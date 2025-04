Anyaország, Videók :: 2025. április 24. 11:15 ::

Orbán: vagy pénzünk lesz, vagy Ukrajnánk

Ha lesz európai uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni, vagy egyik, vagy másik - közölte a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videójában azt mondta: Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna európai uniós tagságának kérdésén.

"Döntés van, mondhatnám, parancs van Brüsszelben arról, amit nem is rejtegetnek, hiszen a bizottság elnökasszonya, a mindannyiunk közös barátnője, Ursula von der Leyen be is jelentette az Európai Parlamentben, hogy 2030-ig márpedig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának, az kevesebb, mint 5 esztendő. Tehát ez itt kopogtat az ajtón" - emelte ki, hozzátéve, hogy ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az európai uniós pénzeknek is "kampó".

"Ha valaki meg azt állítja, hogy ő majd hazahozza az uniós pénzeket, meg Ukrajnát is támogatja az európai uniós tagságban, az nyilvánvalóan hazudik, mert ha lesz európai uniós tagság Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni" - fogalmazott Orbán Viktor.

(MTI)