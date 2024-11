Anyaország :: 2024. november 4. 08:31 ::

Felmérés: magabiztosan vezet a Fidesz a Tisza előtt, harmadik erő lett a Mi Hazánk

A Real-PR 93. friss közvélemény-kutatása alapján a Fidesz-KDNP (44 százalék) aratna győzelmet egy most vasárnapi országgyűlési választáson, míg a Tisza Párt 35 százalékot érne el. A Mi Hazánk (7 százalék) és a Demokratikus Koalíció (6 százalék) is bejutna az Országgyűlésbe.

A Real-PR 93. közvélemény-kutatásában azt vizsgálta, hogy a választók melyik pártra szavaznának egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson. Az eredményeket a teljes lakosság és a biztos szavazók bázisán is közölték. A biztos szavazók azok a szavazópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérték egy most vasárnapi országgyűlési szavazáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP 38 százalékos támogatással rendelkezik, amely a 2022. évi népszámlálás adatait alapul véve 3 millió a választáson részt vevő vagy attól távol maradó Fidesz-szimpatizánsnak felel meg. Így a teljes népességre vonatkozó hibahatárok figyelembevételével is szignifikáns különbséggel vezetnek a kormánypártok. A Tisza Párt 25 százalékos támogatottságával legfeljebb 1,98 millió szimpatizánst tud megszólítani. A Mi Hazánkkal a teljes népességben 320 ezer fő, míg a Demokratikus Koalícióval 240 ezer fő szimpatizál.

A biztos szavazók körében a kormánypártokat 44 százalék támogatja. Ez szintén egyértelmű - a hibahatárt meghaladó - előnyt, azaz választási győzelmet jelentene a Fidesz-KDNP számára. A Fidesznek összesen annyi szimpatizánsa van, ahány szavazója volt – a külhoniakkal együtt – 2022-ben. A kormánypárt számára kulcskérdés, tudja-e mozgósítani a következő választásig a most sokkal kevésbé aktív támogatóit.

A Tisza Párt a biztosan részt vevők körében 35 százalékos eredményt tudna elérni, ezzel 5 százalékpontot javított a június EP-választási eredményén, de továbbra is 9 százalékponttal lemarad a kormánypártoktól. Így a Tisza Párt támogatottsága éppen a Márki-Zay Péter vezette közös lista 2022-es népszerűségét éri el. Az EP-választás utáni időszakra is érvényes, hogy a Tisza Párt a baloldal kárára tudott erősödni. A Mi Hazánk 7 százalékos, míg a Demokratikus Koalíció 6 százalékos tábort tudhat maga mögött a biztos választók körében. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékos támogatottságával valószínűleg az 5 százalékos parlamenti küszöb alatti eredményt érne el.

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében vizsgálni a közösségi véleményt. Az eltérés most is jelentős a vidéki és a budapesti választók politikai preferenciáiban. Vidéken a Fidesz-KDNP támogatottsága kimagasló 47 százalékos, míg a fővárosban 33 százalék vallja magát kormánypártinak a biztos szavazók körében. Ezzel szemben a Tisza Párt Budapesten tud nagyobb támogatottságot felmutatni (42 százalék), míg az ország többi részén 33 százalékos támogatottsággal rendelkezik - áll a közvélemény-kutató közleményében.