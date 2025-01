Anyaország, Videók :: 2025. január 24. 09:37 ::

Orbán: 2025 egy fantasztikus év lesz, az izmos középosztályunk már most is csak úgy utazgat a világban

Dolgoznak a rendőrök, de magam is bizonytalan vagyok a nyomozás kimenetelében. Nem a rendőrök elszántságában kételkedem, az állam a helyén van, jól vizsgázott – így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki tömeges iskolai bombariadók kapcsán péntek reggel a Kossuth rádióban, írja a Magyar Hang.

Donald Trump minapi beiktatása kapcsán megjegyezte, hogy ezzel visszatértünk a történelem főutcájára, „mi vagyunk a mainstream”. Az imterjúban szóba került az oroszellenes szankciók meghosszabbításának kérdése, és azt is megtudhattuk, hogy a baloldal károgása ellenére „izmos középosztályunk van”, amelyik utazgat a világban.



Orbán megérkezik a rádióba (fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)

A bombariadók kapcsán a bizonytalanságot az okozza, hogy Magyarország nem az egyetlen olyan ország, ahol ez megtörtént. Nemrég Bulgáriában és Szlovákiában is voltak hasonló fenyegetések, és az országhatárokon túl még nem ér el a magyar hatóságok keze. Összesen több mint 300 iskolát vizsgáltak át a rendőrök csütörtök estig, sehol sem találtak robbanószerkezetet. Ugyanakkor mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy az élet visszatért a rendes kerékvágásra, azonban arra érdemes figyelni, hogy „egy bolond százat csinál”, könnyen kedvet kaphatnak mások is provokációkra ezután. Normális esetben egy vállrándítással el lehetne intézni, de ezt most nem lehet, mert Nyugat-Európában terrorcselekmények vannak hetente. Ezért a fenyegetéseket komolyan kell venni. – Ha a migránsokat beengedtük volna, akkor itt nem terrorfenyegetések, hanem terrorcselekmények lennének – mondta a miniszterelnök. Innen máris átkötött Brüsszel bírálatára a migrációs paktum miatt.

– Ami Donald Trump győzelme után pezsgőből megmaradt, azt most gyorsan igyuk meg – tért rá a január 20-án beiktatott amerikai elnök győzelme után várható helyzetre. Szerinte Trump nemcsak hogy nyert, hanem gyorsan beváltja az ígéreteit. Orbán szerint Trump máris helyretette a dolgokat „az apa férfi, az anya nő, bingo”, mondta az új amerikai elnök új rendeleteire utalva. Megjegyezte, hogy ez így még nincs benne a magyar alkotmányban, így van még munka ezen a téren szavai szerint.

– Trump révén „visszatértünk Európa főutcájára, mi vagyunk az új mainstream” – folytatta. Orbán szerint az a furcsaság, hogy bár a világban már „mi vagyunk a mainstream”, mégis küzdenünk kell, mert Brüsszelben ezt még nem fogadják el. De most szerinte harapófogóba fogták a Soros-birodalmat: egyik oldalról az amerikaiak, a másik oldalról a közép-európaiak. A szlovákok azt csinálják, amit mi, és a lengyelek is vissza fognak térni. Emellett Csehországban visszatér Andrej Babis, valamint Ausztriában is patrióta kormány jön. Ami a hazánkat illeti, a csata arról szól, hogy a Brüsszelből a nyakunkba ültetett bábkormány, vagy nemzeti kormány jön. A miniszterelnök szerint az is jó fejlemény, hogy Trump „elzárta a pénzcsapokat” és nem jönnek majd „guruló dollárok” Magyarországra.

„Az ukránok ki akarnak velünk babrálni” – mondta Orbán, rátérve az orosz-ukrán háborúra és az energiaellátás témájára. Ha az ukránok nem tennék ezt, akkor az energiaárak sem itt tartanának, a benzin sem lenne ilyen drága a miniszterelnök szerint. Kérte az ukránokat, hogy nyissák meg azokat a gázszállítási útvonalakat, amik miatt Magyarországon felment az energia ára. A minapi pozsonyi tárgyalásai során megjegyezte: a Török Áramlaton behozott orosz gázról egyeztek meg. „A szlovák barátainknak is tudunk adni.” Ha nem lenne a Török Áramlat, akkor most Magyarország és Szlovákia is bajban lenne a gázellátás kapcsán is. Kijelentette, hogy „Magyarország az elmúlt 3 évben elveszített 19 milliárd eurót” a szankciók miatt, ami hiányzik az államkasszából. (Azt nem tudni, mire alapozza ezt a számot.)

Az oroszellenes uniós szankciós rendszer január 31-én jár le, és éppen ma, pénteken döntenének az uniós nagykövetek ennek az újabb hathónapos meghosszabbításáról. Magyarország már hetek óta jelzi, hogy megfontolja a vétót ennek kapcsán, és ma is jelezte, hogy behúzta a kéziféket a szankciós rendszer meghosszabbítása terén. Három feltétele van: elvárja, hogy az ukránok nyissák ki a gázcsapokat, és ne támadják a másik gázútvonalat, ahol Magyarországra érkezik a gáz. Harmadik feltételként pedig azt szabta, hogy adjanak garanciát arra, hogy nem fogják az olajszállítást is akadályozni.

Ugyanakkor nem akar siránkozni, mert úgy gondolja, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz. Orbán szerint „izmos középosztályunk van”, olyan 90 ezer milliárd forintnyi megtakarítás van a magyar családoknál, amelyből utazgatnak, és azt hangsúlyozta, hogy a baloldal állításaival ellentétben Magyarország 13. helyen áll a megtakarítások alapján az Európai Unióban. A miniszterelnök zárásként beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány kezdetének 5. évfordulója alkalmából vasárnap este 7 órától olyan részleteket árul majd el a Youtube-csatornáján, amit eddig még nem mondott el korábban.