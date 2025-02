Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. február 14. 15:12 ::

Egyik áldozata a halálba menekült előle, de eddig megúszta - állítják egy fiatal fiúkat kedvelőről a kikerült hangfelvételen

Újabb felháborító tények derültek ki “G. Olivér pedofilról”, aki kisfiúkra vadászik, és nem más mint Gáspár Olivér. A gazdag vállalkozó nagy pénzekért szervez be fiatalokat, hogy szállítsák neki a prostitúcióra rávett fiúkat. Most kiszivárgott róla egy hangfelvétel – melyet a Magyar Jelen tett közzé – és amelyben több bűncselekmény is elhangzik (bár sajnos nem ő maga vallja be a bűnöket – Kuruc.info szerk.), többek között egy halott fiú tragikus története is szóba kerül. Ráadásul a felvételen Dodek Norbertről, a Tisza Párt váci polgármesterjelöltjéről beszélnek. Ezen kívül egy olvasói levélben további részleteket kaptunk, ezeket alább közöljük. Mert a pedofiloknak nincsenek jogai! - írja a Szent Korona Rádió, alább folytatódik a cikkük.

“Bedrogoztatta ezt a fiatal gyereket. Elvitte magához. Megerőszakolta vagy szexelt vele, és bezárta mindenhol az ajtót. Reggel, amikor ez a gyerek felébredt, akkor próbált kimenni az ajtón. Akkor magához tért, hogy mi történt és akkor nem tudott kimenni az ajtón és akkor próbált valahogy onnan elmenekülni. […] Gondolta, hogy az ablakon keresztül, ott valahogy lemászik. És aztán leesett ez a gyerek.”

A fenti sorok egy hangfelvételen hangzanak el, amelyet a Magyar Jelen szerkesztősége kapott Gáspár Olivérrel kapcsolatosan, akiről a minap írták meg, ő az az ötvenes éveiben járó férfi, akinek 20 ezer forintért vittek egy fiút vacsorára, s ő további 200 ezret ígért újabb fiatal fiúkért.

A közzétett hangzó dokumentum szerint Gáspár Olivér nemcsak gyermekprostitúcióban és kábítószerrel való visszaélésben lehet érintett, hanem egy kamasz fiú halálához is köze lehet. Az elhangzottak alapján az ügyet öngyilkosságként vagy balesetként kezelhették a hatóságok, de több bűncselekmény is megvalósulhatott, amelyek közvetlenül hozzájárulhattak a tragédiához. Felmerül a szexuális erőszak vagy minimum kényszerítés, illetve a személyi szabadság megsértésének lehetősége is. Olivér azzal védekezett, hogy a haláleset idején ő aludt, így semmit nem tud a dologról. Nagyon hihető… Erről az esetről a teljes magyar homokos alvilág tudott, azonban mégsem lett belőle feljelentés. Valószínűleg egymás között eltusolták az ügyet.

Ki tudja valójában, mi történt ott. Azóta jár minden nap gyónni, meg templomba

– hallható a felvételen.

A hanganyagban hárman beszélgetnek Gáspár Olivérről. Egyikük megkérdezi, hány éves volt az ablakon kiesett srác.

17-18 éves

– hangzik a válasz.

A történetet a bezárt fiúról a beszélgetés másik résztvevője is megerősíti. És egy harmadik szereplő is hozzátesz részleteket. Ebből áll össze a kép: Gáspár Olivér a megszokott menet szerint élvezkedhetett egy srácon, aki a találka végén az életét veszítette. Olivér pedig vezekel. Templomba járással. Azért persze tovább vadászik…

Pontosan ki az a Gáspár Olivér?

Megpróbáltuk kinyomozni, hogy pontosan ki is az a bizonyos Gáspár Olivér nevű vállalkozó. Sikerült beazonosítani. Egy bizonyos Flumen Tender Korlátolt Felelősségű Társaság nevű cége van, ami a 2315 Szigethalom, Nagyváradi utca 32. címen van bejegyezve.

Az alábbi személyes adatokat találtuk a gazemberről:



Születési ideje: 1968/12/30

Lakcíme: Dunakeszi, Kölcsey utca 10/A

Telefonszáma: +36305164791

Adóazonosító jel: 8372530130

Gáspár Olivér Gáspár Olivér (an.: Dzubay Erika)Születési ideje: 1968/12/30Telefonszáma: +36305164791Adóazonosító jel: 8372530130Gáspár Olivér

Gáspár Olivér legalább 20 éve vadászik fiatal fiúkra, méghozzá kifejezetten kiszolgáltatott fiúkra. Regisztrált profilja van több homoszexuális társkereső oldalon. Vannak beszerzői is, és egy állandó sofőrje…. Hívjuk a sofőrt egyelőre csak… T. Bélának (róla is van fotónk amúgy, amit megfelelő időben teszünk közzé) . Ők szokták neki szállítani a tizenéves srácokat. Súlyosan aberrált, saját bevallása szerint azokat a fiúkat szereti, akik olyanok mint az őzikék, akik reszketnek.

