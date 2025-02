Anyaország, Sport :: 2025. február 21. 11:42 ::

A labdarúgásban a legmagasabb a vendégmunkások aránya

Levelet írtam az MLSZ főtitkárának, mert nemzetgazdaságunkban nincs még egy olyan terület, ahol ennyire magas lenne a vendégmunkások aránya, írja X-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább olvasható a levél:

Tisztelt Dr. Vági Márton Főtitkár Úr!

A magyarok alig rúghatnak labdába a labdarúgó „Nemzeti Bajnokságban”, így a válogatottba is kisebb a merítés, tehát aki a magyar kvótát ellenzi, az véleményem szerint a nemzeti tizenegy sikerét is gátolja a labdarúgásban. Pedig nem is olyan jók a külföldiek: bár kevés esélyt kapnak a magyarok, a labdarúgó gólkirály az elmúlt 5 évben csak magyar volt (többnyire a csak hazai játékosokkal felálló Paks csapatából).

Sajnálatos módon, a hétvégi bajnoki fordulóban Budapest két emblematikus csapatában (FTC és Újpest) és a listavezető Puskás Akadémia kezdőjében a 33 játékosból csak 8 magyar volt. Ez nem éri el a 25%-ot. Nemzetgazdaságunkban nincs még egy olyan terület, ahol ennyire magas lenne a vendégmunkások száma.

Segítségét kérem: azt a kimutatást szeretném látni, hogy a férfi NB1-es csapatokban mennyi a külföldi és a magyar állampolgárok száma. Valamint, hogy a játékpercek tekintetében milyen ez az arány. Kérem szíves tájékoztatását továbbá: az egyes utánpótlás-korosztályokban mennyi az igazolt magyar focisták száma?

A Mi Hazánk Mozgalom Sportkabinetje már régóta küzd az utánpótlásnevelést és a szuverenitásunkat védő, kötelezően betartandó magyar kvóta bevezetéséért. Más sportági szakszövetség ezt már bevezette: kosárlabdában 20%-nyi, míg röplabdában 33%-nyi magyar játékosnak kell állandóan a pályán tartózkodnia. Ehhez kapcsolódó kérdésem: tervez-e az MLSZ bármennyi számú magyar játékos kötelezően pályán tartását előíró szabály bevezetését a 2025/2026 Nemzeti Bajnokságban vagy később? Jelenleg ugyanis 0 magyar játékossal is ki lehet állni, ami szöges ellentétben áll a kormány vendégmunkások számát elvileg visszaszorítani kívánó rendeletével is.

Rokonszenvvel figyeljük Csányi Sándor elnök úr hasonló irányú törekvéseit, és a miniszterelnök efféle megnyilatkozásait, még ha hiába is kértem Orbán Viktort a frakciófegyelemből való kiszavazásra az Országgyűlésben, amikor az 50%-os magyar kvóta bevezetése volt napirenden a hazai csapatsportbajnokságokban, mely indítványt bár én nyújtottam be, de bizonyos értelemben Orbán Viktor számszerű javaslata, hiszen a Mi Hazánk sok éves követelése nyomán júliusban a kormányfő mondta e tetteket követelő szép szavakat, amikor szorgalmazta, hogy több saját nevelésű fiatalt foglalkoztassanak a kluboknak: „Ha ezt a cél föladjuk, akkor az egész futballt, magyar futballt nem érdemes csinálni. Mert a magyar futball nem a szórakoztatóipar része. A futball komolyabb dolog ennél. A futball az életünk, a magyar ember életének a része, a nemzeti identitás része. Tehát mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátón mindenfajta, messzi földről idefújt, ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni. A magyar gyerekeket, a magyar válogatottat, a magyar klubcsapatokat. Ha ezt föladjuk, akkor az egész futballnak nincs értelme, mármint a magyar futballnak. Legyen a csapat fele nagyon jó minőségű külföldi, de a másik fele saját nevelésű gyerek kell hogy legyen”.

Tegyünk együtt a magyar labdarúgás megmaradásáért és fejlődéséért!

Sporttársi üdvözlettel:

Novák Előd

országgyűlési képviselő