Anyaország :: 2024. szeptember 6. 12:04 ::

Tobias Edelhoff ezúttal tanúként állt bíróság elé az antifaügyben

A korábbi másodrendű vádlott, a német Tobias Edelhoff meghallgatásával folytatódott az antifaper a Fővárosi Törvényszéken. A „Hammerbande” korábbi kiképzője ezúttal tanúként állt a bíróság elé, igaz, csak videóhívás keretében.

Finoman szólva sem telt meg a terem a Markó utcai épületben, néhány újságírón kívül más nem érkezett Tobias Edelhoff egykori (?) antifasiszta aktivista tárgyalására. Az Ilaria Salis és társai ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt zajló büntetőügyben korábban Edelhoffra 1 év 10 hónapos büntetést szabott ki a bíróság. A jogerősen elítélt vádlott leghamarabb 2024. december 7-én szabadulhat – ennek esetén, mint jelezte, azonnal visszatérne Berlinbe.

Németországban is eljárás folyik ellene

Ugyanilyen bűncselekmény miatt, melynek tárgya többek között a bűnszervezetben való részvétel, Németországban két eljárást is folytatnak Edelhoff ellen, ezek négy éve tartanak. Azt az elfogása után tett vallomásában elmondta, hogy február 9-én, csütörtökön érkezett Budapestre, hogy a Kitörés-megemlékezések ellen tüntessen.

Mint mondta, február 11-én az elfogása előtt azért kezdett el a metróból menekülni, mert korábban azt hallotta, hogy szélsőjobboldaliak vadásznak antifasisztákra, és az őt figyelő civilruhás rendőröket is szélsőjobboldalinak nézte.

A felszínre rohanva a Deák téren egy taxiba szállt be, melyben, micsoda véletlen, éppen a harmadrendű vádlott Anna Christina Mehwald és Ilaria Salis is utazott, és amiben végül elfogták őket. Salisnál ekkor egy fém viperát találtak, Edelhoffnál pedig gumikalapács volt az elfogása pillanatában. Arra nem kívánt akkor válaszolni, hogy a vele egy taxiban utazó Salist és Mehwaldot honnan ismeri, ahogy arra sem, hogy honnan szerezte be a nála lévő eszközöket.



Edelhoff az elfogásának pillanatában (Fotó: PS)

Megtagadta a vallomástételt

A németországi eljárásnak azóta a budapesti támadások is a vád részét képezik, ezért Edelhoff ügyvédje felhívta a figyelmet arra, hogy a tanú megtagadhatja a vallomástételt, mivel vádlottként nem kötelezhető, hogy saját magára terhelő vallomást tegyen. Németország nem fogadja el a kettős büntetés tilalmát, vagyis Edelhoff hiába tölti le Magyarországon a meghozott jogerős ítéletet, hazájában újabb évek várhatnak rá ugyanezért a cselekményért. Ennek megfelelően Tobias Edelhoff megtagadta a vallomástételt. A bíróság és az ügyészség is több kérdést szeretett volna feltenni neki, amelyekre következetesen azt válaszolta, hogy nem kíván vallomást tenni, az adott kérdésre válaszolni.

Huzavona után bevallotta, hogy ismeri az egyik vádlottat

A kérdésre, hogy Anna Christina Mehwaldot ismeri-e, nem volt hajlandó válaszolni. A bíró álláspontja szerint ez a kérdés nem érinti a bűnszervezetben való részvétel vádját, ezért kötelező lett volna felenie. Mivel továbbra sem akarta ezt megtenni, a bíróság büntetőfeljelentés megtételét helyezte kilátásba a tanúvallomás megtagadása miatt.

Az ügyvédjével történt konzultáció után végül Edelhoff bevallotta, hogy Berlinből ismeri a harmadrendű vádlottat, aki az ő egyik barátja.

