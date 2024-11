Anyaország :: 2024. november 13. 13:54 ::

Nagyot változik a Csok Plusz és a Babaváró januártól

Az éjszaka megjelent jogszabálytervezet alapján számos lakástámogatási elem módosulhat. Változhatnak a Babaváró kölcsön és Csok Plusz feltételei is – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.



Illusztráció: Getty Images

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet „az egyes családügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” címmel. A kérdéses tervezet alapján a Csok Pluszhoz kapcsolódó feltételek, előírások is érdemben változhatnak.

A tervezet 2024. december 31-ig egy egyedülálló lehetőséget biztosít azon családok számára, amelyeknél 2024 január elseje előtt született meg a baba, de eredetileg a szülés várható időpontja 2023. december 31-ét követő dátum volt. A tervezet alapján ugyanis ezek babák az idei évben beadott kérelmek esetében vállalt gyermekeknek minősülnének a kölcsön igénylése szempontjából és az elérhető kedvezmény szempontjából is.

Vagyis a kérdéses család akkor is fel tudná venni a támogatott hitelt, ha további babát már nem vállalna. Illetve a törlesztés szüneteltetése már járna is ezen „teljesült baba” után. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy újabb gyermekkel már a 10 millió forint tartozáselengedésre is jogosult lehetne a házaspár.

Ez a javaslat teljesen érthető a Bankmonitor szakértői szerint, hiszen a kérdéses családok mondhatni a koraszülés miatt eshettek el a kérdéses kölcsöntől, vagy épp az ahhoz kapcsolódó magasabb támogatási szinttől.

Nem kellene a kölcsön teljes futamideje alatt teljesíteni az utólagos feltételeket

Az állam javára elidegenítési és terhelési tilalom és jelzálogjog kerül bejegyzésre a Csok Pluszhoz kapcsolódóan (a jelzálogjog a kölcsönösszeg 20 százalékát teszi ki). A jelenlegi szabályok alapján ezen jogok a kölcsön futamidejére szólnak. A tervezet alapján azonban ezen teher csak 10 évre szólna.

Azért fontos ez, mert ezen időszak alatt kell teljesíteni a támogatáshoz kapcsolódó utólagos feltételeket. Többek között a család alapesetben nem adhatja el, nem költözhet el, nem bonthatja le, nem adhatja át másnak használatra lakását.

Ha ezen előírásokat megszegi, akkor az addig kapott kamattámogatást büntetőkamattal – a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értéke – kell megfizetni az állam felé. Márpedig nagyon nem mindegy, hogy mennyi ideig kell teljesíteni ezen feltételeket, illetve ezek megsértése mennyi ideig vonna maga után komolyabb anyagi büntetést.

Bezárul egy meglévő ingatlanra vonatkozó kiskapu

Alapvető elvárás, hogy első közös lakás esetén az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 80 millió Ft-ot, míg nem első közös lakás vásárlása esetén a limit 150 millió forint.

Ez utóbbi esetben azonban a meglévő vagy korábban értékesített lakás eladási árát be kell forgatni az újba. Ez problémát okozhat, amennyiben a korábbi lakás értéke meghaladja az új ingatlan vételárát. Ebben a helyzetben felmerülhetett olyan kiskapu, hogy a lakást ingyen – 0 forint vételár mellett – átadta egy rokonának a Csok+ igénylője. Így gyakorlatilag nem volt beforgatási kötelezettsége.

Ez a kiskapu azonban bezárulhat, a tervezet alapján ajándékozás, bontás esetén a korábban meglévő ingatlan forgalmi értékét kell beforgatni az új vásárlásába.

Módosulhat a Babaváró hitel

A kormány oldalán megjelent jogszabálytervezet szerint az alapvető feltételeket, előírásokat nem érinti a módosítás, mégis sokan örülhetnek a változásnak.

Ha az 5. évet követően születne a futamidő alatt az első gyermeke a párnak, akkor újra járhat a kamatmentesség.

A Babaváró egy kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön. Ha nem születne gyermeke a párnak a futamidő első 5 évében, akkor a kamatmentességet elvesztenék, a kölcsönt piaci kamat mellett kellene tovább törleszteni. Sőt, az addig kapott kamattámogatás után büntetést kellene fizetni az állam felé.

A mostani tervezet könnyítheti azok helyzetét, akiket ez a büntetés fenyeget. A családoknak megemelkedne a Babaváró kamata, ahol nem érkezne meg a baba az 5 éves határidő végéig. Sőt a kapott kamattámogatás után is rendezni kellene a büntetést. Ugyanakkor a kamatmentességet visszakaphatnák az adósok abban az esetben, ha az 5. évet követően megszületne a várva várt baba. Gyakorlatilag a várandósság 12. hetét vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hónap törlesztési napjától újra kamatmentessé válik a kölcsön. (A Bankmonitor értelmezése alapján ez nem jelenti azt, hogy a korábban megfizetett büntetés visszajárna, de még így is komoly segítséget jelenthet az érintett családoknak a tervezett változás.)

Emellett a család kérheti a baba után a törlesztési kötelezettség hároméves szüneteltetését is.

Azt látni kell, hogy az első Babaváró-igénylések esetében az 5 éves határidőt egységesen kitolta korábban a jogalkotó 2026. július elsejéig. A jelenlegi tervezet ezt a könnyítést nem befolyásolná.

A Babaváróhoz kapcsolódó büntetés mértéke emelkedhet

A Babaváróhoz kapcsolódó feltételek megsértése esetén a kamatmentesség megszűnik, ráadásul az addig kapott kamattámogatásra büntetést kell fizetni.

A jelenlegi szabályok alapján a büntetést kétféleképpen kell meghatározni.

Meg kell nézni, hogy az állam által a banknak fizetett kamattámogatás összege mekkora.

A kölcsön folyósítása és a feltétel megszegése közötti időre meg kell határozni a büntetőkamat mértékét. Ez a büntetőkamat a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt értékének felel meg és a kölcsön összege után kell megfizetni.

Az így meghatározott két érték közül végül a magasabbat kell rendeznie a párnak.

A tervezet alapján az első pontban leírt számítási mód megváltozik. Az állam által fizetett kamattámogatást ugyanis megnövelik még a ptk szerinti kamattal is (ez a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jelent). Vagyis az első tétel értéke meg fog emelkedni a számítás során.

Ez bizonyos esetekben azt eredményezheti, hogy a Babaváró kamatmentességre vonatkozó feltételeinek megsértése esetén a házaspárnak magasabb büntetést kell majd fizetnie a jövőben.

A tervezet alapján a kérdéses változások az új és a korábbi, már folyamatban lévő igénylésekre, kölcsönökre is érvényesek lennének.