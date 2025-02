Anyaország :: 2025. február 28. 06:52 ::

Újfajta kibercsalásra figyelmeztet az MNB

Újfajta kibercsalás terjed a világhálón, a bűnözők rejtett előfizetéssel rövidíthetik meg a vevőket - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel.

Az átverés jellemzően a külföldi oldalak látogatóit fenyegeti, és többek között a rendkívül kedvező ajánlatokról ismerhető fel. A csalók ugyanakkor elrejtik az ügyfelek elől, hogy a vásárláshoz előfizetés is kapcsolódik, a vevők tehát a tudtukon kívül ismétlődő pénzlevonásokat hagynak jóvá. Ez a bűncselekmény azért is veszélyes, mert a bankok nem ismerik az ügyfeleik és a szolgáltatók közötti szerződéseket, és az első díjterheléskor megadott jóváhagyás alapján azt kell feltételezniük, hogy a fogyasztó elfogadta az újabb terheléseket is - írták.

Aki ilyen visszaélésre gyanakszik a számlaadatai alapján, mielőbb keresse meg a számlavezetőjét. Figyelni kell arra is, hogy a nem kívánt szolgáltatás nem szűnik meg pusztán azzal, ha nem jön létre a fizetés, így a díjterhelések a lemondásig folytatódhatnak. Ám mivel a csalók nem teljesítik az előfizetést, a kártyatársasági szabályok szerint lehet chargeback-eljárást kezdeményezni, vagyis visszakövetelni a vásárlás ellenértékét a kártyakibocsátó banknál, de ehhez bekérhetik a kereskedővel folytatott kommunikációt is - olvasható a közleményben.