A tanú ügyvédje szerint nehéz megítélni, melyek azok a kérdések, melyek érintik a bűnszervezet vádját. Ezért a bíróságnak szerinte nincs más lehetősége, minthogy a jelenlegi vádiratot vegye alapul, mely a korábban már ismertetett részleteket is tartalmazza. Az ügyvéd úgy véli, a bűnszervezeti tagság a harmadrendű vádlott esetében az ügyészség szerint azért áll csak fent, mert Edelhoff és Mehwald együtt érkezett Budapestre és együtt is fogták el őket. Mindezek ellenére Edelhoff arra a kérdésre sem kívánt válaszolni, hogy találkozott-e Mehwalddal Budapesten. Az ügyész kérdésére, miszerint kitől származott az ötlet, hogy Budapestre utazzanak, Edelhoff szintén nem kívánt válaszolni.



Edelhoff egy korábbi tárgyaláson

Lipcsében bűnszervezet alakult 2018-ban

A tanú meghallgatása után a Németországban zajló eljárások vádirataiból olvastak fel részleteket. Többek között a Tobias Edelhoff elleni vádirat részleteit is megismerhettük. Ezek szerint 2018. augusztusában Lipcsében szélsőbaloldali bűnszervezet alakult, amely Hammerbande néven lett ismert. A bűnszervezet célja az volt, hogy jobboldaliak, szélsőjobboldaliak ellen támadásokat hajtson végre. A rajtaütés előtt a célszemélyeket meghatározott szempontok után választották ki, akikről egy dossziét is vezettek. Ezután hosszasan figyelték a kiszemelt szokásait, életmódját, lakhelyét. 2019-ben több ilyen támadást is végrehajtottak. A csoport egyik vezetője Lina Engel, a csoport működéséről a Nacionalista Zóna oldalán olvashatnak részletesen.

Hibázhattak a nyomozók

Később az is elhangzott, hogy egy nyomozóhatósági feljegyzés értelmében az egyik taxitársaság alkalmazottja szerint, aki fuvarozta őket, Tobias Edelhoff és Anna Christina Mehwald február 9-én csütörtökön reggel 9 óra előtt néhány perccel együtt érkezett a Nyugati pályaudvarra, ahonnan taxival mentek a szállásukra. Mehwald ügyvédje felhívta rá a figyelmet, hogy az érintett taxist a nyomozóhatóság nem hallgatta meg tanúként, nem mutatták meg neki a nő fényképét. Ez a bizonyítás szempontjából nem csak érthetetlen, de hatalmas hiba is lehet.

Nem adják ki a másik olasz vádlottat

A tárgyaláson az is kiderült, hogy az áprilisban szabadon engedett Gabriel Marchesi kiadatását az olasz hatóság ismét megtagadta, mégpedig a magyarországi börtönviszonyokra hivatkozva. Ez azért is megmosolyogtató, mert az ügy elsőrendű vádlottja, a jelenleg a mentelmi joga mögé bújó Ilaria Salis nemrégiben éppen az olasz fogvatartási körülményeket kritizálta élesen. A következő tárgyalási nap december negyedikén lesz az ügyben. A német hatóságok nyáron adták ki Simeon Ravi Trux-t. A „Maja” néven elhíresült „nembináris” lény mellett Németország szerte rendszeresen tartanak tüntetéseket antifasiszta csoportok a szabadon engedéséért. Trux jelenleg Magyarországon várja az ügy folytatását.

Csoportosan, felfegyverkezve támadtak

Mint arra sokan emlékezhetnek, 2023. februárjában egy antifasiszta csoport érkezett Budapestre, ahol aztán több támadást hajtottak végre a Becsület Napja rendezvénnyel összefüggésben. A támadások során összesen kilenc személy sérült meg, hárman súlyosan. A német, olasz és más nemzetiségű elkövetőkből álló csoport tagjai, miután kiszemelték a célszemélyeket, követték őket, majd jelentős túlerőben, felfegyverkezve támadtak rájuk. Akkor három embert fogott el a rendőrség, továbbiak ellen pedig körözést adtak ki. A német Tobias Edelhoff, aki a Hammerbande egyik kiképzője volt, beismerte, hogy részt vett a támadásokban, jelenleg is büntetését tölti. A szintén német Anna Christina Mehwald Salisszal együtt tagadta a vele szemben felhozott vádakat.