Csath Magdolnát is kiszavazta a Fidesz

Törvénysértő határozatot hoztak a kormánypártok az MNB Felügyelőbizottsága tagjainak választása során, hiszen a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. §-a szerint a Felügyelőbizottságba csak az elnököt jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat az ellenzék is, ráadásul a három tag "megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz" – így fogalmaz a törvény, tehát két okból is törvénysértő, hogy csak az elnök és két további kormánypárti tag személyét terjesztették elő, egy helyet inkább üresen hagytak, pedig dr. Csath Magdolna közgazdász professzort is jelölte a Mi Hazánk Mozgalom.