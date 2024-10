Anyaország :: 2024. október 21. 11:52 ::

A HVIM is a turulszobor megvédésére szólít fel

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom az alapításától számított 23 évben mindig azt képviselte, hogy tér- és időfeletti módon, nem formákba és szubkultúrákba ragadva kell képviselni a magyar nemzetünk érdekeit. Az esszencia örök, de a forma változik. Ellenségeink is számos formában törnek hazánk szuverenitására, így nekünk is követni kell a változásokat!

2024-ben nevetségesen hat rettegni az oroszoktól, mikor David Pressmanek és Ursula von der Pfizerek próbálnak beavatkozni hazánk belügyeibe, és még kormányunk is egyfajta filoszemita agymosást próbál a magyar társadalmon véghez vinni, hogy az igazságtalanság oldalán foglaljunk állást, ezzel pedig megágyazva hazánk gyarmatosításának. Az LMBTQP-lobbival hazánk alapegységét, a családot próbálják szétzúzni, ügynökszervezeteik a mélyállam szöveteibe hatolva tombolhatnak és indíthatnak eljárásokat a normalitást védőkkel szemben. Minden oldalról támadásoknak vagyunk kitéve. Az ellenség erői összefogtak.

A globalizmussal szembeni harcban csak a tradícióink őrzése menthet meg minket: legyen szó vallásunkról, kultúránkról, nemzeti öntudatunkról, nemi identitásunkról vagy az általános emberi minőségről; mindegyiket meg kell védenünk! A tradicionalizmusunk a normális és alapvető értékeink védelméről szól a modernitás erőivel szemben!

Az ezerarcú ellenség összefog, nekünk is összefogásra van szükségünk: A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is utcára hív mindenkit 2024. október 23-án 15 órára, a XII. kerületi Turul-szobor megvédésére! Összesen 17 szervezettel karöltve állunk ki az összmagyarság ősi szimbóluma mellett, és ezúton is üzenjük a szobrot eltávolítani szándékozóknak, hogy a falig, és azontúl is elmegyünk! - írja közlemélnyében a HVIM vezetősége.

