Novák Előd ismét benyújtotta a Becsület napjáról szóló határozati javaslatát

A Mi Hazánk képviselője X-bejegyzésében számol be róla:

Országgyűlési határozati javaslatot nyújtottam be ma a Becsület napjáról:

1. Az Országgyűlés az 1945-ös budai kitörés emlékére, mártír hőseink becsületből, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetből való példamutatásának elismeréséül február 11-ét a Becsület napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, az önkormányzatokat, az oktatási intézményeket, a civil szervezeteket és a hazafiakat, hogy a Becsület napjáról minden évben méltó keretek között emlékezzenek meg.

3. Az Országgyűlés felkéri az Európai Uniót, hogy a Becsület napján emlékezzen meg arról a magyar-német áldozathozatalról, melynek köszönhetően a szovjetek nem tudták egész Európát megszállni.

Az 1945. február 11-ei kitörés – ahogy korábban pl. a trianoni békediktátum is – sajnos nem kapja meg az illő tiszteletet, állami szintű megemlékezések sincsenek, sőt a civilekét általában betiltja a rendőrség, így viszont hazánk egyik legnagyobb tömegsport-rendezvénye lett a Kitörés Emlék- és Teljesítménytúra , mely évről évre ezreket mozgat meg.

Ezért is kezdeményeztem az olimpiai Ötpróba Programba való felvételét, amit kezdetben korrekten meg is tettek ezzel a kísérőszöveggel: „A Kitörés Emléktúra célja, hogy megemlékezzen azokról a magyar és német katonákról, akik a II. világháborúban két és fél hónapon keresztül hősiesen védték Budapestet és Nyugat-Európát a bolsevik Vörös hadsereggel szemben.” Azonban végül kormányzati utasításra törölték a Kitörés Emléktúrát az olimpiai Ötpróba Programból, de előtte kérésemre hírlevélben kiküldték az állami program 36 ezer tagjának programajánlóként, akkor még MÁV utazási kedvezményt is ígérve az eseményre.

Ennyi erővel a Doni Hősök Emléktúrát pláne be lehetne tiltani, pedig azon behívóparanccsal, honvédként vettem részt néhány éve (ld. a képet ):

Ez a 2013-ban egyszer már benyújtott országgyűlési határozati javaslatom változtatna a helyzeten, bár nincs kétségem afelől, hogy indítványomat az Országgyűlés ebben a ciklusban sem fogja napirendre tűzni, sőt még tárgysorozatba sem veszi. (A Trianon-megemlékezések állami szintre emelése után egyelőre talán reálisabb célunk a pozsonyi csata és a Rongyos Gárda hivatalos megítélésének méltó kialakítása.)

De egy másik célomat már elértem. Ugyanis a kérésemre az Országgyűlési Könyvtár Képviselői Információs Szolgálata által készített, 69 oldalas, tartalmas háttéranyag – mely indokolásom részét képezi – így legalább megjelenhetett a parlament.hu nyilvános oldalain (ha már korábbi javaslatom ellenére még a képviselők sem kaphatták meg beszédírási háttéranyagként a szokásos körlevélrendszerben, ahogy azt pl. különböző holokausztemléknapok kapcsán teszi az Országgyűlés hivatala).