Naftogaz-elnök a Lukoil-ügyről: ugyanannyi olajat kapott Magyarország, csak máshogy

Tovább folytatódik a komoly nemzetközi hullámokat gerjesztő olajszállítási ügy, most az ukrán Naftogaz vezére fejtette ki a véleményét az ügyben.



Azt hangsúlyozta Olekszij Csernisov, a tranzitszállításokra rálátó ukrán állami Naftogaz vállalat igazgatótanácsának elnöke, a NV médiaszolgáltatónak a Reuters tudósítása szerint, hogy Magyarország és Szlovákia júliusban ugyanannyi, több mint 1 millió tonna orosz olajhoz jutott az ukrajnai tranziton, mint a Lukoilt ért szankció előtt, de az olaj tulajdonosi köre módosulhatott.

Ez arra utal, hogy a Lukoil és a kereskedőcége, a Litasco tulajdonába kerülő olaj átszállítását blokkolták az ukránok, míg a többi kereskedőét nem.

Most Olekszij Csernisov azt is kimondta a mögöttünk hagyott hónap eseményeire utalva, hogy mindez az összes tranzitvolument nem érintette, az olajkereskedők egymás között lerendezték az üzletet. Feltehetően a Lukoil és leánycége átadta az olaj tulajdonjogát más kereskedőnek, és így már nem volt gond a tranzittal. A vezér éppen erre utalva, illetve a magyar és szlovák politikai vezetés felől látható, benzinhiánnyal is riogató üzenetekre reagálva azt is megjegyezte a tudósítás szerint, hogy szerinte a helyzet át van politizálva: "Ezt a helyzetet kívülről átpolitizálják, ezt látjuk. Látjuk Magyarország és Szlovákia vezetőinek nyilvános felhívásait, valamint az üzemanyag- és áramellátás leállításával való fenyegetőzéseket."

Csernisov jelzése szerint tehát júliusban a júniusival megegyező mennyiségű, 1 millió tonna feletti orosz kőolaj ment át Ukrajnán Magyarország, Szlovákia és Csehország felé a Barátság II. kőolajvezetéken. Közben a hírügynökség a szlovák vezetéküzemeltető Transpetrol jelzését is megírta, amely szerint augusztusra a nominálások (szállítási megbítások) volumene 805 ezer tonnát tesz ki, amely mennyiség tehát a szlovák és csehországi finomítókba megy majd a hónap során.

(Portfólió nyomán)