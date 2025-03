Anyaország :: 2025. március 27. 20:14 ::

Lázár teljes kampányüzemmódba kapcsolt: elege van a luxizásból, lesöpörné a kullancsokat, kivégezné a pedofilokat stb.

Lázár János Kisvárdán, egy padon állva, mellette Seszták Miklóssal tartott Lázárinfót. Az építési és közlekedési miniszter másfél órán keresztül válaszolt a résztvevők kérdéseire. A tárcavezető a halálbüntetésről, a 2010-es államcsőd-közeli helyzetről, a „budiminiszter” megnevezésről, a magyar állam vagyonának gyarapításáról, a jegybanki alapítványok ügyéről és azokról is beszélt, akik visszaélnek „a megteremtett lehetőséggel”, írja az Index.

„Bárki kérdezhet bármit, bármiről lehet kérdezni” – adta meg a Lázárinfó alaphangját az építési és közlekedési miniszter. Lázár János mindenkinek megköszönte az együttműködést és támogatást, amit az elmúlt tizenöt évben kaptak. A tárcavezető kezdésként azt is elárulta, hogy jobban szeret vidéken élni és dolgozni, mint „a fővárosban vegetálni”.

Lázár János azzal folytatta, hogy az M34-es utat meg kell tervezni, május 15-ig megjelenik a pályázati felhívás, 15-20 hónap alatt elkészítik a terveket és megkezdik a területek kisajátítását. Onnantól 2-3 év még kell, hogy megépüljön az út. A politikus az M3-as befejező szakaszát is megemlítette, ahogy a kisvárdai multifunkcionális csarnokot, a várat, a távhőkorszerűsítést, valamint egy vízprogramot is.

„Jövetelem oka mégiscsak az, hogy új helyzet van a világ nyugati oldalán és ebben a térségben is. Az új helyzet oka a három éve tartó háború, amit ha valaki ebben az országban ért, az pont a kisvárdai polgárság az ukrán határ közelében” – jelentette ki Lázár János, hozzátéve: a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború kirobbanása óta mindenki megtanulta, hogy sokkal veszélyesebb és bizonytalanabb a világ, mint volt.

„Ha rajtam múlna, a pedofilokat halálra kellene ítélni”

Lázár János nyitóbeszédében a jólétről és a normalitásról beszélt. A jólét esetében hangsúlyozta, az az üzenetük, „ha valaki tisztességesen dolgozik, akkor boldogulni fog. Munkája lesz, otthont teremthet, családot alapíthat”. A miniszter több kormányzati intézkedést is felsorolt:

árrés-stop (a tárcavezető megjegyezte, a magyar üzletláncok kisebb profitot tettek a termékekre, mint a nagyobb külföldiek),

minimálbér-emelés,

áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak,

adókedvezmények,

adómentesség az édesanyáknak,

új gyárak építése,

valamint a kis- és középvállalkozások támogatása.

„Megjöttek a tiszások, Isten éltesse őket!” – köszöntette megszakítva beszédét Lázár János a Tisza Párt aktivistáit. A miniszter a normalitás területéről első pontként a gyermekvédelem ügyét emelte ki.

– A pedofíliát tűzzel-vassal kell irtani. Ha rajtam múlna, a pedofilokat halálra kellene ítélni – jelentette ki a miniszter, aki azt is kiemelte, hogy „a Pride-ot be kell tiltani. Nem mindegy, hogy egy országban milyen példát mutatunk a gyerekeinknek, nem mindegy, hogy egy gyereket milyen hatás ér”, Lázár János ugyanakkor világossá tette, hogy „a szerelem szabad.”

A politikus a kábítószer-fogyasztás és kereskedelem elleni küzdelmet is hangsúlyozta, valamint a külpolitikára is kitért, amikor világossá tette, hogy „sem keleten, sem nyugaton nem dönthetnek az emberekről, Magyarországon kell dönteni”. Lázár János az Európai Unióval kapcsolatban úgy vélekedett, „a jövő kérdése, hogy mennyi önrendelkezést tudunk megtartani egy birodalmi központtal szemben. Az egyik politikus lefekszik Brüsszelnek, a másik kitart a magyarok érdeke mellett akkor is, ha megkövezik”.