Mielőtt villanyszereléssel kapcsolatos vállalkozásba kezdett és homoszexuális (házi)pornókat forgatott. A “filmes” felvevőpiaca az Egyesült Államokban volt, a 2000-es években még egy Las Vegas-i díjkiosztón is részt vett. Ezekbe a filmekbe nagyrészt határon túli fiúkat hozott, akik között több olyan volt, akik még nem múltak el 18 évesek. Aztán amikor ez becsődölt, utána alapította a jelenlegi vállalkozását.

A jelenleg Dunakeszin élő férfi úgy került a Magyar Jelen látókörébe, hogy egy kiszemelt áldozata, a 16 éves Levente szerencsére észnél volt, és amikor rájött, hogy mit akar tőle a nála körülbelül 40 évvel idősebb férfi, kimenekült a szituációból. Édesanyja megkereste a szerkesztőséget, majd tanácsukra a fiúval feljelentést tettek.

Leventét egy Dávid nevű, húszas évei elején járó fiú szervezte be. 20 ezer forint volt az ajánlat egy vacsoráért Olivérrel, a tehetős vállalkozóval. De Dávid azt is belengette, hogy ő már ennek az embernek „dolgozik”, érdemes a nyomdokaiba lépni, mert akkor minden lesz: jogsi, drága cuccok… A vacsorán hangzott el, hogy Olivérhez fel is lehetne menni az étkezés után, illetve hogy ha tud még fiúkat hozni, akkor kétszázezer forint ütheti a markát.

A karácsony előtti vacsora kapcsán, amelyről az aktuálisan beszervezni próbált Levente elmenekült, emberkereskedelem kísérletének gyanújával nyomoz a IX. kerületi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Alosztálya (egyelőre nem túl nagy eredménnyel). A szülők eredetileg Dunakeszin tettek feljelentést, de az ügyet a találka helyszíne alapján a XIII. kerületi kapitányságnak adták át. Itt első körben úgy látták, hogy nem történt bűncselekmény és megszüntették az eljárást, majd a Jelen Podcast kapcsolódó adásának másnapján hatályon kívül helyezték saját végzésüket, és mégis nyomozást indítottak, amit azóta tovább is passzoltak az ifjúsági ügyekben eljáró IX. kerületi kapitányságra, ahol a Lakatos nevével fémjelzett ügyben is nyomoznak…

Gáspár Olivér és a buzimaffia

Kiderült, hogy onnan van ennyi pénze Gáspár Olivérnek, hogy cégei, amelyekkel az energiaszektorban áramlekapcsolóként tevékenykedett kezdetben, 2020 óta több mint 2 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseket az E.ON-nál, az MVM-nél és a TITÁSZ szolgáltatóknál.

Miként tehetett szert ekkora vagyonra egy villanyszereléssel és áramkikötéssel foglalkozó vállalkozó, és nyerhet ekkora értékű közbeszerzéseket? A válasz egyszerű. Jó barátságban állt az ELMŰ egy vezető beosztású emberével, aki történetesen kőgazdag, homoszexuális és része a buzimaffiának, amelynek többek között Varnus Xavér , Friderikusz Sándor és az RTL Klub teljes vezetése a tagja. A hozzánk eljuttatott információk alapján Kajdi Csaba is ennek a társaságnak a részt vevője, azonban ő nem pedofil, csak szimplán buzeráns. A társaság részei voltak korábban a Padödő tagjai is. Róluk sem tudni, hogy pedofil bűncselekmény kötődnek-e hozzájuk konkrétan, de ebben a társaságban mozogtak, házibulikba jártak, stb… A hallgatásuk miatt ők és Kajdi Csaba is ugyanolyan bűnrészesek (lehetnek) ebben az ügyben.

Egyesek szerint azért van, hogy ezen buzimaffia tagjai szinte mind Vác és Göd térségében laknak, mivel onnan nincs messze a fóti gyermekváros. Így könnyebben tudtak maguknak fiatal és sérült fiúkat hozatni. A levelünk névtelenségbe burkolózó szerzője azt állítja – ezen kijelentéseket már nem áll módunkban ellenőrizni, de tartalma alapján elhisszük – hogy egy házibulin a saját szemével látta, ahogy egy taxival hoztak egy fiatal fiút Varnus Xavérnak, akivel aztán elvonultak kettesben. Valószínűleg nem csak monopolyztak…

A társaság hatalma addig elér, hogy még Havas Henriket is megfenyegették . Korábban az újságíró is nyilatkozta, hogy akart egy könyvet írni a pedofilhálózatról, amihez rengeteg mindent kinyomozott, azonban a buzimaffia hatalma annyira nagy, hogy még egy ilyen nagy nevű újságírót is meg tudtak félemlíteni.

Ennek a körnek tagja Dodek Norbert Tisza Sziget-szervező , aki Vácon polgármesterjelöltje is volt a pártnak. Róla beszélnek a felvételen, hogy tudott a Gáspár Olivér által elkövetett bűncselekményekről, amiket ő eltitkolt a hatóságok előtt.

Folytatjuk….

A Magyar Jelen "nem cáfolja" a közzétett adatokat