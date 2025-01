Anyaország :: 2025. január 6. 22:32 ::

Kocsis Máté: nem lesz előrehozott választás

1990 óta nem volt előrehozott választás, és most sem lesz, a pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rend szerint - írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán hétfőn.

Kocsis Máté bejegyzésében arra reagált, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a kormánypárti parlamenti képviselőkhöz írt levelében azt kérte, támogassák az előrehozott országgyűlési választás kiírását. A kormánypárti frakcióvezető úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferencnek "kár volt fáradnia, nem kellett volna a képviselőinknek levelet küldenie, még brüsszeli kérésre sem".

"Ismerjük magukat. Magyar Pétert is, magát is, tudjuk honnan fúj a szél. Megint a külföldről kapott feladatokat hajtják csak végre. Most jelesül azt az utasítást adták a finanszírozóik, minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Orbán Viktor stabilan kormányozhasson Donald Trump hivatalba lépését követően, mert a háborút ellenző amerikai elnök az EU egyik tagállamának békepárti miniszterelnökével közösen keresztbe húzhatja Brüsszel háborús politikáját. Ráadásul a migrációs paktum végrehajtása is lassulhat. Ez zavarja igazán az önök gazdáit, maguk pedig megint nem Magyarország érdekeit nézik" - írta Kocsis Máté.

Hozzátette, Trump két hét múlva hivatalba lép, így a fentiek miatt érthető, igazán sürgős lett a brüsszeli elitnek, hogy Magyarországon mielőbb kormányváltás legyen: ezért akarják feloszlatni a parlamentet, ezért követelik az előrehozott választást, ezért akarják valahogy megkaparintani a hatalmat.

"A DK és a Tisza is ezen ügyködik, összehangoltan. Nem is csoda, az önök pártjai Brüsszelben már aktívan együttműködnek, és nem mellesleg a budapesti közgyűlésben is" - jegyezte meg.

Kocsis Máté emlékeztetett: 1990 óta nem volt előrehozott választás, és most sem lesz, Gyurcsány Ferenc "megnyugodhat", a pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rend szerint.

A politikus az európai parlamenti választásokra utalva hangsúlyozta: alig fél évvel ezelőtt volt egy nagy választás Magyarországon, amelyen "a mi közösségünk" több szavazatot kapott, mint a második, harmadik és negyedik helyezett összesen. "Maguk, úgy, együtt. Mintha elfelejtették volna" - fűzte hozzá.

(MTI nyomán)