Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. január 16. 16:33 ::

Varnus Xavér veszített a bíróságon: igenis egy fiatal fiúkra hajtó szexuális ragadozó

A Budaörsi Járásbíróság kimondta, hogy a Magyar Jelen nem követett el rágalmazást Varnus Xavérral szemben, amikor cikkeikben, podcastadásaikban a fiatalkorú fiúkkal folytatott szexuális cselekményeiről számoltak be, szexuális ragadozónak nevezve az orgonistát.

Varnus az elmúlt hetekben többeket is feljelentett, illetve perrel, tízmilliós sérelemdíj igényével fenyegetett meg. Ügyvédje, Litresits András annyira ügybuzgó volt Varnus képviseletében, hogy az ügyben nyilatkozó balettművészeknek és a Magyar Jelennek december 26-án, karácsony másnapján írt levelet. Az első meccset azóta el is bukták. A rágalmazás miatt tett feljelentését a lap munkatársa és a Jelen Podcastben nyilatkozó Bánsági Andor ellen bűncselekmény hiányában elutasították.

Évtizedek óta közszájon forgott, kiváltképp a művészvilágban, hogy Varnus Xavér orgonista nem csak, hogy homoszexuális, hanem fiatalkorú fiúkkal folytat szexuális kapcsolatot. Fellépésein, koncertjein rendre jelent meg ránézésre is egyértelműen tizennyolc éven aluliakkal. Nyilvános fotói is arról tanúskodnak, hogy néhány évente, azaz viszonylag sűrűn cserélődtek mellőle a fiatal fiúk. Nem is kell túl nagy nyomozást végezni, saját életrajzi könyvében – Isten majd megbocsájt, az a mestersége – maga számolt be kalandjairól. A ’80-as években Vitray Tamásnak adott interjúban önmagát egyenesen szörnyetegnek titulálta.

A hét éve még elhallgatott abúzustörténetek nyilvánosságra kerültek

2017-ben, a “me too”-ügyek hajnalán Mérei Tamás szombathelyi csellóművész, a Savaria Szimfonikus Zenekar volt igazgatója aztán nyilvánosan borított, és a Hit Rádióban arról beszélt, hogy Varnus vele is kikezdett, amikor mindössze 15 éves volt, sőt szemtanúja is volt fiatal fiúval való légyottjának. Akkor több áldozat is jelentkezett, akik a hvg-nek nyilatkoztak, a lap azonban hónapokon át csak hitegette őket, pedig volt, aki már a nevét is vállalta volna szívszorító történetével. A cikkek – hiába nyilatkozott egyébként vérlázító stílusban maga Varnus Xavér is – soha nem jelentek meg a lap hasábjain. (A hvg ezt később, a botrány kitörését követően a “szakma szabályaira” való hivatkozással indokolta.)

Tavaly novemberben a gyermekotthonok és Lakatos Márk körül kirobbant botrány kapcsán került elő ismét Varnus. (A Lakatos Márk nevével fémjelzett ügyben tanúvallomásban szerepel, hogy Varnus személyesen vitt vissza sportkocsiján intézetis fiút, szexuális együttlétet követően.)

A Magyar Jelen birtokába kerültek a hét éve íródott, meg nem jelent hvg-cikkek és az egyik áldozat főszerkesztőnek írt számonkérő levele, majd leközölték a történeteket. (Varnus hvg-ben meg nem jelent nyilatkozatában nem is tagadta a tizennyolc éven aluliakkal való szexuális viszonyt, csak a beleegyezési korhatárral fölényeskedett, miszerint 14 év felett kvázi magánügy, ki kivel fekszik össze, szabad a választás. S mivel ő sem tanára, sem nevelője nem volt egyik fiúnak sem, szerinte, ami esetleg történt, az magánügy, a társadalom azon rétege pedig, amely ezt a szabad szerelmet elítéli, avitt és korlátozott, mert milyen szép volt például Verlaine és Rimbaud szerelme, vagy Bartók és 17 éves növendéke kapcsolata, akik házasságot is kötöttek.)

Egymás után szólalnak meg a tanúk – számos fiatal lehetett áldozat

Óriási botrány robbant ki. Sorra kerültek elő áldozatok, történetek tönkrement fiatal fiúkról, akik sosem heverték ki a fiatalkorúként, 15-16 évesen átélteket, azt, hogy miután szexuálisan és minden értelemben odaadták magukat a rájuk óriási hatással bíró művésznek, egy-két év után már nem kellettek. A nyilatkozók szerint ebbe rokkant bele Csiszler Attila, aki az évszázad balettművésze lehetett volna. Ő nemcsak a táncot hagyta abba, hanem nem is találta többé az utat, kábítószerbe menekült, és a rövidre szabott életét is végigszenvedte – a vele történtekről testvére és volt balettintézetis társak is nyilatkoztak. Aztán megszólalt Bánsági Andor egykori tolvajkergető, aki az orgonaművész unokatestvére fiának drámáját tárta elénk, bizonyítékokat is bemutatva.

A fiatalkorú rokon molesztálása miatt Varnust ki is tiltotta a család. Erről a riportalany olyan chatüzeneteket is bemutatott, amelyeken a bántalmazott fiú barátnője írta le részletesen a történetet. Bánsági Andor a podcastben azt is állította, hogy a fiú édesapja személyesen számolt be nekik az abúzusról.

Közfelháborodás, lemondott koncertek

A dagadó botrány hatására az orgonista debreceni és a budapesti Zeneakadémián tervezett hagyományos koncertjét is lemondták. Ebben aktív szerepe volt Dúró Dórának, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettesének, a Magyar Országgyűlés alelnökének, aki felszólította a Zeneakadémiát a koncert törlésére, és több ízben is éles szavakkal bírálta az orgonistát. Tömegek bolydultak fel a közösségi médiában, és követelték a művész felelősségre vonását.

