Anyaország, Antimagyarizmus :: 2024. szeptember 23. 16:59 ::

Szintet lépett a családellenes propaganda, a Mi Hazánk átragasztotta a plakátot

Idén is kitett magáért az Arc-kiállítás, mely minden évben felületet ad a woke ideológiának az újbudai Bikás parkban. Sikerült olyan mélyre süllyedniük, hogy többek közt az anyaság ellen buzdító plakátot tettek közszemlére, azonban a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dóra vezényletével korrigálta az életellenes “műalkotást”, írja a Magyar Jelen.

“Az anyaságot többek közt a lebutulással és a piszkos ruhával azonosító, gyermekvállalás ellen kampányoló plakát jelent meg az egyébként homoszexuális propagandát is felvonultató Arc-kiállításon. Miközben soha olyan kevés gyerek nem született hazánkban egy év alatt, mint tavaly, az anyaságellenes plakát igyekszik elijeszteni mindenkit a gyerekvállalástól, és minden édesanyát megsért, amikor a plakáton látható kisgyermek mellé olyanokat ír, hogy miatta “sosincs idő enni” vagy “lebutulás”. A Mi Hazánk ez ellen tettekkel is fellépett, és átragasztottuk a plakátot az anyaság valós értékét bemutató szavakkal, mint a gondoskodás, szeretet, áldás, jövő” – számol be Dúró Dóra a történtekről.

A fővárosi és a kerületi városvezetés is asszisztál

Talán nem lepődünk meg, hogy a főváros és a kerület balliberális vezetése nem csak a pénzét, de az arcát is adja az efféle propagandához. Dúró Dórának hozzájuk is volt egy-két szava:

“A Mi Hazánk felszólítja a kiállítást megnyitó László Imre DK-s újbudai polgármestert és Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kérjenek bocsánatot minden magyar édesanyától, és határolódjanak el a kiállítás tartalmától. Arra is felszólítjuk az újbudai önkormányzatot, hogy soha többé ne támogassa ezt a kiállítást semmilyen módon, hiszen idén 13 millió forintot költöttek erre az adófizetők pénzéből.”

Egyedül a Mi Hazánk áll ki határozottan a családok mellett

“Egyre több hazai és nemzetközi tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy az anyagi ösztönzők mellett a társadalmi elismerés, támogatás is lényeges szempont a családalapításnál, és a bevándorlásellenes politika nem képzelhető el támogató szellemiségű családpolitika nélkül.

Éppen ezért folytatunk Novák Előd egyévi képviselői jövedelmének felajánlásából a családi életformát népszerűsítő, társadalmi célú hirdetéseket, óriásplakát-kampányokat is, azonban a kormánypárti sajtóorgánumok, például a Magyar Nemzet még fizetett hirdetésként sem voltak hajlandók közölni pl. azt, hogy “A nők legnagyobb dicsősége az anyaság” – emeli ki a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A Mi Hazánk Mozgalom 15 pontos programmal segítené a gyermekvállalást, hiszen újabb és újabb negatív rekordot dönt az alacsony születésszám, és a 2010-es évek javuló trendje után súlyos visszaesés következett be a termékenységi arányszám esetében is, már ismét közelebb vagyunk a mélyponthoz.

Számos problémás kiállítási darab jelent meg

A kiállításon egyébiránt más megbotránkoztató képek is megjelentek, ilyen például az alább látható, népi motívumokat ábrázoló, LMBTQ-propagandát terjesztő kép. Ráadásul készítője feltételezhetően vallásgyalázónak is szánta, ugyanis a “Házi áldás” kezdetű, a legtöbb ház falán megtalálható keresztény áldást is felhasználta.

Érdemes még hozzátenni, hogy ehhez hasonló képek közterületen történő megjelenítését elvileg törvény tiltja…