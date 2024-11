Anyaország :: 2024. november 30. 11:31 ::

"Tőlem nem szabadultok meg egykönnyen" - Toroczkai visszatért a Facebookra, de még mindig "veszélyes"

Zavar a Metánál. Visszaengedtek, de ha a nevemet valaki beírja a keresőbe, még mindig veszélyes személyként mutatnak. Valószínűleg az amerikai és az európai központ még nem egyeztetett, komoly fejvakarások, lobbiharcok, nyomásgyakorlások zajlanak most ott a háttérben. Egy újabb kis győzelmet azonban már elértünk - írja immár a Facebook-oldalán Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

Azzal, hogy sikerült újra regisztrálnom, ha most letiltanak, törölnek, már az új DSA-rendelet, az új európai szabályozás szerint kell eljárniuk. Ez egy új ügy. Ennek értelmében alaposan, írásban indokolniuk kell bármilyen tiltást, törlést. Az nem megy, amit 2019-ben csináltak, nem lehet indoklás nélkül politikai cenzúrát alkalmazni. Ha most tiltanak, törölnek, akkor a DSA-rendelet alapján néhány hónappal ezelőtt létrejött magyar grémiumhoz, az Online Platform Vitarendező Tanácshoz fordulhatok, amely peren kívül fog döntést hozni, méghozzá Magyarországon. Ezt visszamenőlegesen, a 2019-es tiltás ügyében nem tehetné meg. Ettől függetlenül természetesen, ha most a DSA-rendelet szerinti jogsértés ér, újabb pereket indíthatok, hiszen ez egy új ügy. Ráadásul a közösségi médiumokkal kapcsolatban az USA-ban is változások lesznek. Egyre több helyen ismerik fel, hogy a közösségi média dönti el már a választásokat. Magyarországon ez elsősorban a #meta, ezért önti bele a milliárdokat a Fidesz, amely kiegyezett velük, és így emelte fel Magyar Pétert néhány hét alatt az algoritmus ezen a platformon.

Nem szokásom feladni a küzdelmeket. Üzenem ezt a moderátoroknak, akik most a fejüket vakargatva olvassák a posztjaimat a Meta felületén: