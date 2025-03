Anyaország, Videók :: 2025. március 17. 21:01 ::

Nyugdíjasotthonból vendégmunkásszálló?

A Debrecen melletti Tégláson forrnak az indulatok, a helyiek tüntetést is szerveztek már az elmúlt hetekben. A település fideszes polgármestere, Szabó Csaba azt ígérte, hogy amíg ő lesz a polgármester, addig nem lesz munkásszálló. Itt egy megjegyzést szúrjunk közbe: ma Magyarországon, különösen Debrecenben, ha azt halljuk, munkásszálló, azt nyugodtan át is fogalmazhatjuk vendégmunkás-szállóra, mert azért épül.

Most azonban úgy tűnik, hogy mégis lesz, és érkezni fognak az ázsiai vendégmunkások abba az épületbe, amelyet korábban nyugdíjasotthonnak (Idősek Háza) szántak. A helyiek azt is nehezményezik, hogy a polgármester már törölte korábbi videóját is a Facebookról, amelyen még arról beszélt, hogy nem lesz munkásszálló.

Még februárban szórólapokat is terjesztettek a helyiek, melyen az alábbi szöveg volt olvasható:

Tisztelt Téglási Lakosok! Legyen végre a tetteknek következménye! Polgármesterünk választási ígéretével ellentétben közel 200 – ha nem több – kínai vendégmunkás érkezik a napokban, városunk központjába, az óvodával szembeni „társasházba”! A felelőtlen ígéretek kora lejárt! Kérjük a pontos tájékoztatást, és követeljük a POLGÁRMESTER azonnali LEMONDÁSÁT!

A debreceninap.hu információi szerint ősszel már tudható volt, hogy a kínai Semcorp csapott le a téglási óvodával szemben lévő (Kossuth Lajos utca 69.) társasházi lakásokra. Az értesüléssel egybecsengett, hogy miért ez a vállalat volt a szeptember első hétvégéjén rendezett Téglás Feszt főtámogatója.

Később pedig már személyesen is tiltakoztak, az erről készült videó alább tekinthető meg:

Így zajlik tehát nagyüzemben mindaz, amit a Fidesz „nemzetgazdasági érdeknek” hív, a magyar dolgozók elüldözése, és a lakosságcsere előkészítése...

Lantos János – Kuruc.info