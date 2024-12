Anyaország, Háború :: 2024. december 17. 19:12 ::

A kijevi külügy szerint erkölcstelen manipuláció a magyar javaslat, hogy legalább karácsonykor hallgassanak a fegyverek

„Felszólítjuk a magyar felet, hogy hagyjon fel a béke és karácsony témájában történő erkölcstelen manipulációkkal” – reagált az ukrán külügyminisztérium Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány tűzszünettel kapcsolatos megjegyzéseire.



Hanukázás 2023-ban - az Ukrajnát vezető zsidó maffiát csöppet sem érdekli a karácsony (fotó: "ukrán" elnöki hivatal)

A miniszterelnök az elmúlt héten úgy fogalmazott: „Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Zelenszkij elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta. Mi megtettük, amit lehetett!” – tette hozzá a magyar kormányfő.

„A magyar tisztségviselők ismét azt állítják, hogy képesek megállítani a háborút, de ezek az állítások nem igazak. A valóságban a Moszkvába intézett magyar »békéltető« hívások után halálos rakéták és drónok repültek ukrán városok és települések felé” – olvasható az ukrán külügy közleményében.

„A magyar fél tettei még messzebb állnak a béketeremtéstől, mint a nyilatkozatai” – fogalmazott az ukrán külügy, megjegyezve, hogy: „Magyarország következetesen azt szorgalmazza, hogy az orosz népirtó agresszió ellen védekező Ukrajnát hagyják önvédelmi fegyverek nélkül, és akadályozza az ukrán védelmi képességek megerősítésének finanszírozását, az agresszorral szembeni szankciós nyomás növelését és más kritikus döntéseket”. „Mindennek semmi köze a béke helyreállításának szándékához” – fogalmaznak.

– Felszólítjuk a magyar felet, hogy hagyjon fel a béke és karácsony témájában történő erkölcstelen manipulációkkal, tartózkodjon az agresszor állammal való egyoldalú kapcsolatfelvételtől, amely aláássa az igazságos béke helyreállítására irányuló közös erőfeszítéseket – követelőzik Ukrajna külügyminisztériuma, kijelentve, hogy „csak Oroszország és annak háborús megszállott diktátora áll a béke útjában”. „Ukrajna úgy akarja a békét a földjén, mint egyetlen más ország sem a világon” – írják.

„Országunk és partnerei közös erőfeszítései az igazságos és fenntartható béke elérésére irányulnak. Ukrajna mindig is ragaszkodott az őszinte párbeszéd és a kölcsönös tisztelet elveihez. Folytatni fogjuk a konstruktív kapcsolatokat partnereinkkel, akik őszintén akarják a háború végét, nem pedig Ukrajna vereségét” – zárul a közlemény.

Az oroszok hajlandók lettek volna a fogolycserére

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését a tervezett karácsonyi fogolycseréről és békéről Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, aki úgy fogalmazott, hogy: „Sajnos Ukrajna elnöke ezt a tárgyalási lehetőséget elutasította. Mi azonban abban reménykedünk, hogy valahogyan a józan ész és az emberség felülkerekedik, és minél többen békében, nyugalomban, biztonságban és otthon ünnepelhetik majd a karácsonyt Európa keleti felében is” – fejezte ki reményét a magyar külügyi tárca vezetője.

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy a magyar kormányfő és az orosz államfő közötti telefonbeszélgetésen Orbán Viktor valóban javaslatot tett egy nagyszabású fogolycserére, valamint egy karácsonyi tűzszünet kihirdetésére, hozzátéve, hogy „az orosz FSZB még aznap benyújtotta fogolycserére vonatkozó javaslatainkat a moszkvai magyar nagykövetségnek, azonban Zelenszkij közösségi oldalaiból, valamint környezetének reakcióiból ítélve az ukrán fél minden Orbán-javaslatot elutasított”.

Az orosz szóvivő azt is kijelentette, hogy a Kreml kész a béketárgyalások folytatására, de az úgynevezett „isztambuli megállapodások” alapján. „Vlagyimir Putyin többször is azt mondta, hogy a tárgyalások az isztambuli megállapodások alapján folytatódhatnak. Ezekben megállapodtak, de aztán az ukrán fél is elhagyta a tárgyalóasztalt” – mondta Dmitrij Peszkov.

(Index nyomán)