Itt az újabb egyházi ügy: cigánynak fizethetett fajtalankodásért egy pap

Levélben szólította meg a katolikus klérust a hétvégén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, ami eljutott a Telex szerkesztőségéhez is. Ebben Bábel azt írja, hogy „soká lesz még a püspökkari konferenciánk, de akárcsak lelkigyakorlat is”, ahol személyesen tudna az egyházat érintő ügyekről beszélni, ezért tájékoztatja társait emailben. Mint írta, az egyházat érintő ügyekről már a parlamentben is szó van, olyan rágalmak is érik őt emellett, hogy ő el akarná tussolni az ügyet. Ezért érzi úgy, hogy „tiszta vizet kell öntenünk a pohárba, hogy megnyugodjanak a kedélyek”. Bábel három papot, köztük Bese Gergőt említi, kiemelve: az ő ügyeikben szabályosan járt el az egyház.

Bábel a levelében egy eddig a nyilvánosság előtt nem ismert, újabb esetet is említ, amelyhez köze volt Tóth Tamás MKPK-titkárnak és az egyházmegyének is.

Mint írja, 2020-ban megkereste őt az egyház egyik papja, B. R., hogy „azonnal helyezzem el a plébániáról, mert őt a »cigányok üldözik«”.

„Felajánlottam neki több helyet az egyházmegyében, de mindre azt mondta, hogy ott is utolérik. Rövid időn belül jelentkezett, hogy Dr. Tóth Tamás titkár úr elhelyezte őt a szeretetszolgálatnál, amibe én beleegyeztem, sőt kérésre szolgálatát meghosszabbítottam.”

A plébánián egy új atya követte B. R.-t, akit Bábel levele szerint megkeresett ekkor „egy cigány ember, aki először csak kéregetett”, majd azt mondta, hogy az előző pap (B. R.) fizetett neki bizonyos szexuális szolgáltatásokért. Bábel levele szerint addig nem történt feljelentés az ügyben az érsekségen, de azóta kitudódott a dolog: miután Bábel úgy látta, nemcsak pletykákról van szó, előzetes kivizsgálást kezdtek, amely most is tart – írja.

Van vizsgálat, nincs vizsgálat?

Bábel mostani levele a Válasz Online-on jelent meg először: a lap információi szerint Tóth sorsáról a napokban dönthetnek majd az egyházban. Veres András MKPK-elnök korábban a lap kérdéseire azt mondta, „egyházon belül” tisztázzák majd a felmerült ügyeket. A lap megkereste Bábelt és Tóth Tamást is a B. R.-t érintő kérdésekben: Bábel azt mondta a lapnak, hogy hallomása szerint B. R. ügyében Tóthnak „szándékában állt beszélni a bejelentővel”, de konkrétabbat nem tud. Tóth Tamás erre azt mondta, „határozottan nemleges választ tud adni” ezekre az állításokra. B. R. ügyéről azt írta:

„Az ön által említett személy 2020 óta a karitatív szervezet lelkésze, ahol lelkészi szolgálatára az akkor kitört Covid-járvány miatt mutatkozott igény, és akinek szolgálatát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr 2020 tavaszán kifejezetten engedélyezte. Nevezett a karitatív szervezethez való belépésekor – a belső szabályoknak megfelelően – úgynevezett feddhetetlenségi nyilatkozatot is tett. Az atya ebben úgy nyilatkozott, hogy a feladatkör betöltésével kapcsolatban semmilyen kizáró vagy összeférhetetlenséget eredményező, őt érintő körülményről nincsen tudomása, vele szemben semmilyen egyházi vagy világi hatósági eljárás nincsen folyamatban. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2024 szeptemberi hivatalos tájékoztatása szerint sem folyt vagy folyik az atya ellen semmilyen hivatalos eljárás. Nincsen egyéb körülményről tudomásunk.”

A történet tehát ütközik: míg Bábel szerint jelenleg is előzetes vizsgálat folyik B. R. ellen, addig Tóth szerint semmilyen hivatalos eljárás nem indult az ügyben.

Egy közlemény, amit nem az írt, aki írta

A Bábel által a levélben kiemelt Tóth Tamás neve már október elején is felmerült, miután a Válasz Online cikke kirobbantotta a Bese-ügyet. Erre, és az ezután kiderülő, az egyházmegyét érintő pedofilügyekre válaszul az egyház Bábel nevében közleményt adott ki, melyben az állt: a „Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye megdöbbenéssel értesült arról, hogy egyes sajtótermékek újságírói a főegyházmegyében a hatályos egyházjog és a vonatkozó szentszéki rendelkezések szerint zajló, gyermekvédelmi ügyben indult vizsgálat kapcsán, annak lezárulta előtt olyan állításokat is közölnek, amelyek tévesek, az eljárás hitelességét veszélyeztetik.”

A közleményben megemlítik többek között azt is, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával szemben is téves állításokat fogalmazott meg a lap. A Válasz Online ezt cáfolta, azt írták, a cikk minden érintettjének pontos kérdéseket küldtek. Bábel Balázs a Telexhez is eljutott, az érsekeknek és püspököknek küldött levelében viszont azt állította, ezt a közleményt nem is ő írta, mert ő beteg volt ekkor.

A Válasz Online információ szerint a Bábel nevében kiadott levelet valójában Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára írta. A lap szerint Tóth Tamást a kormány és az egyház közötti kapcsolatok egyik kulcsfigurájaként tartják számon, Semjén Zsolt négy éve a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetéssel ismerte el a munkáját.

Bábel a mostani levélben is Tóthot azonosítja a levél írójaként a sajtóra hivatkozva: „Ez a közlemény az ő és H. R. (Bábel leírja a teljes nevet) védelmében íródott” – tette hozzá. Bábel a sajtó cikkeire alapozva írja, hogy bár Veres András ezután belső vizsgálatot indított, a „további cikkekből kitűnik, hogy ezzel egyáltalán nem elégedtek meg”, mármint a sajtó.

Bábel a levélben arra a H. (azaz Hatházi - a szerk.) Róbertre gondol, akinek ügye a Bese Gergő atyát érintő cikk után derült ki. A katolikus egyházat érintő ügyek közül a Bese Gergőt érintő ügynek volt a legnagyobb a sajtóvisszhangja, mert ő áldotta meg a Karmelitát és a Megafont is, és mint kiderült, féltékenység vezethetett a botrányhoz. Emiatt került viszont elő két, ennél súlyosabb ügy is: R. (azaz Rónaszéki - a szerk.) Gábort és egy másik papot, H. Róbertet is azzal vádolják, hogy gyerekeket zaklathattak. R. Gábort egy éve mentette fel az egyház, szeptember 23-án pedig bíróság elé is állt, és H. Róbert ellen is eljárás indult. Mint a Válasz írja, a korábban a kalocsai egyházmegyében dolgozó, pedofilgyanúba keveredett H. Róbert ügyében tanúként is kihallgatták már Tóthot.

