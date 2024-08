Anyaország :: 2024. augusztus 12. 18:38 ::

Hiába várják a fizetésüket - tüntetést tartottak a vasmű munkásai

Azzal nem árulok el nagy titkot, hogy a dunaújvárosi vasmű már évek óta nehéz helyzetben van. Évek óta bekerül a hírekbe valamilyen problémával a Dunaferr. Az elmúlt hetekben azt lehetett hallani, hogy a műszakos dolgozók nem kapják meg a bérük egyharmadát. A helyzet azóta még rosszabb, most már egyik dolgozó sem kapja meg a bérét. Mégpedig semmit, tehát a mai napig hiába várják a júliusi fizetésüket.

Nem lehet megkerülni a kormány felelősségét, minimum hanyagságát, ugyanis a tavalyi év végén annak ellenére segítette elő a brit-indiai Liberty nevű cég tulajdonlását, hogy tudni lehetett, komoly likviditási gondokkal küzd. Ez most erőteljesen kiütközik.

Tudunk olyan esetekről, amelyeket maguk a dolgozók mondtak el, hogy kiderült, két hónapja már a tb-t sem fizetik utánuk. Nem csoda, hogy egyre türelmetlenebbek, s ma reggel spontán tüntetés alakult ki a cég székhelye előtt, amelyen több százan vettek részt. A tüntetés délután is folytatódott, és azt ígérik, ha nem kapják meg a fizetésüket, folytatják holnap is.

Néhány hete a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökétől megtudtuk azt is, hogy tárgyalni indulnak a kormány képviselőivel. Annak az lett lényegében az eredménye, hogy Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta nekik, a kormány úgy látja, nincs olyan nagy probléma, majd ha lesz, közbeavatkoznak...

Kérdezzük mi: mi ez, ha nem nagy probléma?

Könnyen elképzelhető, hogy szándékos kivéreztetésről van szó, hogy aztán majd például Mészáros Lőrinc valamelyik cége felvásárolja az egészet. Csak addig több száz magyar munkás megélhetése forog kockán. Nagyon sokan vannak olyanok, akik a nyugdíj előtt állnak, egyszerűen nem tudnak már máshová elhelyezkedni, az ő bőrükre megy a vásár.

Ma délután már elindultak pletykák, hogy elutalták a fizetéseket, de olyanokat is hallani, hogy ez nem feltétlenül igaz. Bárhogyan is lesz, ha a mai napon meg is érkezik az utalás, az csupán tüneti kezelés, mert a gondok mélyebben vannak. A kormánynak itt markánsnak közbe kellene avatkozni, de ezt valamiért láthatólag szándékosan nem teszi.

Alább látható két videó a mai tüntetésről:

Lantos János - Kuruc.info