Annál kevesebben voltak, akik az orgonista mellett szólaltak fel. Érthetetlen módon a magát áldozatvédőnek tartó Perintfalvi Rita liberális nézeteket valló teológus hevesen kardoskodott barátja, Varnus Xavér mellett, és már-már követelte az általa nácinak titulált, Xavér-ügyet kirobbantók megbüntetését. Perintfalvi homoszexuálisok üldözését vizionálta, és modern kori holokausztot emlegetett, amiért nyilvánosságra hozták és bírálni merték az éretlen, fiatalkorú fiúk úgymond módszeres levadászását.

Karácsonyi ajándék: perrel fenyegető, 10 milliós sérelemdíjat belengető levelek

Az első hetekben mindössze annyi történt, hogy a Magyar Jelen helyreigazítási kérelmet kapott, amit visszautasítottak. Majd egészen pikáns dolog történt, karácsony másnapján kaptak levelet Litresits András DK-hoz köthető ügyvéd tollából, hogy perre viszik az ügyet. És ugyancsak karácsonyi ajándékként kapta a fenyegető levelet az Ultrahang Plusz-csatornának kitálaló Baranyai Balázs balettművész, aki az Ultrahangon és saját platformján is megszólalt. Kiderült, Varnus Xavér ügyvédjén, Litresits Andráson keresztül azzal fenyegetőzött, hogy tízmilliós sérelemdíjra fogja perelni, hacsak nem ír egy levelet, amelyben kijelenti, hogy minden valótlan volt, amit az interjúban állított, azaz hazudott.

Baranyai Balázst azonban nem olyan fából faragták, hogy meghajoljon. Mind a mai napig vállalja minden egyes, az ügyben elmondott mondatát.

Érdekes egyébként, hogy Varnus nem íratott helyreigazító és perrel fenyegető levelet áldozata testvérének, az ugyancsak névvel, arccal nyilatkozó Danó Zsuzsannának, ahogy az ügyet a Magyar Jelennel együtt nyilvánosság előtt képviselő Ultrahangnak és Király Tamásnak sem.

Nem történt rágalmazás

A Budaörsi Járásbíróság időközben kimondta, az ügyben elhangzott, Varnus által rágalmazásnak beállított, sérelmezett kijelentések a közérdeklődésre számot tartó ügyek megvitatása körében történt, hivatalos sajtótermék felületén. Valótlan tényállításról nem beszélhetünk.

Vagyis a történetek nyilvánosságra hozatala, tálalása, Varnus szexuális ragadozónak titulálása és a nyilatkozatok alapján fiatalkorúakkal elkövetett cselekmények bírálata, elítélése nem rágalmazás, hanem értékítélet szabad kinyilvánítása, a mások által elmondottak közvetítése, és azokból következtetések levonása, véleménynyilvánítás. Mint ilyen, nem bűncselekmény.

A Budaörsi Járásbíróság végzése szerint az, hogy egyik felhozott vádpont sem áll meg, azt jelenti, hogy nem követték el a rágalmazást. Ez annyira nyilvánvaló, hogy még az érintettek meghallgatását sem látták szükségesnek. A feljelentésről is csak most, az elutasító határozat birtokában szerzett tudomást a lap.

A bíróság az iratok áttanulmányozása során megállapította, hogy szükségtelen a személyes meghallgatás, vagy tárgyalás kitűzése, mivel a feljelentésből az állapítható meg, hogy a II. és a III. rendű feljelentettek vonatkozásában vád tárgyává tett cselekmények egyike sem bűncselekmény. Ennek alapján a rágalmazás címén tett feljelentés esetén az eljárást – a tárgyalás mellőzésével – már az előkészítés szakaszában meg kell szüntetni -fogalmaz az irat.

Dúró Dóra esetében egyedül azt kifogásolta a Budaörsi Járásbíróság, hogy a parlamenti képviselő Facebook-bejegyzésében pedofil jelzővel illette Varnus Xavért. Álláspontjuk szerint ez a kifejezés sem rágalmazás, a valóságbizonyításra nincs lehetőség, ugyanakkor a becsület csorbítására alkalmas, ezzel büntethetőség esetén a becsületsértés vétsége esetleg megtörténhetett. Dúró Dóra estében a mentelmi joga fennállása miatt az eljárást felfüggesztették. Hiedelmekkel ellentétben a mentelmi jogról nem a képviselő mondhat le, azt az ügyészség kezdeményezésére a Mentelmi Bizottság tárgyalja, majd az Országgyűlés dönt róla egyszerű többséggel.

Bár a mentelmi jog kifejezetten a parlamenti képviselők szólásszabadságát és szabad véleménynyilvánítását hivatott védeni, ha a Mentelmi Bizottság és az Országgyűlés úgy dönt, hogy felfüggeszti Dúró Dóra mentelmi jogát, a képviselőt becsületsértés vétsége miatt felelősségre vonhatják.

A Varnus Xavér elleni feljelentést nem bűncselekmény hiányában, hanem elévülés miatt utasították el

A Magyar Jelen is feljelentést tett a tudomásukra jutott szexuális cselekmények miatt, amelyek az elkövetés idején bűncselekménynek minősültek (2002-ig azonos neműek esetében 18 év volt a beleegyezési korhatár, ezt szállították le 14-re). A hatóságok ezt végül elutasították – igaz, nem bűncselekmény hiányában, hanem elévülés miatt.

Ha elévülés áll fenn, a feljelentésben szereplő állításokra nyomozást lefolytatni sem lehet, ahogy tanúkat sem lehet kihallgatni.