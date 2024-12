Anyaország, Koronavírus :: 2024. december 9. 15:00 ::

Kártérítést fizettetne a Mi Hazánk az oltásterror keretében kirúgott munkavállalóknak

A Mi Hazánk profiljába vágó törvényjavaslatot nyújtott be hétfőn a parlamentnek Novák Előd. A politikus javaslatának a következő címet adta: A Covid-oltás fel nem vétele miatt kirúgott munkavállalók rehabilitálásáról.



A Mi Hazánk ugyan nyíltan nem volt oltásellenes a koronavírus-járvány idején, azonban azt erőteljesen kifogásolták, hogy több munkakörben is törvényileg kötelezte a kormány a munkavállalókat arra, hogy oltassák be magukat. Az pedig már csupán ennek politikai következménye volt, hogy a pártra csatlakoztak rá azok a szavazók, akik viszont élesen oltásellenesek a mai napig is, írja a javaslatról hírt adó hvg.

Novák törvényjavaslata arra szólítaná fel a kormányt, hogy 2025. március 31-ig „dolgozzon ki egy jogalkotási koncepciót azoknak a magyar embereknek (továbbiakban: rehabilitálandó munkavállaló) a rehabilitálása érdekében, akiknek a munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya 2020. március 11. napján, vagy azt követően azért szűnt meg, mert egy, vagy több Covid-oltást nem vettek fel.”

A politikus a javaslatot azzal indokolta, hogy a kormány „a mai napig nem számolt el azokkal a magyar emberekkel, akiknek az életében a Covid-oltás felvételével vagy éppenséggel annak fel nem vétele miatti különböző szankciókkal jelentős károkat okozott.” Novák a javaslatban nem számszerűsítette, hogy pontosan hány embert érhetett kár emiatt.

És hogy nézne ki a Mi Hazánk képviselője szerint a rehabilitáció? Novák javaslata két megoldást tartalmaz, e kettő pedig egyszerre lépne hatályba: ha kéri, a munkavállalót azonnal visszaveszik, ahonnan kirúgták az oltás fel nem vétele miatt, sőt, az állam még kártérítést is fizetne függetlenül attól, hogy a kirúgott ezt kéri-e, vagy sem.

„Az érintett emberek többsége olyan szektorokban dolgozott, amelyekben már a veszélyhelyzet előtt és azóta is jellemző a munkaerőhiány. Így a javaslat elfogadása mellett nem csak morális érvek szólnak, hanem a hiányszakmák feltöltése által az állami közszolgáltatások zavartalan ellátása magasabb szintjének biztosítása is” – írta Novák.