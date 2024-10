Garay elismerte a Telexnek, hogy a felvételt Orbán Áronnal együtt ő készítette. Mint mondta, „önvédelemből”. Arra utalt ezzel, hogy korábban Héjj letagadta a miniszterelnöknél, hogy Orbán Áronnal nála jártak, ezért úgy döntöttek, ezúttal rögzítik a beszélgetést, így biztosítva be magukat.

Orbán Viktor testvére azért kereste fel Héjj Dávidot, mert meggyőződése volt, hogy egy általa ellenlábasnak nevezett üzletasszony, B. Radosztina el akarja lehetetleníteni. Mindezt Orbán öccse arra alapozta, hogy állítása szerint a nő megfenyegette őt. Másrészt pedig azért gondolta így, mert állítása szerint a Külgazdasági- és Külügyminisztériumhoz tartozó konzulok „blokkolják” a C típusú vízumkérelmeit, amelyek rövidebb idejű, legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosítják tulajdonosaikat a schengeni térségben. Márpedig Orbán Áron meggyőződése, hogy B. Radosztina irányítja a vízumokat intéző konzulokat, sőt az egész külügyminisztériumot is – legalábbis ezt fejtegette Héjjnak.

A Telex megtudta azt is, hogy a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése egy olyan elszámolási vita következménye, amelyek epicentrumában Garay és M. János áll. A portál szerint bő tíz évvel ezelőtt M. János egy volt olajos vállalkozóval, F. Gyulával közösen egy áfacsalásra szakosodott hálózatot üzemeltetett.

Garay és M. János ezután a külföldi munkaerő-toborzási piacon kezdett el tevékenykedni és abban bíztak, hogy Orbán Áron – már csak a neve miatt is – olyan ajtókat tud kinyitni, ami főnyereménynek, de legalábbis komoly előnynek számít. A Telex szerint

Garayék körül azután kezdett el fogyni a levegő, hogy a schengeni, úgynevezett C vízumokkal kezdtek el „ügyeskedni” – ráadásul ehhez már Orbán Áron is a nevét adta. Ehhez kell a meghívólevél, amit Orbán az általa vezetett cége, a Multi Shoot Rt. nevében intézett – írja a lap. Ahogy arról a Népszava alapján mi is beszámoltunk : a Multi Shoot Zrt. vietnámi állampolgárokat iskolázott be a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kétnapos életmentő tanfolyamára. A Telex forrásai szerint Orbán Áronék nemcsak a PTE-vel, de más egyetemekkel is szerződtek az országban. Az ügyletet Garay tárgyalta le az egyetemekkel. A lap kiemeli: a C vízumokkal való ügyködés miatt kezdték el a hatóságok blokkolni a kérelmeket. Azon túl, hogy a konzulok egy idő után nem hagyták jóvá a C vízumra vonatkozó kérelmeiket, úgy tudja a lap, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is vizsgálódni kezdett. Állítólag azért, mert külföldről kaptak olyan jelzést, hogy egy vietnámi állampolgárt valahol az EU-ban „lekapcsoltak”, az illetőnél pedig a Multi Shoot meghívólevele volt.