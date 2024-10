Anyaország, Gazdaság :: 2024. október 30. 14:06 ::

Gulyás bejelentette, hogy a kormány ráébredt: új gazdaságpolitikára van szükség

Az idei év egésze, beleértve a legfrissebb negyedéves növekedési adatokat is, azt igazolják, hogy új gazdaságpolitika kell - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte azt is, a kormány döntött a vidéki otthonfelújítási támogatásról és feltételeiről.

A miniszter elmondta, a gazdasági semlegesség politikája megszünteti, gyengíti azokat a függéseket, amelyek ma a magyar növekedést befolyásolják.

Megtartandó elemnek nevezte azt, ami az idei gazdaságpolitikai hírek közül "a legjobb", hogy a reálbéremelkedés 9-10 százalék között alakul.

A vidéki otthonfelújítási támogatásról elmondta, erre azok a gyermekes családok lesznek jogosultak, akik ötezer főnél kisebb népességű településen élnek. A munkadíj és az anyagköltségek 50 százalékára, de legfeljebb hárommillió forint összegben igényelhető vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás, emellett második hárommillió forintként igénybe vehető államilag támogatott, jelzálogalapú hitelkonstrukció is - ismertette.

"A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése"

Az 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját. Gulyás Gergely a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a gazdasági akcióterv részleteiről folyamatosak az egyeztetések, és a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat. Hozzátette: a jövő évi költségvetés december második felében tartandó parlamenti végszavazásán azokat a programpontokat fogják elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik.

Hangsúlyozta: az új gazdaságpolitikai akcióterv gazdasági és növekedési fordulatot fog hozni Magyarországon, 2025-ben és 2026-ban továbbra is az a célkitűzés, hogy 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedés legyen Magyarországon. Közölte: a 2025-ös költségvetést konzervatív számítások szerint 3,4 százalékos növekedéssel tervezik.

A munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak

A jövő január 1-jétől hatályba lépő munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak, maximum 4 millió forintot lehet majd felvenni 10 éves futamidőre, ugyanakkor három gyermek vállalása esetén a teljes tartozást elengedik - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón.

Gulyás Gergely a kormány döntését ismertetve elmondta: a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, maximális összege 4 millió forint, amit 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni.

A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott, vagy vállalkozó legyen; vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie - tette hozzá, jelezve, hogy a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállaljanak.

Közölte: a kormány ezen a programon keresztül is támogatja ezen a gyermekvállalást, így a hitelfelvételt követően született első gyermek után két évig felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget, a második gyermek megszületését követően újabb 2 éves moratóriumot vezetnek be és ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek vállalása esetén pedig a teljes önálló tartozást elengedik.

A szabályozás 2025. január elsejétől lép hatályba, a jövő évi költségvetésnek is a része.

A parlament előtt a családi adókedvezmény megduplázását tartalmazó javaslat



A kormány kedden benyújtotta az Országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely közölte, a törvényjavaslat alapján a gyermekek után járó adókedvezményt megduplázzák két ütemben, jövő év július elsejével és 2026. január 1-jével.

(MTI)