Anyaország :: 2024. augusztus 14. 10:34 ::

Bűnügyi felügyelet alatt is árulta a kábítószert egy kőbányai

Bűnügyi felügyelet és felfüggesztett börtönbüntetés ideje alatt is árulta a drogot kőbányai lakásából egy budapesti férfi; a 48 éves gyanúsított és egyik vevője ellen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények miatt emeltek vádat - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a férfi ismét elkezdett drogot árulni annak ellenére, hogy 2021 októberétől kőbányai lakásának elhagyását megtiltó bűnügyi felügyelet alatt állt egy korábbi, szintén kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügye miatt.

A vádirat szerint a legális jövedelemmel nem rendelkezett, kábítószer eladásából fedezte megélhetését. A lakásában ismeretlen eladóktól származó marihuanát, kokaint, LSD-t és amfetamint tárolt és értékesített a vevőinek.

Az egyik vevője volt vádlott-társa, egy VIII. kerületi, 61 éves férfi is, aki 2022 júliusától heti rendszerességgel vett amfetamint a kőbányai lakásban, majd azt a közeli utcákban - haszonnal - nyomban tovább is értékesítette, ismertette a főügyészség.

Az utolsó eladást - 2023. április 14-én - a rendőrség is figyelemmel kísérte, a 61 éves férfit éppen akkor fogták el, amikor a bűntársa kőbányai lakásából megszerzett mintegy fél kilónyi amfetamint egy közeli utcában a saját vevőjének adta el.

Ezután a rendőrség a kőbányai lakásban kutatást tartott, ahol további kábítószerek mellett azok adagolásához, méréséhez, csomagolásához használt eszközöket és készpénzt is lefoglalt a bűnügyi felügyelet alatt álló dílertől. Még ugyanazon a napon a 61 éves férfi józsefvárosi lakását is átvizsgálták, ott kristállyal szennyezett digitális mérleget, valamint készpénzt találtak, majd felderítették az idősebb férfi egyes korábbi vevőit, így őt az ügyészség kereskedéssel elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével is vádolja.

A közlemény szerint a 48 éves vádlott letartóztatásban várja az ügy bírósági tárgyalását, míg 61 éves bűntársa jelenleg egy másik ügyében jogerősen kiszabott 6 éves büntetését tölti.