Lakások elcsalása miatt ítéltek el két ügyvédet

A Fővárosi Főügyészség járt el másodfokon abban az ügyben, amelyben két ügyvédet is jogerősen elítéltek rászorulók ingatlanainak elcsalása, illetve ügyvédi visszaélések miatt, egyiküket 4 év börtönre.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy egy büntetett előéletű, ingatlanközvetítéssel foglalkozó férfi egy polgári per kapcsán ismerkedett meg egy ügyvéddel. Az ügyvéd képviselte a férfit, illetve a per végén az ingatlant meg is vette az ellenérdekű felektől, ebbe bevonta egy ügyvéd kolléganőjét is, aki a szerződést ellenjegyezte. A férfi és az ügyvédek ezt követően anyagilag kiszolgáltatott helyzetben lévő, s ezért könnyen befolyásolható, megtéveszthető emberek ingatlanait - azok értéke alatti áron - szerezték meg több esetben.

Az ingatlanos feladata a szorult helyzetben lévő és könnyen befolyásolható, megtéveszthető ingatlantulajdonosok felkutatása és a férfi ügyvédnek való bemutatása volt. A sértetteket meggyőzte arról, hogy az ügyvéd az érdekeiket képviselve fog szorult helyzetükön segíteni. Amikor a férfi ügyvéd volt a tulajdonszerző, akkor női társa jegyezte ellen a szerződéseket - írták.

Kitértek arra, hogy az elkövetők 2008 és 2014 között hat ingatlant érintően követtek el csalásokat változatos módon: volt, hogy két eltérő tartalmú szerződést készítettek, volt, hogy más vételárat foglaltak szerződésbe a ténylegesnél, de olyan is történt, hogy egyszerűen elhitették az ügyféllel, hogy valójában csak ideiglenesen, az általa a férfi ügyvédtől kapott kölcsön fedezeteként válik meg ingatlanától.

A cselekménysorozattal a vádlottak csaknem 70 millió forint kárt okoztak, amit csak kis mértékben és részben a büntetőeljárás megindulása miatt térítettek meg.

Közölték azt is, hogy a bíróság a Budapesti Nyomozó Ügyészség - a Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogelődje - vádirata alapján és a tárgyaló ügyész aktív vádképviseleti tevékenysége nyomán, többéves tárgyalás eredményeképpen bűnösnek mondta ki a vádlottakat. A férfi ügyvédet 3 év börtönbüntetésre ítélték és 10 évre eltiltották a jogászi foglalkozástól, a nővel szemben 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetést és 7 év foglalkozástól eltiltást szabtak ki, míg harmadik társukat mint különös visszaesőt 2 év börtönbüntetéssel sújtották.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a férfi ügyvédet illetően súlyosította a büntetést 4 év börtönre, emellett vele szemben 600 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott, valamint vagyonelkobzást is elrendelt. Női társánál a foglalkozástól eltiltást mérsékelte. Az ingatlanos férfi a másodfokú eljárás során elhunyt, vele szemben emiatt az eljárást meg kellett szüntetni - áll a közleményben.