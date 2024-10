Anyaország, Videók :: 2024. október 11. 09:19 ::

Rock’n roll, lángosok és taslik - a "szabadságharcos" szerint a politikai intifádázó Brüsszel Magyar-Dobrev-kormányt szeretne

Nagyon színvonalas programot raktunk össze a magyar elnökség uniós programjáról, de a többiek vérgőzös állapotban voltak, és nem akartak a fontos dolgokról beszélni, egyszerűen ránk rontottak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdai strassburgi szereplése kapcsán a Kossuth rádióban, szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.



Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

A miniszterelnök az EP-vita értékelésével kezdte, azt mondta, érdekes helyzetben találta magát. Odament, ahogyan ez szerinte illendő, van programja az elnökségnek, de a többiek „nekünk rontottak”. “Amikor tízen jönnek az emberre, az a rock’n roll!” – jelentette ki. – A magyar udvarias, jólnelvelt nép, de ha így rárontanak az emberre, akkor valamit tenni kell. Annyian jöttek, és olyan durván, hogyha hagyjuk magunkat, akkor baleknek neveztek volna – fogalmazott a miniszterelnök. Persze néhány lángos és tasli ott le is esett. Mint hozzátette, ő is meglepődött, de meglepődhettek a nézők is, hiszen abban hittek, hogy európai színvonal lesz, európai kultúra. Persze mindig is tudni lehetett, hogy az európai képviselők között akad néhány furcsa alak.

– Ursula von der Leyen és Manfred Weber lényegében nyíltan bejelentették, hogy nekik más magyar kormány kell – ezt különösen sérelmezte Orbán Viktor, aki intifádát is emlegetett. Szerinte azt is megnevezték, kikből álljon az általa brüsszelitának mondott új kormány. „Be akar delegálni Brüsszel a magyar kormányba egy szocialistát és egy néppártit, végre a szuverenista politikának, brüsszelita kormányunk lesz, ez az értelme annak, ami történt” – mondta Orbán, úgy látja, lényegében a szocialisták Dobrev Klárát akarják, a Néppárt pedig a Tisza Pártot, Magyar Péterrel. Egy ilyen kormány állítása szerint beszállna a háborúba, beengedné a migránsokat, a családvédelmi törvényeket eltörölné, valamint beszállna a gazdasági hidegháborúba. Ezt hozná szerinte Dobrev és Magyar frigye. – Én bejelentettem az ellenállást – szögezte le Orbán, aki szerint a magyarok nem azt akarják, amit Brüsszel kínál. – A mi legnagyobb szövetségesünk a valóság és a nyilvánosság – állította, majd felemlegette, hogy valójában az unió kereskedik az oroszokkal titokban, ők vesznek orosz gázt, ők finanszírozzák a háborút.

Ezután a schengeni övezetről beszélt, amelynek Európa határait kell védenie, azt javasolta, hogy ezek az országok találkozzanak külön, mert a mostani fórumok nem elég hatékonyak. Szerinte terrorfenyegetettség van, a migrációnak komoly pénzügyi terhei vannak, majd újra kifejezte reményét, hogy egész Európa fordul a migrációellenes erők irányába.

Ez az európai uniós keresztrefeszítési kísérlet csak egy kitérő volt, tette hozzá, eközben mi idehaza összeraktuk az első nagy akciótervet. Orbán Viktor megint elővette kedvenc paneleit a gazdasági semlegességről, jövőre 3-6 százalékos gazdasági növekedést vizionált, 2025 első negyedében jöhet egy hatalmas fellendülés. Úgy látja, a megfizethető lakhatással kell foglalkozni, itt Budapestre várnak. Említette a kollégiumépítést, de azt is, hogy támogatnák a fiatalok lakásbérlését, kész terveik vannak. Eltörlik a bürokratikus akadályokat, lesz egy nagy lakásbumm. Nem tartja irreálisnak, hogy egymillió forint legyen az átlagbér Magyarországon, emelik a minimálbért is, lesz majd munkáshitel és segítség a vállalkozásoknak is, ezt majd úgy hívják, hogy „Demján Sándor-program”. Minderre lesz pénz, akár Kínától, Brüsszelből, de akár a magyar büdzséből is. Ami a gyenge magyar fogyasztást illeti, az eről szóló vitát nem tartja egészségesnek, hiszen ha valaki megkapja a jövedelmét, annak elköltésébe a kormány nem szólhat bele. Ettől függetlenül biztatónak látja e téren is a helyzetet. – A magyar gazdaság kilátásai fényesek – ezzel zárta Orbán Viktor mondandóját.

(Magyar Hang nyomán)