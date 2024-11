Anyaország :: 2024. november 19. 09:14 ::

Választási atombombát emleget a DK, mert a Fidesz átrajzolná a választókörzeteket Budapesten

Megjött a Fidesz javaslata a választókörzetek átrajzolására – írja a DK parlamenti képviselője, Sebián-Petrovszki László, aki fotókat tett közzé a 65 oldalas anyagból.

– Budapestre egy választási atombombát dobtak le, gyakorlatilag minden körzetet átrajzolnak – írja a politikus. A tervezet tartalma megegyezik azzal, amit Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke egy szeptemberben megjelent beszámolójában írt arról, hogy az országgyűlési választásokon alkalmazott választókerületi térkép vonatkozásában milyen sürgős módosításokra volna szükség. Eszerint Pest megyében a jelenlegi 12-ről 14-re kellene emelni, Budapesten 18-ról 16-ra kellene csökkenteni az egyéni választókerületek számát. A parlament igazságügyi bizottsága kedd délelőtt tárgyalja a hétfő este beterjesztett, 65 oldalas választási törvénymódosítási javaslatot. A KDNP-s Vejkey Imre hétfő délután hívta össze a bizottságot.

A 444 cikke szerint a jelenlegi felosztás úgy módosulna, hogy:

Az 1. számú választókerületbe a módosítás után már csak az I. kerület maradna benne teljes egészében, amihez az V., a VI., a VII., a XI. és XII. kerület egyes részeit tennék hozzá.

A 2. számú választókerületbe jelenleg a XI. kerület egy része tartozik, a módosítás után viszont az V., a VIII., és a IX. kerület fennmaradó részeiből állna.

A 3. számú választókerület jelenleg a teljes XII. kerületből és a II. kerület egy részéből áll, a módosítás után viszont a XI. és XII. kerület egyes részeit csapnák egybe.

A módosítás után a 4. számú választókerület csak a II. kerületből állna. Jelenleg ez a II. és III. kerület egyes részeiből áll.

Az 5. számú választókerület most a teljes VI. kerületből és VII. egy részéből áll, a módosítás után a VI. és a XIII. kerület egy része, illetve a Margitsziget tartozna oda.

A 6. számú választókerület most a VIII. és a IX. kerület egy részéből áll, a módosítás után a VII., VIII., XIV. és XV. kerület egyes részeiből állna össze.

A 7. számú választókerület most a XIII. kerület nagy részét fedi, a jövőben viszont a VIII., X. és XIV. kerület egyes részei tartoznának oda.

A 8. számú választókerületbe eddig a XIV. kerület nagy része tartozott, a módosítás után a IX., a XVIII. egyes részei és a teljes XIX. kerület fog.

A 9. számú választókerület eddig a X. és XIX. kerület egyes részeiből állt, a jövőben a IX., XI., XX. kerületek egyes részei és a XXI. kerület tartozik majd oda.

A 10. számú választókerülethez tartozik majd a XI. kerület egy része és a XXII. kerület is.

Óbuda nagy része átkerül a 11. számú választókerületbe, ami eddig a IV. és XIII. kerület egyes részeiből állt.

A 12. számú egyéni választókerület eddig a IV. kerület egy részéből és a teljes XV. kerületből állt, most IV. mellé a XIII. kerület egyes részeit teszik bele.

A 13. számú egyéni választókerülethez most a XVI. kerület nagy része tartozik, a jövőben viszont a IV. és XV. kerület egyes részeiből állna.

A 14. számú egyéni választókerület most a X. és XVII. kerület egyes részeiből áll, innentől viszont a X., XVI., és XVIII. kerület egyes részei tartoznak majd oda.

A 15. számú választókerület jelenleg a XVIII. kerületet fedi, a módosítás után viszont a kerületnek csak egy része tartozik majd oda, a teljes XVII. kerülettel együtt

A 16. számú választókerület most a XIX. és XX. kerület egyes részeiből áll, a módosítás után a XVIII., XX. kerület egyes részei és a teljes XXIII. kerület tartozik majd oda.

A tervezetben az is szerepel, hogy a jövőben nem lesz szükség arra, hogy a lakcímkártyát is magunkkal vigyük a szavazáshoz, elegendő a személyazonosság igazolásához személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély bemutatása. A javaslat előírja azt is, hogy az értesítőt a postai megküldése mellett a választópolgár tárhelyére is juttassa el az NVI, és megszünteti azt a gyakorlatot, hogy a szavazáshoz kötelező borítékot adni a választóknak. Pontosítják majd a szavazólapok kötegelésének és őrzésének szabályait. A javaslat megteremti a szavazatok automatikus újraszámlálásának, illetve kötelezettségét lehetőségét is. A szavazatok újraszámlálását kérheti rövid határidőn belül az érintett jelölt, ha az előzetes tájékoztató adatok 100%-os feldolgozottsága alapján (tehát még az eredmény megállapítása előtt) az összes leadott érvényes és érvénytelen szavazat 0,5 százalékánál (országgyűlési választáson 101 szavazatnál) kisebb a különbség:

az egyéni választókerületi választáson az első és a második helyezett között,

egyéni listás választáson a még mandátumot szerző és a már mandátumot nem szerző jelöltek között.

Az idei főpolgármester-választáson történtek miatt Gulyás Gergely már korábban „megfontolásra érdemes, észszerű javaslatnak” nevezte azt, hogy automatikus legyen a voksok újraszámlálása kis különbség esetén. „A választási eljárási törvény módosítására az Országgyűlések van módja, lehetősége. Egy ilyen jellegű, a bár technikainak tűnő, – de mint most a gyakorlatban látjuk – ilyen fontos módosítás akár konszenzusos lehetne” – mondta Gulyás.

Karácsony Gergely Facebook oldalán reagált a tervezetre.

– Miből lehet tudni, hogy hamarosan választás lesz Magyarországon? Hát onnan, hogy a Fidesz megint módosítani akarja a választási szabályokat – kezdi bejegyzését a főpolgármester. Írása szerint az elmúlt bő egy évtizedben minden választás előtt „buherált valamit a szabályokon a kormány, hogy saját magának kedvezzen és megpuccsolja a választási akaratot. Mindezt persze társadalmi párbeszéd és az ellenzéki pártok bevonása nélkül. Most éppen a budapesti egyéni választókerületek számát szeretnék csökkenteni 18-ról 16-ra, így a nemzet fővárosa a népességbeli arányához képest jóval kisebb súllyal lesz majd képviselve a parlamentben. És ráadásul mindezt egy sunyi bizottsági módosítással akarják lenyomni a képviselők torkán, még a rendes parlamenti vitára sem adva lehetőséget.” Karácsony szerint „így állnak bosszút azért, mert a főváros legutóbb a kormány ellen szavazott. Ha így folytatják, legközelebb még nagyobb arányban fogjuk őket leszavazni”.

Magyar Péter a tervezettel kapcsolatban arról ír, hogy "a Fidesz hatalma megtartása érdekében teljesen átrajzolná a vàlasztási körzeteket, és hogy bent tartsa az Országgyűlésben a számára fontos ellenzéki pártokat, a bejutási küszöböt is lejjebb szállítaná."

Ebben a tervezetben viszont nem található utalás arra, hogy módosítanák a bejutási küszöböt.

(24 - Index nyomán)