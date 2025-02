Anyaország :: 2025. február 14. 10:10 ::

Nemzetbiztonsági kockázat az Orbán öccse által segített vietnámibetelepítő cég - a kormányfői testvér most inkább Németország színesítését fokozná

Nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva törölték a minősített kölcsönbe adó cégek nyilvántartásából, emellett két évre el is tiltották ebbéli tevékenységétől azt a HR Capital Kft.-t, amely a Telex információja szerint Orbán Viktor testvérével, Orbán Áronnal, valamint két társával állt kapcsolatban.

Tavaly szeptember végén a Kuruc.infón szivárgott ki egy hangfelvétel, amelyen Orbán Áron a Miniszterelnöki Kabinetirodában dolgozó Héjj Dávid miniszterelnöki biztossal beszélget. Noha a felvétel tartalma kissé zavaros, az azért kiderült belőle, hogy Orbán Áron vízumügyletekben volt érintett. Héjjhoz eleve panaszkodni ment, mondván, a C vízumokat, amiket a társaival be akarnak szerezni, a külügyi tárca blokkolja. A munkavállaláshoz szükséges D vízumok beszerzésére Orbán Áron nem panaszkodott, merthogy a beszélgetésből kiderült, a társaival azokat is intézik.

Amikor a ballib lap a hangfelvétel keletkezésének járt utána, két olyan cégre bukkant, amivel Orbán Áron és köre kapcsolatban állt. Ezek közül az egyik a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásában akkor még szereplő, elsősorban vietnámiakra szakosodott HR Capital volt. A Telex akkori megkeresésére a cég ügyvezetője annyit mondott, hogy Orbán Áront személyesen ismeri ugyan, de a miniszterelnök öccsének semmi köze nincs a cég által közvetített külföldi munkavállalók vízumainak intézéséhez.

A minősített kölcsönbe adó cégek – amilyen a HR Capital is volt – elvileg szigorú nemzetbiztonsági átvilágításon esnek át. Ezeknek a cégeknek lehetőségük nyílik arra, hogy harmadik országból származó állampolgárt egyszerűbb engedélyezési eljárás keretében foglalkoztassanak Magyarországon.

Egy, a lap által megszerzett dokumentum szerint a HR Capitalt december 19-én, azaz több mint két hónappal az Orbán Áront érintő hangfelvétel kiszivárgása után arról értesítette Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy törlik a minősített kölcsönbe adó cégek nyilvántartásából.

Határozatában a kormányhivatal emlékeztetett rá, hogy a jogszabályok értelmében az Alkotmányvédelmi Hivatal bármikor felülvizsgálhatja a minősített kölcsönbe adó társaságok listáján szereplő cégek tevékenységét. A határozat szerint ezúttal is ez történt, a felülvizsgálat során pedig a titkosszolgálat nemzetbiztonsági kockázatot észlelt a HR Capital tevékenységével kapcsolatban. A határozatban nem részletezik, milyen kockázat merült fel a céggel kapcsolatban, de ezt ki lehet következtetni.

A kölcsönbe adó cégeket ugyanis azokban az esetekben szokta a titkosszolgálat kockázatnak minősíteni, ha olyan információk merülnek fel, miszerint az adott társaság tevékenysége az illegális migrációt segítheti elő.

Így például azokat a cégeket ítélhetik kockázatosnak, amelyeknél felmerül, hogy az általuk Magyarországra behozott külföldieket nem tudják kellőképpen ellenőrizni, így a munkavállalók leléphetnek az országból és eltűnhetnek valahol a schengeni övezetben.

A birtokunkba került dokumentum hitelességét ellenőriztük, de a nyilvánosan elérhető, januárban frissült és a kölcsönbeadó cégek neveit tartalmazó nyilvántartás is árulkodó: a regiszterből a HR Capitalt törölték. A törlést „jogszabályi feltételek hiányával” indokolták.

A tavaly ősszel kiszivárgott hangfelvételen Orbán Áron többes számban beszélt, és a felvételen a Héjj Dávid által elmondottak is arra utaltak, hogy a miniszterelnök testvére nem egyedül kavar a vízumokkal, hanem társai vannak. Később kiderítettük, kik azok az emberek, akikkel formális üzleti kapcsolatban ugyan nem állt Orbán Áron, de a vízumügyletekben egy hajóban evezett velük. Egyikük Garay Ben. Ő volt az, akivel Orbán Áron titokban rögzítette a Héjj Dáviddal folytatott beszélgetést, ezt Garay korábban a Telexnek is elismerte. A trió harmadik tagja egy Macsek becenevű férfi.

