Karácsony a "nagy győzelemről": vagy nem lesz semmi a projektből, vagy nyugdíjas lesz már ő, mire felépül a Parkváros Rákosrendezőn

„Ez nagy győzelem, de a háború még nem dőlt el” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester Rákosrendező megszerzéséről az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A csütörtöki kormányinfón derült ki, hogy mégsem épül meg a mini-Dubaj. A fővárosi tulajdonban levő Budapest Közművek Zrt. (BKM) a kormány szerint is érvényesítheti az elővásárlási jogát Rákosrendezőre, ami után az egyesült arab emírségekbeli befektető helyett a főváros tulajdonába kerülhet a 85 hektáros terület. A főváros ezután köteles kifizetni a vételárat (először a teljes összeg 25 százalékát, mintegy 12,7 milliárd forintot) és megtisztítani a területet.

A főpolgármester elmondta, hogy egy nagyon rossz dolgot ki tudtak védeni, de mire valósul a beruházás, ő valószínűleg nyugdíjas lesz. „Az ehhez hasonló nagy projekteket Bécsben is húsz évig csinálják” – tette hozzá.

A Rákosrendezőre tervezett Parkváros koncepciói már 2019-ben elkészültek: továbbra is ez a beruházás alapja.

Karácsony szeretné azt feltételezni, hogy a kormány jót akar Budapestnek, de egyelőre politikai játszmát sejt a döntés mögött.

– Szerintem Rogán Antal bement a kormányülésre, bevitte a közvélemény-kutatási adatokat, amelyekből kiderült, hogy a Fidesz-szavazók is mélységesen ellenzik ezt az egészet – mondta Karácsony, aki szerint továbbra is kérdés, hogy meg tudnak-e állapodni a kormánnyal, többek között vasúti beruházásokról. „Az a hülye helyzet lesz, hogyha a főváros megkapja ezt a telket, akkor a mi telkünkön megy át a vasút” – hangsúlyozta a főpolgármester, aki szerint a beruházás sikeréhez az is kell, hogy a kormány teljesítse az arab befektető felé tett korábbi vállalásait, hiszen az állam nélkül ebből a projektből nem lesz semmi.

Karácsony arról is beszélt, hogy maga is a kormányinfón értesült arról, hogy elfogadták a főváros elővásárlási jogát a területre, de számított rá, hogy ez a döntés fog megszületni. A kormány partnersége nélkül ugyanakkor szerint ez a történet is véget érhet: most van egy lehetőség arra, hogy közösen egy olyan beruházást valósítsanak meg, amely nyugaton már bevált. Arra készülnek, hogy feszes menetrenddel megalkotnak egy mestertervet, egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet meg lehet versenyeztetni.

A terveket magántőke bevonásával valósítanák meg, sőt: Karácsony szerint akár az arab ingatlanbefektető is visszatérhet, a lényeg, hogy először azt találják ki, mit akarnak építeni Rákosrendezőn. Arra a kérdésre, hogy Budapestnek van-e elég pénze a szerződésben foglalt vállalások teljesítésére, Karácsony azt mondta: amit az arab beruházó vállalt, azt a főváros is vállalja. A beruházó szerinte nagyon keveset vállalt.

A szemételszállítás és kármentesítés kapcsán elmondta, hogy jogi értelemben a szennyezőnek kell a szennyezést megszüntetni, aki szerinte a MÁV. Karácsony szerint nem az illegális hulladék a legfontosabb eleme a területrendezésnek, hanem a talajszennyezettség, az olajszivárgás, amiről senki sem tudja, hogy mekkora költség elszállítani.

