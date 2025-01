Anyaország :: 2025. január 9. 21:25 ::

Ilyen orbitálisan nagyot még a Fidesz is ritkán hazudik

Megmondom őszintén, talán még én magam sem számítottam arra, hogy ilyen gyorsan kiderül a Fidesz legújabb hazugsága a vendégmunkásokról. Többször leírtam, hogy arra számítok, hogy a következő hónapokban a kormány megköti majd például Indiával és a Fülöp-szigetekkel az úgynevezett visszafogadási egyezményeket (amelyeket aztán vagy betartanak, vagy nem), s minden marad a régiben, tehát jönnek a vendégmunkások. Abban tévedtem, hogy még ezt se kellett megvárni.



Fotó: Monza Car Wash & Detail Center

Ma esti friss hír ugyanis, hogy a Fülöp-szigetekről annak ellenére is érkezhetnek vendégmunkások Magyarországra, hogy visszafogadási egyezmény köttetett volna! Azért mondjuk meg, ilyen pofátlanul az emberek képébe még a Fidesz is ritkán hazudik. Ahhoz képest, hogy a tavalyi év végén bejelentették, hogy ők most "megszüntetik" a vendégmunkások beáramlását, nagyon máshogy fest a helyzet.

Aztán persze már lehetett olvasni, hogy annak ellenére, hogy "megszüntették", mégis 35 ezres kvótát szabtak meg, meg nem deklaráltan tiltották, hanem csak onnan, amely országokkal nincs visszafogadási egyezmény, de most már erre sem adnak. Nyilván a globális nagytőke erősen "kérte" a kormányt arra, hogy gondolja ezt át, és meg is tették. Már ha egyáltalán kellett őket győzködni...

Mindenesetre korábban azt olvashattuk, hogy a vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatásáról szóló 450/2024 kormányrendelet szerint csak olyan, harmadik országból érkező vendégmunkás foglalkoztatható, akit adott esetben valamilyen nemzetközi egyezmény alapján haza lehet küldeni, ha lejár a magyarországi tartózkodása, vagy ha törvénysértést követ el. A Fülöp-szigeteki Köztársasággal azonban sem az EU, sem Magyarország nem kötött ilyen egyezményt, a kormányrendelet viszont lehetőséget ad arra is, hogy akkor is foglalkoztatható legyen itthon egy vendégmunkás, ha hazájának nincs visszaküldési szerződése Magyarországgal.

- A rendelet szerint ehhez az kell, hogy az adott országnak legyen Magyarországon valamilyen államilag elismert szervezete vagy irodája, ami „kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó magyar jogszabályokban, illetve az Európai Unió jogi aktusaiban foglaltak be nem tartása esetében állampolgára elhagyja Magyarország területét, és ebbe az országba visszatér”. Az ilyen országokról a külügyminisztérium vezet listát, amit a Hivatalos Értesítőben közöl. Szijjártó Péter minisztériuma most közölte ezt a listát, és egyetlen eleme van, a Fülöp-szigeteki Köztársaság. Eszerint nekik van olyan irodájuk vagy szervezetük Magyarországon, amelyik adott esetben gondoskodik majd a fülöp-szigeteki vendégmunkások hazaküldéséről - olvashatjuk a Telexen.

Innentől kezdve teljesen mindegy, hogy majd Indiával vagy a többivel megkötik-e ezeket a szerződéseket vagy sem, egyben biztosak lehetünk: a vendégmunkások továbbra is érkezni fognak Magyarországra.

Lantos János - Kuruc.info