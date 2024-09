Anyaország :: 2024. szeptember 15. 22:16 ::

A Mi Hazánk tagjai is harcolnak az árvíz ellen

Természetesen a Mi Hazánk tagjai, képviselői is indulnak segíteni az árvízi védekezést. Megyek én is, ahogy az elmúlt évtizedekben is tettem, akkor is, amikor nem voltam képviselő (a csatolt fotó 2006 áprilisában készült – írja Toroczkai László az X nevű platformon.

A többi pártelnöknek és a kormánynak pedig azt üzente, hogy a gáton való szelfizgetés nem elég, felelős vízgazdálkodás kell.