Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. november 12. 10:57 ::

Semjén nem szerénykedik: "utoljára Mátyás király idején volt olyan világpolitikai befolyásunk, mint most"

– Amikor lovagol az ellenzék a Bese Gergely-ügyön, homoszexuális partikra járt, hát bocsánat, de a Momentum nem ezt akarja? Nem azt kellene mondania a Momentumnak Bese Gergőnek, hogy Welcome to the club? – mondta Semjén Zsolt a Híradó.hu-n megjelent, mélyen alákérdezős interjújában, hozzátéve, hogy a szerinte „szélsőséges anarcho-liberális” beállítottságú párt és társai a Besééhez hasonló „valóban tűrhetetlen, botrányos és visszataszító eseteket” az egyházban általánosan megeső dologként akarják beállítani, pedig a világi intézményekben sokkal több ilyen van.



Kényelmesebb megpróbálni rátolni a Momentumra a saját Beséjüket, mint elmondani, miért van tele buzikkal a Fidesz és holdudvara...

Szerinte az ellenzéknek „ünnepelnie kéne” Besét (a Fidesz volt sztárpapját – a szerk.), mert úgyis azt akarták, hogy a „genderőrület általános legyen”. „Amíg bibliai alapon állunk, addig ilyen transgenderbaromságokat, ilyen devianciát nem tudnak lenyomni a magyar társadalom torkán” – vélekedett, többször teológiai eszmefuttatásokkal megszakítva a beszélgetés menetét. Arra már nem tért ki, hogy ők meg épp a napokban hívták vissza a színpadra a gangbanges buzerátorukat, Szájer Józsefet...

Az interjú egy pontján érkezett egy olyan felvetés, miszerint Orbán Viktor szerint Donald Trump megválasztása miatt 100 éve nem volt olyan erős a magyar diplomácia, mint most – ez mégis mit jelenthet a magyar belpolitikára nézve. Semjén megkockáztatta, hogy a külügyi kapcsolataink nem voltak ilyen remekek „talán Andrássy és az Osztrák–Magyar Monarchia óta. Vagy ha még precízebbek vagyunk, talán Mátyás király óta. Az ő idején volt olyan világpolitikai befolyása Magyarországnak, mint most”.

A miniszterelnök-helyettes szerint ahhoz, hogy Magyarország tematizálta az amerikai választási kampányt, kellett Orbán karizmája is, de valójában az a helyzet, hogy „mi adtuk a jó válaszokat Európa és az emberiség legfontosabb kérdéseire: No migration! No gender! No war!” Arra a kérdésre, hogy a Trump megválasztása után beköszöntő világbékének lesz-e kézzelfogható haszna a magyar emberek számára, Semjén arról kezdett beszélni, nevetséges az, hogy ők el lennének szigetelve,

amikor a világ diplomáciájának a központja Budapesten van és Orbán Viktorhoz viszonyítva határozzák meg magukat Ausztriától kezdve Szlovákián át egészen az Egyesült Államokig. […] Ez óriási lehetőség Magyarországnak.

(24 nyomán)