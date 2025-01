Anyaország :: 2025. január 9. 16:07 ::

Lejárató kampányokat indított Dúró Dóra ellen a DK és a Fidesz

A Forbes magazin által 2024-ben a legbefolyásosabb női politikusnak választott Dúró Dóra a legesélyesebb ellenzéki képviselőjelölt a január 12-i időközi országgyűlési választáson, a Mi Hazánk történetének legjobb eredményét érheti el, ezért a DK és a Fidesz hazug lejárató kampányokat indított ellene: Facebook-kamuoldal fizetett hirdetései, kamuplakátok és telefonos hívások rágalmai árasztják el a Tolna vármegyeieket.



Eközben a Mi Hazánk inkább pozitív kampányt folytat: ha a választókerület egyéni képviselőjévé választják január 12-én, akkor a helyiek befolyásos érdekképviselője lehet, erre az esetre Dúró felajánlotta egy évi jövedelmét a helyieknek, életminőségük javítására

Bonyhádon több helyen is megjelentek ezek a kamuplakátok, ami miatt a Mi Hazánk helyi elnöke, László Attila bejelentést tett. A Dombóvár melletti Kaposszekcsőn és még több településen is kiragasztották, ami pártszerű szervezettséget mutat:

Dombóvárhoz, a választókerület központjához a jelöltek közül csak Dúró Dóra kötődik (és a korábbi képviselő, Potápi Árpád is bonyhádi volt, a választókerületnek csak azt a részét fejlesztették, a dombóváriaknak csak az ígéretek jutottak pl. új mentőállomásra és sportközpontra, melyek azóta sem valósultak meg). Dombóvár korábbi polgármestere, a sikkasztásért elítélt Szabó Loránd kilépett a DK-ból, Természetesen Dombóvár néven 11 ezres Facebook-közösséget hozott létre, de most nem indul a választáson. A DK nincs jelen a városban, de néhány napja létrehoztak egy Dombóvári Demokraták nevű Facebook-oldalt, melynek bár csak egyetlen követője van, de most százezrekért jelentetnek meg kamuhirdetéseket (a Facebook „átláthatóságára” jellemző, hogy finanszírozóként is azt a „szervezetet” tünteti fel, mely valójában nem létezik, pl. a Google és a civil szervezeteknek a birosag.hu-n lévő nyilvános keresője szerint sem):



A Tisza valójában nem támogatja Takács Lászlót (aki a DK jelöltje)

A DK gyenge beszédképességű jelöltje így „üzent hadat” a Tisza Pártnak a választás bojkottja miatt:

Ugyanilyen kamuszervezetre hivatkozik a DK-propagandalap, az ellenszel.hu, mely a szintén soha még csak nem is említett, nem létező „MKI közvélemény-kutató” nyilvánvalóan kamu „eredményeit” ismerteti „Friss kutatás: Verhető a kormánypárt a tolnai időközin, de erre csak a DK-s Takács Lászlónak van esélye” címmel.

Telefonos kampányt is indított a DK, pontosabban egy „Kovács Sándorné” néven bemutatkozó nő, hogy ne Dúró Dórára szavazzanak, mert szerinte teljesen alkalmatlan, helyette Takács László az igazi…

A fideszes teol.hu hírportál „tudósításában” nem szégyellt ilyen mondatokat leírni a médium: „Bár Dúró Dóra a térség fejlesztésére vonatkozó terveit bemutatta, ez a lépése sokak szerint csupán kampányfogás”. „A kampány során azonban többen is felrótták, hogy a Mi Hazánk jelöltjei a helyi vezetőkkel, köztük a térség polgármestereivel csak a kampány utolsó napjaiban veszik fel a kapcsolatot, ami szerintük a valódi elkötelezettség hiányára utalhat.” Ez utóbbi konkrétan hazugság, hiszen nemcsak levélben kereste meg a választókerület összes polgármesterét Dúró Dóra még a hivatalos jelöltté válása előtt (és azóta sokukat személyesen is), de már 2023-ban is fogadott több független polgármestert Dombóvár környékéről:

S bár ezt a sajtótájékoztatón is elmondták, mégis így tudósított róla a fideszes hírportál: „Dúró Dóra és Toroczkai László a környező települések polgármestereivel a kampány utolsó hetében találkoztak először.”

Az MTI hírt is hamisított a legesélyesebb ellenzéki jelölt, Dúró Dóra gyengítése érdekében már a kampány elején:

Tudósításuk alapján „Eddig döntetlenre áll a DK a Fidesszel Tolna vármegyében” című és hasonló „hírek” jelentek meg az ajánlásgyűjtés állásáról, a Mi Hazánkat nem is említve, miközben a cikkek állításaival szemben a DK akkor még le sem adta az aláírásokat, csak a Fidesznek és a Mi Hazánknak sikerült az első napon.

A választás január 12-én, most vasárnap lesz.