolyásolható emberrel is megcsinálták ugyanezt, és őket sikerült is lebeszélni a feljelentésről. Egyébként - ez sem meglepő - ezeknek a cigányoknak felfüggesztett börtönbüntetéseik vannak. Már kizárólag ezért őrizetbe kellett volna őket venni. A helyiek is rettegnek.

Vannak még további felháborító részletek. Kértek rendőri védelmet, erre azt mondták, "zárkózzanak be", mert ők nem tudnak segíteni. A helyi polgárőrség tudott segíteni egy autóval.

Teljes joggal tartják felháborítónak a rendőrség hozzáállását, ők egész életükben dolgoztak, erre nevelték őket szüleik, a cigányok soha életükben nem végeztek munkát, ezt a rendőrök is tudják, de csak olyan "tanácsokat" tudtak adni, hogy esetleg költöztessák el pár hónapra az áldozatot...

Azóta mások autóját is összetörték a családban, az illető feleségét is megverték. Így most autójuk sincs. De ugyanúgy járt a bátyja autója is.

Összegezve, egészen elképesztő és felháborító a történet, tisztességes magyarok sokasága teheti fel a kérdést: hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott rendőrség nem tesz semmit? Hogyan lehet, hogy nincs kormányzati, politikai akarat arra, hogy megvédje az ártatlan embereket? Mert azt hangsúlyozzuk ki, ha volna politikai akarat, ezt a problémát nem is olyan hosszú időn belül radikálisan visszább lehetne szorítani, majd meg is lehetne szüntetni.

Lantos János - Kuruc.info