Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. szeptember 9. 20:10 ::

Nem Kaletának hívják, kilenc év fegyházat kapott a pedofil

Gyermekpornográfia bűntette miatt kilenc év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt a Debreceni Járásbíróság egy 49 éves férfit, aki 135, gyermekekről készült pornográf képfájlt tárolt - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője hétfőn az MTI-t.



Dobó Dénes a közleményben azt írta, a járásbíróság a férfit "12. életévét be nem töltött személyt ábrázoló, sanyargatást vagy erőszak alkalmazását tartalmazó pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek".

A bíróság a vádlottat 9 év fegyházra ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá "végleges hatállyal eltiltotta őt bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna".

A bíróság a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárta - tette hozzá a szóvivő.

Az ítélet szerint a vádlott 2023. január 27-ét megelőzően debreceni lakóhelyén internetezve "álnéven egy arra a célra létrehozott email címmel regisztrált egy felhőtárhely szolgáltatásra". A férfi letöltött tíz darab, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, ismeretlen forrásból származó felvételt, majd azokat a saját nevére regisztrált tárhelyre feltöltötte.

"A felvételek a laikus által is egyértelműen beazonosítható, még tizenkettedik életévét be nem töltött személyek sanyargatását, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják" - írták.

Az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja jelzése alapján a szolgáltató a tartalmat 2023. január 27-én észlelte, így a vádlott a tárhelyén azt ezen időpontig tartotta.

A debreceni rendőrök 2023 augusztusában kutatást tartottak a férfi debreceni lakásában, ahol lefoglaltak tőle egy mobiltelefont, amelynek memóriakártyáján ismeretlen forrásból származó, összesen 125 olyan tiltott gyermekpornográfiát tartalmazó képfájlt tárolt, amelyeken a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan 14. életévüket be nem töltött személyek szerepelnek és azok a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolják. A felvételek közül 30 pornográf felvétel 12. életévét be nem töltött gyermeket ábrázol úgy, hogy sanyargatják őket vagy erőszakot alkalmaznak velük szemben.

Eszenyi-Degrell Csilla bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott különös és többszörös visszaeső, ugyanilyen bűncselekmény miatt volt korábban büntetve. A vádlott jelenleg is jogerős börtönbüntetését tölti gyermekpornográfia bűntette miatt. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi beismerő vallomást tett - olvasható a közleményben.

Az ítélet jogerős, mind az ügyészség, mind pedig a vádlott és védője tudomásul vette - írta a bírósági szóvivő.