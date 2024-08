Anyaország :: 2024. augusztus 5. 15:36 ::

A Neptun-rendszert feltörő csalót fogott el a rendőrség, több mint száz rendbeli bűncselekménnyel gyanúsították meg

Az egységes felsőoktatási rendszert, a Neptunt feltörő, és egyebek mellett hallgatók ösztöndíjait magának átutaló csalót fogott el a rendőrség, a letartóztatásban lévő fiatal férfit több mint száz rendbeli bűncselekménnyel gyanúsították meg - közölte hétfői sajtótájékoztatóján Farkas Péter, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának vezetője.

A rendőr ezredes az eseményen elmondta, a novemberben elrendelt nyomozás előtt egy felsőoktatási hallgató jelezte, hogy az ösztöndíja nem érkezett meg a számlájára. A vizsgálatban kiderült, hogy a csaló a Neptun-rendszert feltörve több számlaszámot átírt, majd az azokon lévő összegeket magának utalta át, később pedig visszaállította az adatokat. A gyanúsított a saját számlájával is hasonlóan járt el, hogy elterelje magáról a gyanút. Farkas Péter felhívta a figyelmet, hogy a legfigyelmesebb hekkerek is hagynak maguk után digitális nyomokat, ezen kívül a pénzintézetek biztonsági rendszerei is elég fejlettek már ahhoz, hogy a gyanús utalások nagy részénél riasszák a bankokat. A csaló a Neptunban vizsgaidőpontokat és érdemjegyeket is átírt, ahogy az ezredes fogalmazott, "a határait próbálgatta".

A nyomozók fő feladata a vizsgálat kezdetén az volt, hogy tisztázzák, magányos elkövetővel vagy bűnszervezettel van dolguk, az adatok azonban azt igazolták, hogy a csalónak nem volt társa - részletezte. Az elkövető több magyarországi felsőoktatási intézmény, illetve egy holland egyetem adatbázisába is betört, utóbbi esetben még vizsgálják, hogy tette bűncselekménynek minősül-e. A csalótól lefoglalt eszközök között egy olyan videót is találtak a rendőrök, amelyen részletesen elmagyarázza, hogy miképp lehet a Neptunból mások személyes adataihoz hozzáférni.

A magyar állampolgárságú férfit információs rendszer, illetve adat megsértésével, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással gyanúsítják, előbbi akár öt, utóbbi három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A rendőrség eddig százharminc esetet vizsgált az ügyben, a nyomozás még folyamatban van.

(MTI)