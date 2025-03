Anyaország :: 2025. március 23. 21:10 ::

Megint a DK-s Varju győzött Újpesten

Bejött a papírforma, és a DK-s Varju László magabiztosan megnyerte a vasárnapi időközi országgyűlési választást az újpesti központú választókerületben. Varjut harmadszor választották meg a körzet képviselőjének, most aratta a legnagyobb arányú győzelmet, írja a Telex. A Demokratikus Koalíció képviselője decemberben azért mondott le a mandátumáról, mert a Kúria jogerősen elítélte az MTVA-székházban történt dulakodás miatt, és emiatt az év elején megfosztották volna a parlamenti helyétől.



Fotó: Gyurcsány Ferenc / Facebook

A szavazatok 98,59 százalékos feldolgozottságánál már behozhatatlan előnye van a DK jelöltjének:

Varju László (DK): 12 270 (51,92%),

Renge Zsolt (Fidesz-KDNP): 8 013 (33,9%),

Balog Csaba (Mi Hazánk): 1 461 (6,18%),

Horváth Ildikó (független): 1 164 (4,93%),

Szabó Bálint (független): 649 (2,75%),

Preyer Máté Márk (Munkáspárt): 77 (0,33%).

Az időközi választáson Varju még nagyobb arányban nyer, mint 2022-ben. Akkor a szavazatok 50,82 százalékával lett képviselő, míg ellenfele, a fideszes Wintermantel Zsolt a voksok 39,08 százalékát tudta begyűjteni. A Fidesz több mint 5 százalékot vesztett a 2022-es választáshoz képest, a Mi Hazánk 2 százalékot javítani tudott.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 18:30-ig a választásra jogosultak 31,78 százaléka ment el szavazni. Amikor 2014-ben ugyanebben a választókerületben időközi választást tartottak az MSZP-s Kiss Péter halála miatt, akkor 34 százalék volt a részvétel a nap végére. Ugyancsak a választók 34 százaléka adta le a voksát a januári dombóvári időközi választáson.

Gyurcsány a győzelem után üzent Magyar Péternek

Varju László és Gyurcsány Ferenc este negyed kilenckor sajtótájékoztatót tartott a DK újpesti irodájában. A DK megválasztott képviselője először is köszönetett mondott minden az aktivistáinak, segítőinek és az újpesti, angyalföldi szaavzóknak.

„Benneteket, titeket fogok képviselni, Újpest és Angyalföld hangja leszek a parlamentben. Megvertük a Fideszt. Nem először, hanem harmadszor” – jelentette ki, miközben a DK politikusai és aktivistái azt skandálták körülötte, hogy „Szép volt, Laci”. Varju szerint a győzelem nem jöhetett volna létre a Demokratikus Koalíció közössége nélkül. Külön is megemlítette Gyurcsány Ferencet és a DK újpesti polgármesterét, Trippon Norbertet.

„Ez egy remek fickó. (…) Ez a fiú a testét, a lelkét adja bele most már évek óta. Ez a fickó önökkel él. (…) Ez egy nagyon rendben lévő ember” – vette át a szót Gyurcsány, majd arra biztatott mindenkit, hogy Varjuhoz hasonló képviselőket keressenek 2026-ban is. A DK elnöke szerint a hatalom el akarta venni Varjutól a mandátumot. „Ezek szemetek, akik velünk szembe jöttek. Szemét a kormány, és azt gondolom, hogy gazember a bíróság.” Gyurcsány ugyanakkor úgy látja: ráfizettett a hatalom, mert Varjunak a mostani győzelemmel jobb esélye van 2026-ban, mint ha békén hagyták volna.

„Aki szembemegy Varju Lacival, az alul fog maradni” – üzente a DK elnöke a Tiszának és más ellenzéki pártoknak. Szerinte nem lehet elvenni Varjutól a mandátumot csak azért, mert valaki óellenzékinek tartja.

Óellenzéki az édesanyátok térdekalácsa.

„Ennek a körzetnek 2026-ban egyetlenegy jelöltje lehet: Varju László” – jelentette ki Gyurcsány. Ez azért lehet érdekes, mert Magyar Péter azt ígérte, hogy a Tisza mind a 106 körzetben saját jelöltet állít, és nem működnek együtt az eddigi ellenzéki pártokkal.

Gyurcsány azt is mondta, hogy ez a győzelem többről szól, mint egy körzet képviseletéről. A DK és azon belül Varju is azért küzd, hogy Magyarország visszatérjen Európába. Ezért pedig készek mindenkivel megküzdeni. Itt a Fidesz mellett külön is megemlítette a középutasnak nevezett, „ide-oda kacsinagató” Tiszát, amely szerinte három szavazatért átgondolja, hogy hova álljon.

Még soha nem tudott nyerni a Fidesz ebben a választókerületben

Azért kellett időközi választást tartani vasárnap az újpesti-angyalföldi választókerületben, mert a körzet képviselője, Varju László tavaly decemberben lemondott a mandátumáról a Kúria jogerős ítélete után. Az ítélet szerint a DK országgyűlési képviselője testi sértést és garázdaságot követett el 2018-ban, amikor az MTVA-székházban megszorította az őt leteperő biztonsági őr vádliját. A választási rend megzavarásáért pedig azért ítélték el, mert 2018-ban a választások előtt rávett egy független képviselőt Újpesten, hogy lépjen vissza.

A jogszabályok alapján a büntetés miatt elveszítette volna a képviselői mandátumát, de nem várta meg a hosszas parlamenti procedúrát: decemberi lemondásával már márciusra ki lehetett tűzni az időközi választást.

Az újpesti központú, Angyalföld egy részét is magába foglaló Budapest 11. választókerületében a jelenlegi választókerületi struktúra 2011-es elfogadása óta még soha nem tudott győzni a Fidesz. A 2014-es parlamenti választáson az MSZP-s Kiss Péter (40,67 százalék) nyert a választókerületben. A szocialista politikus pár hónappal később bekövetkezett halála miatt időközit tartottak, amit a szintén MSZP-s Horváth Imre (50,54 százalék) húzott be abszolút többséggel. 2018-ban és 2022-ben viszont már a DK-s Varju Lászlót választották meg a körzet képviselőjének.

Hét éve a szavazatok 40,8 százalékával, legutóbb 50,82 százalékkal nyert a hatpárti támogatással induló DK-s politikus. A 2022-es választáson több mint 11 százaléknyi különbséggel előzte meg Varju Újpest korábbi fideszes polgármesterét, Wintermantel Zsoltot. Ez volt ugyanakkor a Fidesz legjobb eredménye a választókerület tízéves történetében.