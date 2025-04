Még 2024 októberében indult eljárás gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem vádjával ismeretlen tettes ellen, az ügyben a hírhedt "stylist", Lakatos Márk is érintett volt. A legfrissebb hírek szerint a rendőrség megszüntette a "divatszakértő" ügyét, akit elsődlegesen megrontás bűntette és személyi szabadság megsértésével hoztak összefüggésbe, ugyanis a feltételezett eset óta több mint húsz év telt el, így az elévült. Bár Lakatos Márkot nem hallgatták ki, a határozatban tényként közli a hatóság a bűnösségét, ezért a pedofil buzi jogi lépéseket tervez.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok volt munkatársa azzal vádolta meg Lakatos Márkot októberben, hogy lakására hívott egy kiskorú állami gondozott fiút, aki ellen szexuális bűntettet hajtott végre. A "stylist" az első perctől kezdve kijelentette, hogy a vád alaptalan, épp ezért mindenben együttműködik a hatóságokkal, ráadásul nem ellene, hanem ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás.

Azóta számos fejlemény történt az ügyben. Decemberben letartóztattak, kihallgattak és őrizetbe vettek egy férfit, aki kapcsolatba hozható az esettel. Emellett a Blikk beszámolt róla, hogy április 11-ével a rendőrség elévülésre hivatkozva megszüntette az eljárás azon részét, amiben Lakatos Márk érintett lehetett volna. A megrontás bűntettének öt év, míg a személyi szabadság korlátozásának három év a felső büntetési tételhatára.

Tényként közlik

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának Nyomozó Osztálya állított ki az ismeretlen tettes ellen indított eljárás megszüntetéséről szóló határozatot. Az ebben foglaltak szerint Lakatos Márk és Lengyel Attila 2003-ban vagy 2004-ben követhette el a bűntettet, amelyben egy fiatalkorú, 13 éves fiút hívtak fel a lakásukra egy fotózásra, ott azonban rázárták az ajtót, majd szexuális tettekre vették rá. A továbbiakban így fogalmaz a határozat:

A Lengyel Attila és Lakatos Márk által elkövetett cselekmények elkövetési ideje 2003 vagy 2004. Az ekkor hatályos, a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. év IV. törvény (továbbiakban: korábbi Btk.) 201. § (1) bekezdése szerint megrontást követett el az, aki tizenegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizenegyedik életévét meg nem haladó személlyel fajtalankodik, büntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arról nem esik szó a határozatban, hogy Lakatos Márkot a rendőrség kihallgatta volna, a részleteket figyelembe véve pedig feltehetően a sértett délvidéki férfi vallomása alapján hozták meg a határozatot. A megszüntetett eljárás további (és a "divatszakemberrel" összefüggésbe hozható egyéb ügyek) részletei egyelőre nem ismertek.

Rágalmak, hát persze

Az ügyben Lakatos Márk is bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amiben rágalomnak nevezi a rendőrségi határozatot, tekintve, hogy sem tanúként, sem gyanúsítottként nem hallgatták ki őt, ezért jogi képviselőjével lépéseket tesz az ügyben:

Azért szólalok meg sok hónap után újra, mert az összes ellenem terjesztett rágalmat vagy vádat – régieket és újakat egyaránt – most újra a leghatározottabban visszautasítom. Az interneten megjelent egy rendőrségi határozat egy ismeretlen tettes ellen indított ügy kapcsán. Ez a határozat a nevemmel kapcsolatban tényként említ bizonyos cselekményeket, amiért jogi képviselőmmel a nyomozó hatósághoz fordulok jogorvoslat céljából. Az ismeretlen tettessel szemben lefolytatott eljárás során sem gyanúsítottként, sem tanúként nem hallgattak ki, bizonyítást velem szemben nem folytattak le, meg sem szólított a hatóság. Az interneten közzétett határozatban olvasható, személyemet érintő állításokat a leghatározottabban visszautasítom. A sajtóban vagy más fórumokon a jövőben sem kívánok nyilatkozni. Köszönöm mindenkinek a biztató szavakat és a kedves bátorítást! Ezekben a vészterhes időkben nagyon sokat jelent számomra minden pozitív megerősítés. A SZÖVEG CSAK TELJES TERJEDELEMBEN KÖZÖLHETŐ!

Erre a közleményre Ábrahám Róbert is reagált , aki továbbra is sérelmezi, hogy Lakatos Márkot „sem a 7 hónappal ezelőtti, sem a márciusi ügyben (amiben most a határozat született, továbbra sem hallgatta ki a rendőrség) közben 40 tanú, több sértett és egy előzetesbe került emberkereskedő a mérleg. Meg természetesen fotózkodó, szelfiző celebek”.