Évekkel ezelőtt Macsek volt az, aki bemutatta Orbán Viktor testvérét Garaynak. A felvétel kiszivárogtatásának idején azonban Macsek és Garay összeveszett egymással, de mára már kibékültek. Mivel a társaságon belül korábban egy elszámolási vitából fakadóan feszültség alakult ki, így a legvalószínűbb, hogy Orbán Áron társai közül szivárogtatta ki a hangfelvételt valaki. Ám az, hogy ezt ki vagy kik és milyen indítékkal tették, nem tudni. Macsek mindenesetre annyira zokon vette, amikor egyesek rá gyanakodtak, hogy a Telexnek azt mondta: akár a hazugságvizsgálatot is vállalja annak érdekében, hogy kiderüljön, nem ő volt a szivárogtató.

De visszatérve a trió bizniszére, Garayéknak azért kellettek C vízumok, mert az Orbán Áron által vezetett Multi Shoot Zrt. nevű cég vietnámi állampolgárokat iskolázott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos „életmentő tanfolyamára”. Ez az ötlet a társaság éceszgéberétől, Garaytól származott, de az erről szóló szerződést az egyetem kancelláriájának hivatalvezetője és Orbán Áron írta alá.

A miniszterelnök testvére azért is jött jól a társaságnak, mert kapukat nyitott ki nekik. A C vízumhoz szükséges meghívólevelet Orbán a Multi Shoot Rt. nevében intézte. Azon túl, hogy a konzulok egy idő után – valószínűleg felsőbb utasításra – már nem hagyták jóvá a C vízumra vonatkozó kérelmeiket, még az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is vizsgálódni kezdett, így a társaság úgy érezte, valakik el akarják lehetetleníteni őket.

A kiszivárgott hangfelvétel alapján úgy tűnik, Garayék azt gyanították, hogy olyan piaci szereplők akadályozzák a projektjeiket, akik felsőbb, befolyásos kapcsolatokkal rendelkeznek és még a külügyet is irányítani tudják.

Ennél életszerűbb az a magyarázat, miszerint a háttérben a hatóságok fúrták őket, nehogy a miniszterelnök testvére a kelleténél nagyobb zűrbe keveredjen, és ez politikai károkat okozzon az illegális migráció elleni harcot a zászlajára tűző kormányzatnak. Ez azért is tűnik életszerűbb verziónak, mert Macsek és Garay sem éppen makulátlan előéletű, és a történetben olyan vietnámi üzletemberek is képbe kerülhettek, akik nem éppen a legális tevékenységeikről híresek, de erre még visszatérünk.

A Telex kutatása során arra jutott, hogy a HR Capital mellett Orbán Áronékkal egy másik cég, a Custom Work is kapcsolatban állt. Ez a társaság is munkaerő-közvetítésben érdekelt, de a HR Capitallal ellentétben nem szerepelt a minősített cégek listáján. Úgy tudjuk, Garayéknak a botrány kirobbanása utáni időszakban a Custom Workkel és a HR Capitallal is megromlott az addig kifejezetten jónak mondott kapcsolatuk.

És miközben a HR Capital egyértelmű vesztese lett a hangfelvételes ügynek, a háttérben álló Garay–Macsek–Orbán-trió túlélte a botrányt.

Igaz, Garaynak lettek haragosai. Mint azt az elmúlt hónapokban a társaság ügyleteit ismerő forrásokkal folytatott háttérbeszélgetésekből megtudták, Garaynak nemcsak a két érintett céggel romlott meg a viszonya, hanem azokkal a vietnámiakkal is, akik abban bíztak, hogy rajtuk keresztül gördülékenyen megy majd az ügymenet, és szép számmal sikerül vietnámiakat behozniuk az EU-ba.

Az elmúlt hónapokban több olyan forrással sikerült beszélniük, akik kapcsolatban állnak azzal a vietnámi körrel, amelyik Garayék bizniszében érdekelt volt, és állítólag nagy összegű előlegekkel szállt be az üzletbe. Az érintettek egybehangzóan azt állították, hogy az előlegek miatt Garay pénzügyi konfliktusba került néhány olyan, fajsúlyosnak számító vietnámi figurával, akik eredetileg nagy reményeket fűztek hozzá.

Garay a Telex megkeresésére elismerte, hogy a vietnámiak pénzt követelnek tőle, de hangsúlyozta: ezeket a követeléseket ő nem tartja jogosnak. Sőt, szerinte a vietnámiak azok, akik tartoznak neki.

