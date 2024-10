Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. október 7. 19:20 ::

A száguldozó Rikárdók újabb áldozata: elhunyt Sallai Nóra balesetben megsérült kisfia

A Blikk úgy értesült, a kórházban elhunyt a bő egy hete súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra kisfia, Bende, ugyanis változott a büntetőeljárás az ügyben. Míg a múlt hét folyamán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatti eljárásról beszélt, ez mostanra változott, és már halált okozó baleset ügyében folyik a nyomozás.



Fotó: Szabó Lilla

- Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya – jelenleg – halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt, szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit - válaszolta a lap megkeresésre a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Ez pedig azt jelenti, hogy a balesetben megsérült személyek közül valaki elhunyt. Mivel a BMW-ben ülő két cigány a korábbi közlés szerint csupán végtagsérüléseket szenvedett, és állapotuk azóta is stabil, így a másik autóban történhetett tragédia. Információk szerint bár a Jóban Rosszban egykori színésznője, Sallai Nóra válságos állapotban van, de továbbra is küzdenek az életéért, sőt még mindig tart a számára elindított irányított véradás, a halál bekövetkezte sajnos nem vonatkozhat másra, mint a színésznő ötéves kisfiára, Bendére.

A gyermekről az utolsó információ az volt, hogy még a helyszínen újra kellett éleszteni, és egészen mostanáig nem volt róla nyilvánosságra hozható adat. A laphoz eljutott információk szerint azonban végül nem sikerült megmenteni a kisfiú életét.