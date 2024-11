Anyaország :: 2024. november 18. 11:18 ::

Újabb nap, újabb Magyar-bulvár - már a saját munkatársai is azt kérik tőle, hogy "ne legyen Fidesz"

Újabb két hangfelvétel érkezett több szerkesztőséghez a fenyderulazigazsagra@proton.me email címről, amelyeken a kísérő szöveg szerint Magyar Péter őszinte véleménye hallható a magyar médiáról.



Fotó: Tövissi Bence / Index

Az első felvételen a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy az opció, ha "ki tudod kerülni a kibaszott médiát", mert már több mint 100 ezer követője van a Youtube-on, 300 ezer körül a Facebookon (a felvétel készítésének időpontjában), így közvetlenül is tud kommunikálni, ami sokkal hatékonyabb, mint a sajtón keresztül. Magyar azt is kijelenti, hogy "elküldtem a kurva anyjába az ATV-t, az Indexet és a 444-et, és arról is beszél, hogy előző nap kivonult az ATV stúdiójából" – ez egy június 10-i incidens volt.

Pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van – hangzik el a felvételen, amelyen volt barátnője, Vogel Evelin kérdezgeti Magyart, és megjegyzi a férfinak, hogy "hozzáfűznék annyit, amit nagymamád a halálos ágyán üzent neked", ami a "szelídség, elvtársak, szelídség" volt. Vogel szerint ez nagyon fontos, mire Magyar azt mondja: "de a politikában, ha szelíd vagy, akkor megesznek".

Vogel erre azzal akar reagálni, hogy ha rocksztárnak érzi magát, és az emberek nem egy "empatát" látnak benne, akkor az vissza fog ütni, de Magyar félbeszakítja és kijelenti: "a fasz kivan mindenkinek az empatákból".

A második felvételen, amelyen több ember is megszólal, Magyar kijelenti, hogy másnap nem fogja beengedni az ATV-t a rendezvényükre, mire a munkatársa kérlelni kezdi, hogy ne csináljon ilyet, míg egy másik férfi arra figyelmezteti, nem arról van szó, hogy kitart-e az álláspontja mellett, hanem hogy miért nem nagyvonalú. Valaki azt kéri a pártelnöktől, hogy "ne legyél Fidesz", mire Magyar azt válaszolja:

Belököm őket a Dunába!

Erre valaki felháborodva azt reagálja, hogy "hülye vagy?!". Magyar viszont hozzáteszi: "Ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be".

Megint Tóni tehet mindenről

"Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait" – kezdte a kikerült hangfelvétel után hétfői sajtótájékoztatóját Magyar. Úgy folytatta, hogy az Izaura 722. részét láthatják a magyarok, a Tónika Show újabb felvonását.

Magyar szerint a felvételek szerkesztettek, három időpontból vannak összevágva. "Van olyan mondat, ami nem hangzott el" – tette hozzá. A Tisza Párt elnöke szerint a kormánynak az a lényeg, hogy a fontos dolgokról, az egészségügyről, a MÁV-ról, a magyar gazdaság helyzetéről nem essen szó. Magyar ezután arról beszélt, hogy "önmagában felvet kérdéseket, hogy a propagandán kívül a sajtó vajon forráskritika nélkül miért hoz le olyan felvételeket, melyeket nyilvánvalón bűncselekményekkel szereztek, manipuláltak, összevágtak".

Ezután úgy fogalmazott, hogy "ő maga ilyen stílusban nemigen szokott beszélni". De a lényeg, hogy valóban építünk egy saját közösségimédia-portfoliót – tette hozzá, majd értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sajtó nem írta meg vasárnap esti Facebook-bejegyzését, közleményét.

Magyar kitart amellett, hogy van Watergate-ügy. "Akik azt állítják, hogy ez csak egy bosszú, és nem egy Watergate-ügy, azok tévednek" – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ebbe minden uniós országba belebukna a kormány. Magyar megismételte, hogy illegálisan lehallgatják őket, majd "bemutatta azt a 9 napig elemről működő kémtollat", amit a legnagyobb irodájukban, egy kábelcsatornában találtak meg.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt is állította, hogy Várkonyi Andrea születésnapját Mészáros Lőrincék egy bordeaux-i kastélyban ünnepelték 3 milliárd forintból.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy külföldi cégekkel átvilágítják az irodákat, lakásokat, kocsikat. Magyar a Pegasus-ügyről kezdett el ezután beszélni, illetve hogy volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter a lehallgatásoknál "többször jelezte azt, hogy nem elegendő az indoklás. És mi történt? Elvették tőle ezt a területet".

Magyar elmondta, hogy elégedett a Tisza EP-képviselőivel, de az is igaz, hogy mindenkitől 110 százalékot vár, de szerinte tőle is ennyit várnak. Majd kihangsúlyozta, hogy "bűncselekményekkel megszerzett, összevágott, manipulált magánbeszélgetésekről beszélünk. És ehhez asszisztál a teljes magyar sajtó".

Magyar szerint az ő Varga Juditról készített hangfelvételét nem lehet összehasonlítani a Vogel Evelin által készített felvételekkel, mivel ő egy korrupciós bűncselekményről készített másfélperces felvételt, miközben róla hajnali fél 7-kor a volt szerelme csinált felvételeket. Magyar szerint "az a sajtó, ami ehhez asszisztál, az Rogán Antalhoz asszisztál".

(24 nyomán)