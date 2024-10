Anyaország :: 2024. október 5. 19:45 ::

Magyar Péternek is megvan a Stop Sorosa, de az ő célkeresztjébe a propagandamédia került

A Tisza Párt elnöke a több ezer főt megmozgató demonstrációt a propaganda elleni tiltakozásként hirdette meg, és habár beszéde után beengedték a székházba, 16 pontos követeléslistáját nem olvashatta fel élő adásban. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy október 23-ra újabb rendezvényt szervez.



Fotók: Euronews

A tüntetést megelőzően Magyar Péter péntek este már ellátogatott a közmédia épületéhez, ahol rövid élő adásban ismertette azt a 16 pontos követeléslistát, amelyet a szombati tüntetést után, a köztévé elő adásában is be szeretne olvasni. A politikus propagandagyárnak nevezte a közmédiát, és azt mondta, hogy minden magyarra számít a szombati megmozduláson.

A közmédia már a tüntetés megkezdése előtt, úgy számolt be az eseményekről, hogy a "TISZA Párt rohamosztagai baltával és csákánnyal támadnák meg az MTVA székházát".



Nagy Ervin beszédével kezdődött a Tisza Párt szombati tüntetése

A tüntetés Nagy Ervin színpadra állásával kezdődött meg, aki a tömeg összetartó erejéről beszélt. Elmondta, hogy azért dolgozik közösen a Tisza Párttal, hogy "soha többet ne kelljen senkinek sem félnie az országban". A színész beszédét követően a tömeg a "Nem félünk!" rigmust skandálta.

Nagy Ervint több meglepetésvendég is követte a színpadon: Tóth Imre "Bruti", aki tavasszal a Magyar Kétfarkú Kutyapárt EP-listájának negyedik helyén szerepelt, kiemelte hogy a közmédia egyáltalán nem közvetít arról a tüntetésről, amely székházuk előtt zajlik.

A Kunigunda utcában kihelyezett színpadjára állt Nagy Bandó András Karinthy-gyűrűs humorista is, aki ironikus hangvételben dicsérte a magyar közszolgálati televízió működését. Nagy Bandó András azt is megjegyezte, hogy Magyarországon akkor lesz először igazán demokrácia, ha majd a Duna TV is beszámol a Tisza Párt eseményeiről.



Megtelt az MTVA székháza előtti terület a Tisza Párt szombati tüntetésén

Az esemény legnagyobb meglepetése azonban egyértelműen az volt, hogy Hadházy Ákos is beszédet mondott. A független országgyűlési képviselőt Magyar Péter konferálta fel, azok után, hogy az elmúlt hetekben a két politikus több összetűzésbe is keveredett Magyar Péter Diákhitel Központtal aláírt szerződéseinek ügyében.

Hadházy Ákos, aki pár évvel korábban szintén tartott tüntetést a közmédia székháza előtt, kritizálta az MTVA működését, és lemondásra szólította fel vezérigazgatóját, Papp Dánielt. Hangsúlyozta, hogy fontos mérföldkő a szombati tüntetés, azonban ha ezzel a nappal nem sikerül elérni a kitűzött célt, nem szabad feladni, és tovább kell próbálkozni.



Magyar Péter a Tisza Párt tüntetésén az MTVA székháza előtt

Tarr Zoltán, a TiszaA Párt alelnöke is beszédet mondott a tüntetésen. Kiemelte, hogy minden demokrácia alapja az objektív, széleskörű tájékoztatás, és ha ez sérül, akkor a demokrácia is. A Tisza EP-frakcióvezetője kitért Orbán Balázs nagy port kavaró interjújára is, amelyben a miniszterelnök politikai igazgatója az orosz-ukrán háborúról beszélt. Tarr szerint Orbán Balázs mondatait nem lehetett félreérteni, mondatai ijesztően egyértelműek voltak, ez pedig nagy veszélyt jelent Magyarország szuverenitására nézve.



