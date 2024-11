Anyaország :: 2024. november 22. 22:40 ::

Legalább félezer dolgozót építettek le egy villanyautókhoz begyártó gyárnál Tiszaújvárosban

Az elmúlt hónapokban egyes források szerint legalább ötszáz, más forrás szerint hatszáz embertől vált meg Észak-Magyarország egyik legnagyobb munkaadója, a tiszaújvárosi Jabil – értesült a Magyar Hang. Információink szerint ennek oka főként az, hogy drasztikusan visszaestek az elektromos autóalkatrészekre vonatkozó megrendelések. A lapnak a cég annyit elismert, hogy több funkciót átszerveztek, „ami érinti a tiszaújvárosi telephelyen dolgozók létszámát”, konkrét számot azonban nem közöltek.



Fotó: olvasó / Magyar Hang

Félezer körüli – részben munkaerő-kölcsönző cégen keresztül foglalkoztatott – ember távozhatott a Magyar Hang információi szerint az elmúlt hónapokban a – cégadatok szerint tavaly év végén még 3 293 főt foglalkoztató – Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft.-től. Az elektromos alkatrészek bérgyártására szakosodott cégnek tavaly 452 milliárd forintos árbevétel mellett 16,5 milliárd profitja volt. Úgy tudják, a távozók egy részét elküldték, mások maguktól mentek el, többek között azért, mert olyan szerződésmódosítást tettek eléjük, amit nem fogadtak el. Erre vonatkozó konkrét kérdéseiket elküldték a cégnek, ahol nem cáfolták értesüléseiket, válaszuk ugyanakkor nem sok konkrétumot tartalmazott. Azt írták, hogy bérgyártó vállalatként a Jabilnek folyamatosan optimalizálnia kell működését, és gyártási kapacitását a dinamikus piaci igényekhez kell igazítania. A napenergia-termékek globális, és az elektromos járművek iránti európai kereslet csökkenésére reagálva idén azt a nehéz döntést hozták, hogy több funkciót átszerveznek, ami érinti a tiszaújvárosi telephelyükön dolgozók létszámát. Emellett úgy döntöttek, hogy bizonyos pozíciókat nem pótolnak, miután a munkatársak önként távoztak a munkakörükből. – E kihívások ellenére tiszaújvárosi telephelyünk továbbra is kiszolgálja valamennyi meglévő ügyfelét, és a vezetőség szorgalmasan dolgozik azon, hogy új ügyfeleket vonzzon – fűzték hozzá.

A Magyar Hang forrásai szerint elsősorban az elektromos autóalkatrészeket előállító gyártósor személyzetét csökkentették drasztikusan, mert megcsappant a megrendelések száma. Ez azért vethet fel további kérdéseket, mert a lap információi szerint Tiszaújvárosban készült az BMW i4 típusú villanyautójának egyik kulcsfontosságú alkatrésze is. Amennyiben pedig ennek az autónak a megrendelései visszaestek, az érintheti a hamarosan megnyíló debreceni BMW-gyár sorsát is, hiszen ott pont ennek a villanyautónak a gyártását kezdenék meg. Nyári hírek szerint a debreceni gyárban az előszériás gyártás idén év végén indulna be, elsőként a modern festőüzemmel.

A Jabil 2000-ben a tiszaújvárosi ipari parkban építette fel az első magyarországi telephelyét. Először 2009-ben került be a hírekbe leépítések kapcsán: akkor 900 embertől váltak meg. Utána 2013-ban a parlamentig jutott a cég 700 újabb embert érintő elbocsátása. Akkor a Jobbik felszólította a kormányt: kérje vissza a cégtől a gyár idecsábítására a költségvetésből nekik adott munkahely-teremtési támogatást.