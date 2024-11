Anyaország :: 2024. november 8. 15:51 ::

Habony koronaőr dicsérte, a testvére cége milliókból javítgatta, de most már cserélni kell a Szent Korona vitrinjét

Tönkrement a Parlamentben kiállított Szent Korona üvegtárolójának hűtőrendszere, ezért a Szent Korona Testület úgy döntött, hogy új vitrint rendelnek a gyártótól – írja a hvg.hu nyomán a 24.hu. Január elsején lesz 25 éve, hogy az első Orbán-kormány idején a Magyar Nemzeti Múzeumból átszállították a Szent Koronát és a koronázásai jelvényeket, melyeket a Parlament kupolacsarnokában egy üvegtárlóban állítottak ki. A vitrin különlegességét Habony Árpád dicsérte 2000-ben, de a felvétel csak 2016-ban került nyilvánosságra.



Fotó: Stiller Ákos / HVG

Habony akkor koronaőrként úgy nyilatkozott, hogy:

A legkorszerűbb elvek alapján készült, talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű vitrin.

Idén augusztus végén észrevették, hogy a golyóálló üveg tárló felső részén a hőmérséklet több esetben is meghaladta a maximális 22 Celsius-fokot. Az ellenőrzések során kiderült az ok is: a vitrin beépített hűtőrendszere és annak vezérlése meghibásodott, így az előírt értékek betartása a fűtésszezon és a nagyszámú látogató okozta hőterhelés mellett hűtés nélkül nem biztosítható.

A Szent Korona Testület – tagjai közt az állam- és kormányfővel – október 22-én döntött a vitrin ügyében, határozatuk szerint a Szent Korona és a koronázási jelvények elhelyezésére, őrzésére, kezelésére vonatkozó feltételeknek és egyedi előírásoknak való hosszú távú, megnyugtató megfelelés érdekében új vitrin beszerzése szükséges.

Az új vitrin vásárlását előíró döntés alapján október 31-én az Országgyűlés Hivatala – a Közbeszerzési Hatóság elnökétől kapott felmentés alapján – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra hívta Budapestre a vitrint gyártó Glasbau Hahn GmbH képviselőjét. A cégnek a szerződéstervezet szerint az aláírástól számított 9 héten belül kell leszállítania és üzembe helyeznie az új vitrint, a régit pedig elbontani – írja a hvg.hu. A lap érdeklődött az Országgyűlés Hivatalánál, hogy mekkora összegre írták alá a szerződést – az eredeti, 1999-es beszerzésnél 28 millió forintot fizettek a német gyártónak. Arra is kíváncsiak volta, tervezik-e vitrincseréig a Szent Korona megtekintésének, a kupolacsarnok látogatásának korlátozását, de cikkük megjelenéséig nem kaptak választ.

A vitrinen 2007-ben 9,48 millió forintért kellett „állagmegóvó” munkát végezni. Ezzel a feladattal a Brand Lab Kft.-t bízták meg – ez a cég akkor Habony Mária, a koronagondnok Habony testvérének résztulajdonában állt.