A Telexnek az érintett vietnámi üzleti kört ismerő egyik forrás arról beszélt, hogy Garaynak egyfajta védelmet is jelenthet az, ha Orbán Áront maga mellett tartja. Merthogy Garay olyan, nem feltétlen a legális üzletekben érdekelt vietnámiakkal rúgta össze a port, akik „nem viccelnek”, ha kintlévőségeik behajtásáról van szó. A lap egy közvetítőn keresztül próbált kapcsolatba lépni az egyik vietnámival, de az érintett végül visszalépett, a találkozó nem jött létre, így azt sem tudni, pontosan mennyi pénz az, amit a vietnámiak Garayn követelnek.

Időközben történt még valami, ami bizonyosan nem jön jól a vietnámiaknak: a kormány decemberben módosította a külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatására vonatkozó rendeletet. Ennek részeként csökkentették azoknak a harmadik országoknak a listáját, ahonnan behozható külföldi munkaerő. Vietnám lekerült a listáról.

A Magyarországra érkező vietnámi vendégmunkásokra egyébként különösen igaz volt, hogy csak ugródeszkának használták az országot, esetükben a munkaerő-kölcsönző cégek és migrációs szervezetek mintegy 80 százalékos lelépési arányt érzékeltek. Emellett embercsempészetre emlékeztető toborzói gyakorlatokkal is találkoztak a kibocsátó országban. Ezek miatt néhány munkaerő-kölcsönző már jóval a vietnámiakat is érintő év végi szigorítás előtt, saját magától is felhagyott a toborzásukkal.

Ha a fent említett két céggel és a vietnámi kapcsolataival Garaynak meg is romlott a kapcsolata, az Orbán Áronhoz fűződő viszonyáról ez nem mondható el. Ez azért is meglepő, mert úgy tudjuk, a hangfelvétel kiszivárgása után Orbán Viktor környezetében sokan Garayt és Macseket hibáztatták a történtekért. Ha ugyanis Garay és Orbán Áron nem rögzítette volna a Héjjal folytatott beszélgetést, ki sem derül, miben utaztak.

Mindezek ellenére most ismét egy közös üzlet látszik körvonalazódni kettejük körül, mégpedig ugyanazon a területen, ahol korábban már próbálkoztak: a munkaerő-kölcsönző piacon.

Ennek már kézzelfogható jelei is vannak. Az Orbán Áron vezette Multi Shoot Zrt. október 18-án egy BNN Santosha nevű kft.-ben szerzett tulajdonrészt. A cégben addig csak egyetlen tulajdonos volt, Madarász Noémi. Róla kiderítettük, hogy nagyon közeli kapcsolatban áll Garayval.

A 2020 óta létező BNN Santosha múltjában nem sok mindent találtunk azon kívül, hogy 2021 és 2023 között végrehajtás folyt az eddig papíron szabadidős képzéssel, gyermekek napközbeni ellátásával foglalkozó céggel szemben. Ha végzett is érdemi tevékenységet, nem sok sikerrel, mivel fennállása óta egyetlen fillér bevételt sem termelt. Tavaly novemberben viszont a cég tevékenysége munkaközvetítéssel, munkaerő-kölcsönzéssel bővült.

Az elmúlt időszakban a BNN Santoshába beszállt Multi Shootban is változás történt. A cég egészen eddig az Orbán család házi nőgyógyászaként is emlegetett Tűzkő Nándor tulajdonában állt, Orbán Áron csak az ügyvezetést vitte vezérigazgatóként. Ám nem sokkal azután, hogy a Multi Shoot beszállt a Madarász nevén lévő BNN Santoshába, Orbán Áron a Multi Shoot egyedüli tulajdonosává vált. Garay és Orbán Áron ezzel gyakorlatilag hivatalosan is üzlettársak lettek, még ha Garay láthatóan most is igyekszik a háttérben maradni.

A lapnak egyébként Garay el is ismerte, hogy a Madarász Noémi és most már a Multi Shoot tulajdonában álló BNN Santosha révén a jövőben Orbán Áronnal a munkaerő-közvetítő piacon akarnak tevékenykedni. Ám állítása szerint nem Magyarországra, hanem Németországra fognak fókuszálni, mert ott szerinte nem érheti őket hátrány Orbán Áron neve miatt, csak azért, mert ő a miniszterelnök öccse. Arról is beszélt, hogy üzleti céljaik érdekében egy németországi céget jegyeznek be ugyancsak BNN Santosha néven, ez szerinte már folyamatban is van.

Garay elismerte, hogy korábban valóban a HR Capitallal és a Custom Workkel álltak üzleti kapcsolatban, de hangsúlyozta: ennek már vége. Mint mondta, most már nem más cégeknek akarnak segíteni, nem más cégek „fullajtárjai” akarnak lenni, hanem saját vállalkozásukat akarják építeni, ígérete szerint szigorúan betartva a vonatkozó jogszabályokat.

(Telex nyomán)