"Kiszavaztátok a Lajost, nem lesz busz" - ez történt Délegyházán

Több gyermek és szülő is nehéz helyzetbe került, miután Délegyháza önkormányzata megszüntette a helyi iskolabusz-szolgáltatást. Az Indexhez eljutott egy hangfelvétel, amely a júniusi önkormányzati választás után készült. A beszélgetésen Riebl Antal, a település függetlenként induló polgármestere azt állítja, Szilveszter Lajos alpolgármester „kiszavazása” miatt nem finanszírozzák tovább az iskolabuszt.

Mint azt mi is megírtuk , nem indul több iskolabusz Délegyházán, így a diákok kénytelenek napi másfél órát gyalogolni egy olyan úton, ahol még közvilágítás sincs.

Az intézmény igazgatója a tanévkezdés előtti hetekben tájékoztatta a szülőket arról, hogy fenntartójuk, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vonja el a busz működésére szánt forrást. Később a Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben tisztázták, hogy az iskolabusz megszüntetéséről a település önkormányzata döntött. A tankerületi központ 2019 és 2024 között az önkormányzat kérésére csak a szolgáltatás költségeinek 20 százalékát vállalta át, a további folyósításhoz pedig a költségvetési felügyelő nem járult hozzá.

„Kiszavaztátok a Lajost, azért nem lesz busz”

Riebl Antal polgármester 2010 óta – az idei évet is beleértve – az összes választást megnyerte a településen. A függetlenként induló jelölt csak Délegyháza 4-es számú szavazókörzetében nem kapott elég szavazatot, míg Szilveszter Lajos, a leköszönő alpolgármester már az új képviselő-testületben sem lesz benne. A politikus egy helyi buszos vállalkozást is üzemeltet, így testületi tagként Délegyháza iskolai buszoztatását is támogatta.

Az Indexhez eljuttatott hangfelvétel a júniusban tartott Délegyházi Napok rendezvényen készült. A beszélgetésen a település polgármestere azt állítja, azért nem lesz iskolabusz, mert a helyiek „kiszavazták a Lajost”:

Tizeneggyel többen szavaztak a bűnözőre, mint rám (…) Hát nem tudjátok, milyen szegény ez a falu, nem tudjátok, és követelőzés van. De most nem lesz követelőzés, mert nem lesz busz. Nem tudjuk finanszírozni, azért, mert kiszavaztátok a Szilveszter Lajost, azért nem lesz busz. Hát nem gyerekjáték ez! (…) A Lajos, b*szd meg, a Lajosnak így folyt a könnye. Kiszavaztátok a Lajost, nem lesz busz, ennyi. Menjetek a Pájer Ágihoz, majd ő csinál nektek buszt.

Délegyháza polgármestere nem először került a sajtó középpontjába. Körtefesztivált tartottak a településen 2016-ban, ahol egy idős férfi többször megszúrta egy késsel. A támadót végül a tűzoltók és a biztonsági őrök állították le. A polgármester súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Busz helyett bicikliút

Habár Délegyháza önkormányzata az iskolabusz üzemeltetését nem tudja finanszírozni, a polgármester úgy döntött, vásárolnak egy termőföldet, hogy bicikliutat építsenek a szolgáltatás nélkül maradt diákoknak. Riebl Antal a DabasTV szeptemberi adásában beszél arról, hogy egy új útszakasszal tennék „komfortosabbá” a gyermekek iskolába járását.

„Mivel a tavak által szétszabdalt a településünk, így ezt a 15-20 kilométert, amit a gyerekeknek adott esetben meg kell tenni, ebben kell segítséget nyújtani. Azt találtuk, hogy egy termőföldből megfelelő darabot megvásárolunk, és ezt kivonjuk a termelésből, és itt majd egy kerékpáros utat meg más intézményt is kialakítunk. Ez körülbelül egy év lesz, tehát nagyon keserves egy év vár az ott élőkre, de bízunk abban, hogy ezután az egy év után már komfortosabb lesz az eljutásuk az iskolába” – ismertette Délegyháza polgármestere.

Megjegyezte, hogy még mindig „nagyon fáj” neki, hogy 2012–2014 körül elvették az iskolákat a településtől. Véleménye szerint a centralizálás „nem biztos, hogy előnyére vált az oktatási rendszernek”.