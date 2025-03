Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 18. 10:28 ::

Gyermekpornográfiával kereskedett két potenciális felvonuló - Sándor és Zoltán "élettársak"

Két szegedi és egy budapesti férfit fogtak el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyermekvédelmi szakemberei. A gyanú gyermekpornográfia és zsarolás.

A holland társhatóságtól még 2022 nyarán érkezett jelzés arról a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztályára, hogy egy társkereső oldalon egy magyarországi felhasználó pénzért kínál gyermekpornográf felvételeket. A gyermekvédelmi nyomozók azonnal eljárást indítottak, majd az információk alapján igyekeztek minél előbb azonosítani a klienshez tartozó személyt. A külföldről beszerzett adatok birtokában az is egyértelművé vált, hogy az illegális tartalmakat árusító felhasználó talált is egy magyar vevőt. A képeket és egy videót 10 000 forint ellenében küldte el neki. A gyanú szerint később azonban további összeget követelt tőle, kilátásba helyezve, hogy ha ezt nem teljesíti, akkor az ismerőseivel tudatni fogja, hogy gyermekpornográf felvételeket vásárolt.

Hosszas adatelemzést és kibernyomozást követően azonosították a szexuális tartalmú felvételeket megvásárló személyt, egy 42 éves budapesti férfit. A rendőrök 2022 decemberében kutattak nála, melynek során lefoglalták az elektronikai eszközeit. Az ezutáni forenzikus, adatmentő nyomozati cselekményeket követően jutottak olyan bizonyítékokhoz, ami alapján 2023 tavaszán gyanúsítottként hallgatták ki. Ekkor már a tiltott felvételek árusítója – a 22 éves szegedi K. Sándor – is célkeresztbe került. Az ő lakásán is kutatást tartottak a nyomozók, majd lefoglalták az ő, illetve az "élettársa" adathordozóit is. A vizsgálatok során ugyan a célszemélynél nem, de "élettársánál", a 22 éves M. Zoltánnál több gyermekpornográf felvételt is találtak. Mire azonban meggyanúsították volna, elérhetetlenné vált a rendőrök számára. Így elfogatóparancsot adtak ki ellene. Hosszú ideig keresték, de sehol nem találták.

Az ügyben az hozott fordulópontot, hogy a KR NNI célkörözési fejvadászai is bekapcsolódtak a szökevény keresésébe. A célkörözési osztály idén március elején megtudta, M. Zoltán egy szegedi lakóparkban tartózkodik. Mivel olyan információk merültek fel, hogy a férfinál és az "élettársánál" fegyverek lehetnek, ezért elfogásukhoz a KR NNI a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a segítségét kérte. Rajtuk kívül részt vett még az akcióban a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság KTA egysége is. A rendőrök március 12-én fogták el mind M. Zoltánt, mind az élettársát, K. Sándort – az illegális felvételek árusítóját. A lakásban a nyomozók metamfetamint találtak és foglaltak le.

K. Sándort pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia és zsarolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók, míg M. Zoltánt gyermekpornográfia miatt. A lefoglalt droggal kapcsolatban a Szegedi Rendőrkapitányság K. Sándor ellen indított büntetőeljárást, kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell - közölte honlapján a rendőrség.