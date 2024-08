Anyaország :: 2024. augusztus 27. 15:25 ::

Lázár és Vitézy között megy az adok-kapok a MÁV problémáit illetően

Némi hallgatás után megtörte a csendet, és először szólalt meg nyilvánosan Lázár János építési és közlekedési miniszter azután, hogy vasárnap este, egy kisiklott vonat miatt, megbénult a fővárosi Keleti pályaudvar teljes vasúti forgalma. A tárcavezető a Facebookon azt írta, működik a Keleti pályaudvar és a keleti országrész felé helyreállt a vasúti közlekedés.

Lázár a posztjában a volt közlekedési államtitkárt kritizálta, közölte, hogy Vitézy Dávid csúsztatásokkal uszít a MÁV ellen és elárulja volt kollégáit.

Magyarország legaktívabban facebookozó szakértője, aki egész életében a Fidesz politikai támogatásával érhetett volna el sikereket, árulásszámba menő csúsztatásokkal uszít a MÁV ellen. Közlekedési szakértőként folyamatosan elárulja volt kollégáit, a vasutasokat, azokat, akik valóban mozgásban tarják az országot. Azok a fejlesztések, amelyekre hivatkozik és amelyeket a szankciós infláció miatt át kellett ütemeznünk, eddig a hétvégéig semmiképpen sem valósultak volna meg. Még akkor sem, ha Vitézy Dávid főpolgármesterség előtti másik álma, a közlekedési minisztersége megvalósul. A MÁV pályái és szerelvényei nem Vitézy hiánya vagy az én miniszterségem miatt olyanok, amilyenek, hanem az elmúlt 30 év mulasztásai miatt. Ráadásul ebből is az elmúlt 15 évben történt a legtöbb fejlesztés. Sok, de nem elég. Több kell, sokkal több. Ezért hirdettem meg az 5 pontos közlekedési akciótervet. Nagy szavak és látványtervek helyett előbb sok kis tett kell. A hergelés és hőbörgés ezen nem segít! Sőt! Csak árt.

A Keleti pályaudvarnál történt incidensre és a többi, vasúttal kapcsolatos problémára Vitézy úgy reflektált, hogy a "szemünk előtt omlik össze a magyar vasúti közlekedés".

Mint ismeretes, múlt héten teljesen leállt a vasúti forgalom a dél-balatoni vasútvonalon is, miután szombat délben eltört a sín Szabadbattyán és Kiscséripiszta között.

Lázár János megnyilvánulására is reagált Vitézy Dávid, ebben így fogalmaz: Ugyanakkor is tény, hogy cinikus megjegyzésekkel te magad állítottad le pont az érintett vonalszakasz fejlesztését két éve, a bizonyítékok nyilvánosak. Ezek után azért még téged ismerve is meglepő, hogy megint csak támadsz reakcióként. A másfél napnyi hallgatás után megírt posztodban egyszerre próbálsz a vasutasok, a meleg időjárás, a velem való vitád, a pártod és még ki tudja ki mindenki mögé bújni, csak hogy a miniszteri felelősségedről ne ejts egy árva szót se.

