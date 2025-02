Anyaország :: 2025. február 7. 08:46 ::

Orbán Trump farvizén számolná fel "az egész Soros-hálózatot"

Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni, szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik külföldről fogadnak el pénzt a magyar politika befolyásolására - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

"Ki kell őket söpörni", ennek véget kell vetni. "Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, ezt most kell megtenni, amikor az "amerikai elnök megindult".

Hangsúlyozta: az Amerikából érkező összes pénzt nyilvánosságra kell hozni, és szankciókat kell életbe léptetni azokkal szemben, akik azt fogadják.

"Nem lehet elfogadni külföldről érkező pénzt a magyar politika befolyásolása érdekében" - jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ennek jogilag érvényt fognak szerezni, és akik ebben közreműködnek, azoknak jogi következményekkel kell szembenézniük a jövőben.

Azt mondta, most végre egy olyan időablak nyílik ki, amikor a szuverenitást legnagyobb értéknek elfogadó kormány van Amerikában és Magyarországon is. Ők most csinálják azt, amit mi itt már 15 éve építünk, most van az a pillanat, amikor ezekkel a nemzetközi hálózatokkal le kell számolni, ki kell őket söpörni, jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket - közölte.

(MTI)