Magyar Péterről összevágott híradásokat vetítettek le a kivetítőkön a politikus beszéde előtt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédét azzal kezdte, hogy a sajtó a szabadság és a diktatúra szimbóluma is lehet, Magyarországon pedig sajnos az utóbbi az igazság. "Elég az aljasságból, elég volt a hazugságból, elég volt a propagandából, elfogyott a türelem, eljött a szembenézés órája" - fogalmazott Magyar. A politikus a Kádár-rendszerrel is példálózott, amelyben – ellentétben jelenlegivel – figyeltek arra, hogy propaganda mellett értelmes dolgok is megjelentek a médiában.

Magyar Péter ismét kifogásolta, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként, 210 napon keresztül nem hívták a közmédiába. A Tisza Párt elnöke ezután személyesen Orbán Viktorhoz intézte szavait, számon kérve azt, hogy hova folyik be a közpénz Magyarországon.

"Hogy lehet, hogy miközben milliárdokat költenek hazug hirdetésekre, szétesik az oktatás, tanárok hagyják el a pályát. Hogy lehet, hogy a propagandalapok ott vannak a kórházakban, de szappan nincs?" - fogalmazott Magyar Péter.



Magyar Péter azt követelte Papp Dánieltől, az MTVA vezérigazgatójától, hogy jöjjön ki az utcára, a tüntetők közé

Magyar Péter ezután felszólította az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, hogy jöjjön ki a köztévé épületéből, és válaszoljon a tömeg kérdéseire. A Tisza Párt elnöke elismételte követelését, miszerint a pénteken ismertetett 16 pontos követeléslistát élő adásban szeretné felolvasni a köztelevízióban.

Magyar ezután a tömeghez szólt: arra kérte a tüntetőket, hogy ne fogyasszanak olyan médiaterméket, amelyet a kormányhoz lehet kötni, ugyanis nem elég a köztévét megtisztítani, hiszen rengeteg olyan médium van ma már, ami propagandát közvetít.

"Ne nézzétek, ne olvassátok ezeket, még akkor se, ha itt megy a kedvenc sorozatotok, vagy ott lép fel a kedvenc zenekarotok. Keressetek más megoldást! Ha Facebookon olyan tartalmakat láttok, csak írjátok oda, hogy STOP propaganda" - fogalmazott Magyar Péter.



Az ország számos különböző pontjáról érkeztek a Tisza Párt szombati tüntetésére

Magyar Péter ezután rátért Orbán Balázs nyilatkozatára. "Nem elég egy Orbán, nekünk kettő is van" - mondta. A politikus szerint a miniszterelnök politikai igazgatójának száját korábban elképzelhetetlen, hazaáruló mondatok hagyták el. Magyar szerint Orbán Balázs ezzel kormányzati szintre emelte a hazaárulást, amelyet csak tetőz, hogy a miniszterelnök nem mentette fel ezután pozíciójából.

Magyar Péter beszéde befejeztével elindult az MTVA székháza felé, hogy beolvassa 16 pontos követeléslistáját. A politikus pár perc elteltével kijött az épületből, és ismét kiragasztotta a listát a székház falára.

A Tisza Párt elnöke ezután ismét színpadra állt, hogy elmondja: az MTVA egyik munkatársa arról tájékoztatta, hogy nincsen joga belépni az épületbe, és továbbra is várják az ellenzéki politikust különböző műsoraikba. Magyar Péter ezután felolvasta azt a közleményt, amit az MTVA átadott neki, majd a fentebb említett követeléslistát is.



Az M1 híradására hajazó kellékekkel ruházták fel a Kunigunda utcai színpadot a tüntetés szervezői

16 pontos listájának felolvasása után Magyar Péter beszéde piros - fehér - zöld konfettik kilövésével zárult. Ezután a tüntetés összes felszólalója feljött a színpadra, emblematikus, lyukas magyar zászlókkal. Rost Andrea operaénekesnő vezetésével a tömeg a "Tavaszi szél vizet áraszt" és a "Kossuth Lajos azt üzente" című dalokat énekelte el.

Magyar Péter ezután élőlánc alkotására kérte a tömeget, amellyel a közmédia épületét próbálták körbevenni. A résztvevőknek fáklyát is osztottak. A Tisza Párt elnöke ezután elmondta, hogy a következő rendezvényt október 23-án tartják, majd véget vetett az MTVA előtti tüntetésnek.

(Euronews)