Lázár János Ukrajna uniós tagjelöltségéről is beszélt, amikor kijelentette, hogy „minden magyar veszítene azzal, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne”, ráadásul a magyar mezőgazdaságnak „halálos ütést” jelentene a tagság.

Olyan politika kell, ami nem a Rózsadombról, a Svábhegyről, Budapestről mondja meg, hanem vidéki, talpas, gumicsizmás emberek kellenek, akik meg tudják mondani, hogy egy falunak, egy kistelepülésnek mire van szüksége – vélekedett Lázár János, hangsúlyozva: „A vidék az utolsó pillanatban van. Egy nagyon bonyolult, összetett, technológiai értelemben is változó világban élünk, ahol a fiatalokat rengeteg lehetőség, kísértés, kihívás és esély éri. Ezzel szemben kérdés, hogy mi a kínálatunk és ajánlatunk. Mi arra szegődünk 2025-ben, hogy megpróbáljuk a jólétet biztosítani, és megpróbáljuk a normalitás föltételeit biztosítani Magyarországon”.

„Ezért hívnak mostanában budiminiszternek, amit egyáltalán nem szégyellek”

Az aHang megyei koordinátora arra hívta fel a rendezvényen Lázár János figyelmét, hogy négy környékbeli vasútállomáson több mint ötven centimétert kell felfelé lépniük a vonatra az utazóknak. Egy erre vonatkozó petíciót is kapott a miniszter. Lázár János reményei szerint néhány napon belül pozitív választ tud adni. A költségeket meg kell ismernie és utána döntést kell hoznia, de azon lesznek, hogy segítsenek.

Lázár János kitért arra is, hogy a vármegye járműparkjának legalább 30 százalékát lecserélik, új buszokat állítanak szolgálatba. A miniszter garantálta, hogy napi minimum háromszor be lehet jutni a járási központba autóbusszal vagy vonattal, és onnan napi háromszor haza is lehet jutni. A miniszter kiemelte a vonatok takarítását is, valamint valamennyi mosdó felújítását, „ezért hívnak mostanában budiminiszternek, amit egyáltalán nem szégyellek”.

„2010-ben én ültem Orbán Viktor szobájában úgy, hogy nem volt biztos, hogy a következő havi nyugdíjat ki tudjuk fizetni”

Lázár János kapott kérdést a ragadós száj- és körömfájás vírusról is. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy „pánikot és aggodalmat fölöslegesen nem szeretnék kelteni, de ugye egy olyan kormánynak vagyok a tagja, aminek bőségesen kijutott a bajból. Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, akkor államcsőd közelében voltunk. 2010-ben én ültem Orbán Viktor szobájában úgy, hogy nem volt biztos, hogy a következő havi nyugdíjat ki tudjuk fizeti.”

Lázár János ezután megemlítette a devizahiteles válságot, a koronavírust, az energiaválságot, a háborút és az árvizeket. „Mi egy dolgot bebizonyítottunk, az az, hogy a bajban helyt tudunk állni, a nehézségekben számíthatnak ránk az emberek” – összegezte Lázár János, világossá téve, hogy ez így van most is.

A miniszter a száj- és körömfájás betegséggel kapcsolatban kifejtette: 350 olyan szarvasmarha-telep van Magyarországon, ahol több mint 500 szarvasmarha van. A 850 ezres tehénállomány képes lenne arra, hogy ellássa az országot tejjel, de most óriási veszélyben vannak. Lázár János rámutatott, az ötven évvel ezelőtti járványhoz képest az a különbség, hogy akkor inkább magyar tarka volt az állomány, most az alacsonyabb immunitású, a betegségekre érzékenyebb Holstein-fríz dominál.

„Az nem baj, hogy a külföldi tőketulajdonosok szedik ki az országból a pénzt, ha meg magyar keres rajta, az probléma?”

Lázár János arra a kérdésre, hogy például a repülőtér-vásárlásról és a Vodafone-ügyletről miért nem kérdezték meg a választópolgárokat, leszögezte: a választópolgárok folyamatosan meg vannak kérdezve a választásokon, „a legnagyobb konzultáció mindig a választás”.

A miniszter hangsúlyozta, az a politika, hogy a magyar államnak visszavásároltak sok ezer milliárdnyi vagyont, segíti Magyarországot, és erősíti abban, hogy független legyen.

– Az nem baj, hogy a külföldi tőketulajdonosok szedik ki az országból a pénzt, ha meg magyar keres rajta, az probléma? Ezt irigységnek hívják. Miért jó az nekünk, magyaroknak, hogy egy osztrák, egy német, egy francia viszi el tőlünk a pénzt, ahelyett, hogy egy kisvárdainál maradna? A magyar tőkét és a magyar gazdasági erőt növelni kell – közölte Lázár János.

„Az a kérdés, hogy az alapítványok és a kufárok ellopták-e a pénzt”

Lázár János a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyéről is kapott kérdést. A miniszter azzal kezdte: „A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatban az Állami Számvevőszék az én olvasatomban nem állapított meg törvénytelenséget. Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank vagyonát kezelő alapítványok és vagyonkezelő vállalkozások tekintetében állapított meg vélelmezhető törvénytelenséget. Ha komolyan vesszük, hogy Magyarország demokratikus jogállam, és az igazságszolgáltatás független, akkor a miniszterelnöknek arra nincs joga, lehetősége, hogy azt mondja a rendőrségnek, ügyészségnek, hogy bárkit bárhonnan hozzanak vagy vigyenek. Az a jó, ha ez így van, és a rendőrségre, az ügyészségre bízatik”.

A miniszter arra emlékeztetett, az, hogy Magyarországon a gazdaság 2010 után növekedni tudott, részben annak volt köszönhető, hogy lementek a kamatok, valamint az MNB nagyon sok olyan gazdaságtámogatási és fejlesztési programot indított, ami vállalkozásokat segített.

– Az MNB az ország gazdasági függetlensége, stabilitása, az alacsony infláció, a forint vásárlóértékének megőrzése érdekében megtette azt, amit meg kellett tennie. A jó gazdálkodásnak köszönhető, hogy az MNB-nek jelentős vagyona keletkezett, ezt rábízta alapítványokra és kufárokra. Az a kérdés, hogy az alapítványok és a kufárok ellopták-e a pénzt. Ezt a kérdést ügyészség és a rendőrség kinyomozza – foglalta össze Lázár János.

„Elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból”

A tárcavezető a jegybanki alapítványok ügyén továbbhaladva arra emlékeztetett, hogy a rendszerváltás óta a Fidesz az első olyan politikai párt, amelynek államtitkáraiból, országgyűlési képviselőiből lecsuktak embereket, „mi vagyunk az egyetlen olyan politikai párt Magyarországon, ahol ha hiba történik, még ha barátok hibáznak is, annak megvan a következménye. Minket azzal vádolni, hogy a haverjainkat megvédjük a börtöntől, semmiképpen nem lehet”.

Lázár János azzal folytatta, hogy a Fidesz az elmúlt tizenöt évben sok ember számára teremtett lehetőséget. Lehetőséget teremtettek mindenkinek, aki dolgozni akart, igyekvő volt, szorgalmas és jó gondolkodású volt. „Voltak, akik ezzel éltek és voltak, akik visszaéltek. Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani. Valóban eljött az ideje annak, hogy a kullancsokat lesöpörjük magunkról. Ebben önnek igaza van” – jelentette ki Lázár János, aki a kullancs kifejezést a kérdezőtől kölcsönözte.

A miniszter kitért arra is, hogy „én dolgozom huszonöt éve Orbán Viktorral. Az az ember ugyanúgy él, mint huszonöt évvel ezelőtt. Nincs több cipője, nincs több inge, nincs több autója, semmi". Lázár János szerint az más kérdés, hogy vannak vállalkozók, akik az elmúlt tizenöt évben meggazdagodtak, erősebbek lettek, hogy ők az előállított javakkal egy közösség javára is gazdálkodnak, vagy csak a saját javukra, intelligencia kérdése. A fideszesek azt várják el, hogy akinek a magyar állam lehetőséget teremtett arra, hogy pénzt keressen, a megkeresett pénzből a köz javára is fordítson.

– Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból, és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba, mert ezzel szégyent hoznak az egész közösségünkre – üzente Lázár János.